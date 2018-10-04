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Twitter'ın mobil uygulamalarına veri tasarrufu özelliği geldi

Twitter, mobil uygulamalarını internet paketinden daha az veri tüketmek isteyenleri sevindirecek şekilde güncelledi. Sosyal platformun Android ve iOS uygulamalarında artık veri tasarrufu özelliği var.
7 ay
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1
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Twitter, mobil uygulamalarını hareket halindeyken hücresel veri tüketimini en aza indirecek yeni bir veri tasarrufu özelliği ile güncelledi. Mikro blog sitesi bu özelliği birkaç aydır test ediyordu ve artık kullanıma sundu.
Twitter'ın yeni sürümüne göz attığınızda, ayarlar menüsündeki Veri Kullanımı bölümüne uygulamanın daha az veri kullanmasını sağlayan "Veri tasarrufu" seçeneğinin eklendiğini göreceksiniz.
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Söz konusu özellik videoların otomatik olarak oynatılmasına izin vermediği gibi kullanıcıların zaman akışında gezinirken daha düşük kaliteli resimler görmesini sağlıyor. Kullanıcılar Wi-Fi'ye bağlandıklarında ise Veri tasarrufu özelliğini tekrar devre dışı bırakarak normal kullanıma geri dönebilecekler.

Yeni özellik herkese sunuldu

Şimdiye kadar bu özellik sadece Twitter Lite uygulamasında, mobil sitede ve Twitter'ın Windows uygulamasında vardı. Şu an itibariyle çoğu iOS ve Android kullanıcısına ulaşmış durumda.
Twitter uygulamasında Veri tasarrufu modunu görememiş olanlar da var. Bu kullanıcıların da en kısa süre içerisinde yeni özelliğe kavuşması bekleniyor.

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Kayrabey 7 ay
bu özellik 1 aydır var.
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