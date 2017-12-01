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Google Datally ile veri tüketiminde yüzde 30 tasarruf edin

Android telefonunuzda veri kullanımını takip edeceğiniz bir çözüm arıyorsanız artık Google’ın da bir uygulaması var. Google Datally gerçek zamanlı takip ile işinizi kolaylaştırıyor.
1 yıl
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5
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Geniş bant internet bugün yaygın olarak kullanılsa da dünyanın önemli bir bölümü halen çok yavaş bir şekilde internete bağlanıyor. Bu bakımdan veri kullanımından tasarruf yapan uygulamalara ihtiyaç duyuluyor.

Google Datally ne sunuyor?

Hali hazırda pek çok hizmetinde veri tasarrufu yapan Google bu kez bağımsız bir uygulama ile üçüncü taraf uygulamaları da kontrol altına almaya başlıyor.

Ayrıca Bkz. "Samsung SeeColors ile renk körlerine önemli bir destek"

Google Datally adıyla kullanıma sunulan uygulama, Android cihazınızda yüzde 30’a kadar veri tasarrufu vaadinde bulunuyor. Üçüncü taraf uygulamaların veri kullanımını takip ederken kullanıcısına uyarılar hazırlıyor veya erişim tamamen kapatıyor.

Gerçek zamanlı olarak veri kullanımını takip eden uygulama bir balon ikonu içerisinde bilgileri kullanıcısına sunuyor. Kullanıcı ayrıca çubuk grafik olarak da veri tüketimini analiz edebiliyor.

Sadece internet kullanımı sınırlı olanlar için değil tasarruf etmek isteyenler için de ideal olan Datally, yeri geldiğinde kullanıcısına yakındaki WiFi noktalarını da gösterebiliyor.


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lterlemez 1 yıl en beğenilen
Google'ın çektiği veriyi engelleyemedikten sonra bir anlamı yok pek.
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lterlemez 1 yıl en beğenilen
Google'ın çektiği veriyi engelleyemedikten sonra bir anlamı yok pek.
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tobepeople 1 yıl
Şuan ki sürümünü bilmiyorum bir ara kullanıyordum işe yarıyordu ancak reklamları yüzünden daha çok harcamaya başlamıştı bir yerden sonra...
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System32Deleted 1 yıl
Güzel Anlatım Ama Tam Anlamadım Ya
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MRTCVK 1 yıl
Benim aklımı karıştıran wi-fi bilgilerini nereden elde ediyor ve bize yakın olanını gösterebiliyor.
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tlgsrcm 1 yıl
BU UYGULAMAYA NERDEN ULAŞACAĞIZ
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