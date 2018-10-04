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Samsung'a dev rakip: OLED ekran üreticileri arasına Sharp da katıldı

Foxconn'un 2016'da satın aldığı Sharp kendi ürettiği OLED ekrana sahip AQUOS Zero isimli akıllı telefonunu duyurdu. Şirket diğer üreticilere de OLED panel tedarik edecek.
7 ay
4,4b
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15
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Mobil OLED alanında Samsung Electronics’in hakimiyeti tartışılmaz. Güney Koreli şirketin yan kuruluşu olan Samsung Display tarafından üretilen OLED ekranlar, hem şirketin kendi telefonlarında kullanılıyor hem de diğer üreticilere tedarik ediliyor.
Bununla birlikte Sharp da arenaya kendi ürettiği OLED ekrana sahip ilk akıllı telefonu olan AQUOS Zero ile giriş yaptı. Şirketin diğer üreticilere panel tedarik etme planları da var.
Ayrıca Bkz. "Qualcomm'un yeni üst sınıf yonga seti Snapdragon 8150 olabilir"
Sharp, bu yıl akıllı telefonlarında OLED ekran sunacağını ve AQUOS Zero'nun kendi ürettikleri panel ile donatılmış ilk cihaz olduğunu duyurdu. Şirket ayrıca diğer üreticilere de OLED panel satarak Samsung ve LG gibi devlerin hakimiyetinde olan OLED ekran pazarındaki rekabeti kızıştıracak.

OLED panel üretimi için 500 milyon dolar harcandı

Sharp hali hazırda Apple da dahil olmak üzere çeşitli müşterilere LCD panel tedarik ediyor. Şu anda premium telefonlarda OLED ekran tercih edildiği göz önüne alındığında şirketin bu alana giriş yapması son derece yerinde bir hamle gibi görünüyor.
Foxconn bünyesinde yer alan şirkete OLED panel üretimi için 500 milyon dolarlık bir yatırım yapılmıştı. Hem de büyük üreticilerle herhangi bir tedarik anlaşması imzalanmadan. Bu nedenle AQUOS Zero, 2992 × 1440 piksel çözünürlüğe sahip 6.2 inç ekranıyla Sharp'ın ürettiği OLED panele sahip ilk akıllı telefon oldu.
Cihazın diğer özellikleri arasında Snapdragon 845 yonga seti, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunuyor. AQUOS Zero ilk etapta sadece Japonya'da satın alınabilecek.

http://www.sharp.co.jp/corporate/news/181003-b.html Yorum Yaz
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dracula502 7 ay en beğenilen nty35
Sharp sağlam markadır herkez bilmez tv şuan satılsa tr de alırdım açıkcası
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Sazankiller 7 ay
Sharp iyidir hastır en öndedir en ilerdedir en iyisidir en hasıdır tek kusuru var parasızlıktan satılmıştır.
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Bloodin 7 ay
Sharp çok kaliteli firma bilen bilir, özellikle televizyonda 4 renkli RGBY (Kırmızı, Mavi, Yeşile ek olarak Sarı) sistemi ile gerçek renkleri vermede diğer firmalara göre üstündür. Sharp Aquos Crystal de Ağustos 2014'te çıkmış, dünyanın ilk çerçevesiz telefonudur fakat bu haberdeki modelde çentiğe rağmen üst çerçeveye sahip olması telefona inanılmaz derecede çirkin bir görüntü vermiş...
Sharp çok kaliteli firma bilen bilir, özellikle televizyonda 4 renkli RGBY (Kırmızı, Mavi, Yeşile ek olarak Sarı) sistemi ile gerçek renkleri vermede diğer firm...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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Krone 7 ay
Kaliteli bir marka ama nedense pek popüler değil. PR çalışmaları pek yok herhalde.
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OverClocK1ng 7 ay
Sharp'ın IGZO panelleri çok başarılıydı. Zaten Sharp da çok iyi bir firma.
Bunda da başarılı olacaklarını düşünüyorum. Gerçi Samsung AMOLED panelde
inanılmaz iyi yere geldi. Onu da yadsımamak lazım...
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KalemKolik 7 ay
Japonlar bile alıp kullanmıyor.Cins cins telefon üretiyor.Her sharp gibi buda japonyada satmayacaktır.
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Mr. Jingles 7 ay
Piyasa için oldukça iyi bir haber. Bu sayede diğer üreticiler de f/p bazında daha makûl seviyelere ineceklerdir. Sharp esasında bu modelden ziyade OLED ekranının reklamını yapıyor. Apple LCD ekranlı iPhone modellerinde tedariği Sharp'tan sağladığı için OLED ekran hamlesi Apple'ın mutlaka dikkatini çekecektir. Eğer kalite olarak Samsung'tan aşağı kalır yanı yoksa piyasa üreticilerinin maliyetleri kısmasında ve bunu telefon fiyatlarına yansıtmalarında etkili olabilir.
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Sazankiller 7 ay
Sharp iyidir hastır en öndedir en ilerdedir en iyisidir en hasıdır tek kusuru var parasızlıktan satılmıştır.
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tugares 7 ay
İgzo paneller harikaydı. Bunlar da çok iyi olacaktir diye tahmin ediyorum.
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12 Angry Men 7 ay
Gelsin, rekabet olur.
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Bloodin 7 ay
Sharp çok kaliteli firma bilen bilir, özellikle televizyonda 4 renkli RGBY (Kırmızı, Mavi, Yeşile ek olarak Sarı) sistemi ile gerçek renkleri vermede diğer firmalara göre üstündür. Sharp Aquos Crystal de Ağustos 2014'te çıkmış, dünyanın ilk çerçevesiz telefonudur fakat bu haberdeki modelde çentiğe rağmen üst çerçeveye sahip olması telefona inanılmaz derecede çirkin bir görüntü vermiş...
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csh 7 ay Bloodin
Sari pikseller eskiden guzel bir teknolojiydi fakat Quantum Dot teknolojisinin cikmasiyla populerligini tamamen kaybetti ve yerini Quantum Dot teknolojisine birakti. Quantum Dot teknolojisi yeni ciktigi zaman Sharp butun sari pikselli televizyon modellerini sonlandirdi, yerine Quantum Dot teknolojili modeller cikartti. Daha sonra sanirim Quantum Dot teknolojisini Samsung diger tum firmalardan satin aldi, bir anda tum Quantum Dot teknolojisini kullanan firmalar Quantum Dot teknolojisini kullanmayi birakti, yeni yeni LG, Asus gibi bazi firmalar Quantum Dot teknolojili monitor uretiyor, bir de Philips gibi bazi firmalar Quantum Dot teknolojili televizyon uretmeye basladi. Sharp ise Quantum Dot teknolojisini biraktiktan sonra kendi bulusu olan sari led teknolojisine geri donmedi, su anda sari led teknolojili televizyonu yok. Sanirim Quantum Dot teknolojisinin yaninda sari led teknolojisi gereksiz kaldigi icin bu sekilde yapti.
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esmerbuyucu 7 ay
Apple'a yeni OLED tedarikçi adayı çıktı 😂
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interwap 7 ay
Samsun ve LG nçn sahip olduğu kronik problemleri içermiyorsa çok iyi ekmek yer.
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akıllı telefon, sharp ve
7 etiket daha cep telefonu panel oled ekran aquos zero Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
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