Twitter, Instagram'a önemli bir API'sini kapattı

Üye sayısı 80 milyonu geçen fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram kullanıcıları, son güncellemesinin ardından Twitter Arkadaşlarını Bul özelliğini kullanamadıklarını farkettiler.





Kullanıcıların karşılarına çıkan mesaj ise Twitter'ın Instagram içerisinde bu bilgiye ulaşmaya artık izin vermediği yönünde.





Ancak Twitter'ın bu engeli sadece Instagram için koyduğu TechCrunch tarafından ortaya kondu. Bir Twitter sözcüsünün yaptığı açıklama da firmanın Instagram'dan API kullanımı için ücret talep ettiği yorumlarının yapılmasına neden oldu.





Bunun muhtemel sebepleri arasında ise 80 milyon kullanıcısıyla Instagram'ın API'yi yoğun olarak kullanması, Facebook'un satın alması nedeniyle ortaya çıkan rekabet veya Twitter'ın kullanıcı tecrübesi üzerinde daha fazla kontrol sağlamak istemesi.





Twitter geçen ay da LinkedIn kullanıcılarının kendi profillerinde tweetlerini paylaşmasını da engellemişti.