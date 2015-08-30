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Twitter farklı renklerden çalışanlara daha fazla yer vermeyi planlıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Twitter farklı renklerden çalışanlara daha fazla yer vermeyi planlıyor

Hayatımıza mavi renkli kuş simgesiyle giren ve öyle anılmaya devam eden Twitter, bununla birlikte şirket bünyesindeki insan kaynağında daha dengeli bir ırk ve renk dağılımı sağlayabilmek için kolları sıvadı. 

ABD sınırları içerisinde Twitter'ın çalışan kadrosunda beyaz renk ağırlıkta. Yüzde 59 olan bu rakamın ardından yüzde 31 ile Asya asıllı çalışanlar geliyor. Yüzde 10 ise Latin, İspanyol, Afro-Amerikan ve Amerikalı Hindu çalışanlardan oluşuyor. 

Ayrıca bu Asya, Latin Amerika ve Afrika kökenli çalışanların büyük kısmı teknik birimlerde çalışmıyor. Yönetici pozisyonlarında ise beyaz insanların oranı yüzde 72'ye kadar çıkıyor. Diğer kökenlerin oranında da düşüş yaşanıyor. 

Twitter çalışanlar arasındaki beyaz hakimiyetini gelecek yıl itibariyle azaltmayı planlıyor. ABD'de düşük seviyede temsil edilen etnik gruplardan oluşan çalışan sayısı yüzde 11 civarında artırılacak. Ayrıca teknik birimlere de bu çalışanların adapte edilmesi sağlanacak. Kadın çalışan konusunda da planları olan Twitter, hali hazırda ABD'de yüzde 34 olan oranı yüzde 36 seviyesine çıkarmayı düşünüyor. Kadın çalışanlar teknik birimlerde ve yönetici pozisyonlarında daha fazla yer bulacak. 

Twitter ayrıca yetişmiş eleman bulabilmek amacıyla siyah nüfusun yoğun olduğu üniversiteler ve kadın hakları konusunda çalışma yapan organizasyonlarla işbirliği yapacak. Böylece ihtiyacı olan alanlara yönelik bu gruplara tecrübe ve yetenek kazandırılması sağlanacak.  

http://venturebeat.com/2015/08/28/twitter-aims-to-be-slightly-less-white-by-2016/ Yorum Yaz
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kadirirdem 4 yıl
iyi düşünmüşler fazla beyaz olursa ırkçılık tartışması olabilir dengeli olmalı bazen bazı şeyler....
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Guest-F8946C419 4 yıl
Hamza hamzaoğlu göreve başlasın.
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THUGGER 4 yıl
Buyuk bir firma kolay kolay sacma kararlar alip kullanici kaybetmeyi goze almaz.
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BekirHan 4 yıl
Hak eden kazansın derken? İkiside aynı şartlarda mı savaşıyor ki hak eden kazansın? Bence yerinde bir karar. Bu kadar uluslararası kullanıcısı olan bir sitenin neredeyse tamamen beyaz Amerika' lılar tarafından yönetilmesi doğru değil. Irçılık değil arkadaşım. Irkçılıktan arınma çabaları.
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gcb1903 4 yıl
Buram buram ırkçılık.
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serkan78689 4 yıl
Bence saçma bi karar. Şimdi atıyorum beyaz olan insan yönetici olmayi daha cok hakediyordur ancak siyahlara yapilan pozitif ayrimcilik nedeniyle daha az hakeden siyah yonetici yapilcak. Yani demem o ki hakeden kazansin renge gore ayrim yapilmasin. Sozlerim lutfen carpitilmasin.
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koloccini 4 yıl serkan78689
serkan78689
Bence saçma bi karar. Şimdi atıyorum beyaz olan insan yönetici olmayi daha cok hakediyordur ancak siyahlara yapilan pozitif ayrimcilik nedeniyle daha az hakeden siyah yonetici yapilcak. Yani demem o ki hakeden kazansin renge gore ayrim yapilmasin. Sozlerim lutfen carpitilmasin.

Bu daha çok hak edip de yönetici vs olamayan siyahilere yönelik bi karar olsa gerek
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