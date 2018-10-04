Samsung'a dev rakip: OLED ekran üreticileri arasına Sharp da katıldı

Mobil OLED alanında Samsung Electronics’in hakimiyeti tartışılmaz. Güney Koreli şirketin yan kuruluşu olan Samsung Display tarafından üretilen OLED ekranlar, hem şirketin kendi telefonlarında kullanılıyor hem de diğer üreticilere tedarik ediliyor.

Bununla birlikte Sharp da arenaya kendi ürettiği OLED ekrana sahip ilk akıllı telefonu olan AQUOS Zero ile giriş yaptı. Şirketin diğer üreticilere panel tedarik etme planları da var.

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Sharp, bu yıl akıllı telefonlarında OLED ekran sunacağını ve AQUOS Zero'nun kendi ürettikleri panel ile donatılmış ilk cihaz olduğunu duyurdu. Şirket ayrıca diğer üreticilere de OLED panel satarak Samsung ve LG gibi devlerin hakimiyetinde olan OLED ekran pazarındaki rekabeti kızıştıracak.

OLED panel üretimi için 500 milyon dolar harcandı

Sharp hali hazırda Apple da dahil olmak üzere çeşitli müşterilere LCD panel tedarik ediyor. Şu anda premium telefonlarda OLED ekran tercih edildiği göz önüne alındığında şirketin bu alana giriş yapması son derece yerinde bir hamle gibi görünüyor.

Foxconn bünyesinde yer alan şirkete OLED panel üretimi için 500 milyon dolarlık bir yatırım yapılmıştı. Hem de büyük üreticilerle herhangi bir tedarik anlaşması imzalanmadan. Bu nedenle AQUOS Zero, 2992 × 1440 piksel çözünürlüğe sahip 6.2 inç ekranıyla Sharp'ın ürettiği OLED panele sahip ilk akıllı telefon oldu.

Cihazın diğer özellikleri arasında Snapdragon 845 yonga seti, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunuyor. AQUOS Zero ilk etapta sadece Japonya'da satın alınabilecek.

http://www.sharp.co.jp/corporate/news/181003-b.html