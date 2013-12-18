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Twitter, gönderileri düzenleme özelliği üzerinde çalışıyor

5 yıl
397
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3
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Twitter, gönderileri düzenleme özelliği üzerinde çalışıyor


Sosyal ağların ilk dönemlerinde gönderilen mesajların tekrar düzeltilmesi gibi bir özellik bulunmamaktaydı. Ancak kullanıcıların yoğun talebi karşısında platformlar kısmen de olsa düzenleme özelliği sunmaya başladı.

Sektörden gelen bilgilere göre mikro blog ağı Twitter da kullanıcıların gönderilerinde kısmen düzenlemeler yapabilecekleri yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. 

Kullanıcılar gönderilerini bir kereye mahsus düzenleyebilecek ve RT edilen gönderilerde de düzenlemeler görülebilecek. Ancak tüm gönderiyi değiştirmek gibi bir imkan olmayacak. 

Twitter geliştirdiği bir algoritma ile kullanıcının sadece kelime hatalarını düzenlemeye izin verecek. Geniş çaplı bir düzenleme ise engellenecek. Böylece örneğin önce hakaret edip sonra içeriği temizlemek gibi bir durum olmayacak. Ayrıca okuyucular düzenlemenin geçmişini de görebilecek.

Algoritma halen geliştirme aşamasında olduğu için kısa süre içerisinde yayınlanması beklenmiyor. Öncelikle belirli bir test grubuna sunulacak olan özellik sonrasında da herkese açılacak. 

http://vr-zone.com/articles/twitter-planning-edit-feature-correcting-tweets/67085.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Efetarikk 5 yıl
Sevilesi ekrem71 haberi :)
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Guest-F8946C419 5 yıl
Artık Şampiyonlar ligi kuralarını önceden bildiğini tahmin edenler her olasılığı yazmak zorunda kalmayacak.
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Recharged 5 yıl
Gayet güzel bir geliştirme olarak görüyorum bunu.
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