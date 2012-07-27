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Twitter, Instagram'a önemli bir API'sini kapattı

6 yıl
1,7b
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Üye sayısı 80 milyonu geçen fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram kullanıcıları, son güncellemesinin ardından Twitter Arkadaşlarını Bul özelliğini kullanamadıklarını farkettiler.

Kullanıcıların karşılarına çıkan mesaj ise Twitter'ın Instagram içerisinde bu bilgiye ulaşmaya artık izin vermediği yönünde.

Ancak Twitter'ın bu engeli sadece Instagram için koyduğu TechCrunch tarafından ortaya kondu. Bir Twitter sözcüsünün yaptığı açıklama da firmanın Instagram'dan API kullanımı için ücret talep ettiği yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Bunun muhtemel sebepleri arasında ise 80 milyon kullanıcısıyla Instagram'ın API'yi yoğun olarak kullanması, Facebook'un satın alması nedeniyle ortaya çıkan rekabet veya Twitter'ın kullanıcı tecrübesi üzerinde daha fazla kontrol sağlamak istemesi.

Twitter geçen ay da LinkedIn kullanıcılarının kendi profillerinde tweetlerini paylaşmasını da engellemişti.

http://news.cnet.com/8301-1023_3-57481134-93/twitter-breaks-up-with-instagram-sort-of/ Yorum Yaz
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Ciddiyetsiz 6 yıl
efendim instagram, photoshop kullanma yetisi olmayan kızlarımız için adeta tapılacak bi uygulama. yüzüme az renk katayım, bi miktar sepia verelim, az blur edeyim de güzelliğime dijital güzellik ekleyeyim diyen kızlarımızı instagram klasöründeki resimlerine uzun basılı tutarak "Twitter'da paylaş" denmesi instagram kullanmaktan alıkoyamaz. ortada bulunmuş bir nimet var sonuçta. :)
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Dragão 6 yıl
Zaten 10 kisi takip ediyorum
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Zuko 6 yıl
Özür dilermiş. Hadi len ordan.
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mert1907 6 yıl
İşin arkasında Instagram'ın Facebook'a ait olması mı yatıyor acaba?
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