Twitter, gönderileri düzenleme özelliği üzerinde çalışıyor









Sosyal ağların ilk dönemlerinde gönderilen mesajların tekrar düzeltilmesi gibi bir özellik bulunmamaktaydı. Ancak kullanıcıların yoğun talebi karşısında platformlar kısmen de olsa düzenleme özelliği sunmaya başladı.





Sektörden gelen bilgilere göre mikro blog ağı Twitter da kullanıcıların gönderilerinde kısmen düzenlemeler yapabilecekleri yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.





Kullanıcılar gönderilerini bir kereye mahsus düzenleyebilecek ve RT edilen gönderilerde de düzenlemeler görülebilecek. Ancak tüm gönderiyi değiştirmek gibi bir imkan olmayacak.





Twitter geliştirdiği bir algoritma ile kullanıcının sadece kelime hatalarını düzenlemeye izin verecek. Geniş çaplı bir düzenleme ise engellenecek. Böylece örneğin önce hakaret edip sonra içeriği temizlemek gibi bir durum olmayacak. Ayrıca okuyucular düzenlemenin geçmişini de görebilecek.





Algoritma halen geliştirme aşamasında olduğu için kısa süre içerisinde yayınlanması beklenmiyor. Öncelikle belirli bir test grubuna sunulacak olan özellik sonrasında da herkese açılacak.

http://vr-zone.com/articles/twitter-planning-edit-feature-correcting-tweets/67085.html