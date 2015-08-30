Twitter farklı renklerden çalışanlara daha fazla yer vermeyi planlıyor

Hayatımıza mavi renkli kuş simgesiyle giren ve öyle anılmaya devam eden Twitter, bununla birlikte şirket bünyesindeki insan kaynağında daha dengeli bir ırk ve renk dağılımı sağlayabilmek için kolları sıvadı.





ABD sınırları içerisinde Twitter'ın çalışan kadrosunda beyaz renk ağırlıkta. Yüzde 59 olan bu rakamın ardından yüzde 31 ile Asya asıllı çalışanlar geliyor. Yüzde 10 ise Latin, İspanyol, Afro-Amerikan ve Amerikalı Hindu çalışanlardan oluşuyor.





Ayrıca bu Asya, Latin Amerika ve Afrika kökenli çalışanların büyük kısmı teknik birimlerde çalışmıyor. Yönetici pozisyonlarında ise beyaz insanların oranı yüzde 72'ye kadar çıkıyor. Diğer kökenlerin oranında da düşüş yaşanıyor.





Twitter çalışanlar arasındaki beyaz hakimiyetini gelecek yıl itibariyle azaltmayı planlıyor. ABD'de düşük seviyede temsil edilen etnik gruplardan oluşan çalışan sayısı yüzde 11 civarında artırılacak. Ayrıca teknik birimlere de bu çalışanların adapte edilmesi sağlanacak. Kadın çalışan konusunda da planları olan Twitter, hali hazırda ABD'de yüzde 34 olan oranı yüzde 36 seviyesine çıkarmayı düşünüyor. Kadın çalışanlar teknik birimlerde ve yönetici pozisyonlarında daha fazla yer bulacak.





Twitter ayrıca yetişmiş eleman bulabilmek amacıyla siyah nüfusun yoğun olduğu üniversiteler ve kadın hakları konusunda çalışma yapan organizasyonlarla işbirliği yapacak. Böylece ihtiyacı olan alanlara yönelik bu gruplara tecrübe ve yetenek kazandırılması sağlanacak.

http://venturebeat.com/2015/08/28/twitter-aims-to-be-slightly-less-white-by-2016/