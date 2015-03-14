Twitter canlı yayın uygulaması Periscope'u satın aldı

Akıllı telefonunuz ile canlı yayın yapmanıza imkan veren Periscope uygulaması Twitter bünyesine katıldığını açıkladı. Satın almak için Twitter'ın 50-100 Milyon dolar arası bir bedel ödediği konuşuluyor.

Yaklaşık bir hafta önce yayınlanan ve Twitter kullanıcılarına tek tık ile canlı yayın yapabilme imkanı veren Meerkat uygulaması da ilgi görmeyi başarmıştı. Özellikle son dakika gelişmeleri için tercih edilen sosyal medya platformu bu potansiyeli kullanmak istiyor olabilir.



Periscope uygulamasının da Meerkat uygulaması gibi Twitter üzerinden takipçilere canlı yayın imkanı vermesi bekleniyor. Bu sayede karakter sınırını ortadan kaldırmak mümkün olabilecek iken reklamcılık için de Twitter'a başka bir seçenek verebilir. Twitter daha önce 2012 yılının son dönemlerinde Vine uygulamasını da satın almıştı.