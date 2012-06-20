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Twitter akışlarınızı e-kitap formatında okuyun

6 yıl
1,6b
1
5
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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İlk başlarda basılı kitapların dijital halini tüketiciye ulaştırmayı hedefleyen e-kitap formatı şimdi haber veya sosyal ağ beslemeleri gibi kategorileri de içerisine alarak genişliyor.

İnternetteki makaleleri e-kitap formatında okuyabildiğimiz Readlists uygulamasının ardından bu kez Twitter akışlarını aynı şekilde okuyabildiğiniz e-Read MyTweets adlı bir web uygulaması daha tanıtıldı.

e-Read MyTweets, haber kaynağındaki tüm tweet'leri derleyerek e-kitap formatında, Kindle eposta adresinize göndermenizi sağlıyor. WiFi veya Whispernet ağı üzerinden de kitabı indirerek mesajları okuyabiliyorsunuz.

Sistem ücretli ve ücretsiz iki üyelik sunuyor. Ücretsiz üyelikte günde 100 tweetten oluşan tek bir kitap gönderilebilirken, ücretli üyelikte ise tüm mesajlar istediğiniz sıklıkta gönderiliyor. Üyelik ücreti ise yıllık 20$ şeklinde.

http://www.ereadmytweets.com/ Yorum Yaz
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tientzu1968 6 yıl
Aman ne kadar önemli...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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mamadoly 6 yıl
Aslında twitter'ı kullanma amacıyla paralel gerekli olabilir.
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Emre Aksu 6 yıl
Bence gereksiz
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jovanovic 6 yıl
Aman ne kadar önemli... Yakında twitt atmaktan başka iş yapamaz hale gelecek millet... Ne boş işler...
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