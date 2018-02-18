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Twitter, Mac uygulamasını kullanımdan kaldırıyor

Sosyal medya devi Twitter, Mac uygulamasını kullanımdan kaldıracağını aıkladı. Mac masaüstü desteği 30 gün içinde sonlandırılacak ve uygulama artık Mac App Store'dan indirilemeyecek.
1 yıl
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Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Twitter tüm platformlarda istikrarlı, "harika bir Twitter deneyimi" sağlamaya odaklanacağını söyleyerek resmi Mac uygulamasını kullanımdan kaldıracağını açıkladı. Sosyal medya devinin bu hamlesi, uygulamanın kullanışsız olduğu yönünde eleştirilere maruz kaldığı düşünülürse pek de sürpriz sayılmaz. Şirket Mac masaüstü desteğini 30 gün içinde sonlandıracak ve Twitter uygulaması artık Mac App Store'da yer almayacak.

Twitter, Mac kullanıcılarına web sürümünü öneriyor

Twitter Support isimli hesap üzerinden yapılan açıklamada Mac kullanıcılarına eksiksiz bir Twitter deneyimi için web sürümünü kullanmaları tavsiye edildi. Bununla birlikte şirketin ileride daha gelişmiş bir Mac uygulaması sunup sunmayacağına dair herhangi bir bilgi yok. Mac bilgisayarlar için sunulan masaüstü uygulamasından tamamen vazgeçilmiş gibi görünüyor.
Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy Tab S4, GFXBench testinde ortaya çıktı"
Uygulamanın ortalama kullanıcı değerlendirmesi bakımından 5 üzerinden 1.7 puan alabilmesi şüphesiz ki Twitter için oldukça can sıkıcı bir durum teşkil ediyordu. Ne olursa olsun bu karar bazı kullanıcılar tarafından tepkiyle karşılandı. Buna rağmen sosyal medya devinin geri adım atması pek olası görünmüyor. Zira tüm bu gelişmelere bakılırsa Mac masaüstü uygulaması şirketin öncelikleri arasında değil.

https://twitter.com/TwitterSupport/status/964635739517407232 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Guest-9E354C1A9 1 yıl
Masaüstü uygulama gereksiz, güncelleme konusunda yavaş kalıyorlar, illa isteyen olursa (bildirim vb. İçin) Electron Js ile yapsınlar
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CoreXXX 1 yıl
ne kadar mac masaüstü yada notebook kullanan varki? pazar payı yüzde 4 müydü benmi yanlış hatırlıyorum. insanlar artık bu tarz sosyal medyaya akıllı telefon üzeründen her yerde bağlanıyor. masaüstü pc ya oyun için yada tasarım. e mac alan biri gamer olmadığına göre
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drjacob 1 yıl
1 sene önce kullanmayı bıraktım full gereksiz app
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