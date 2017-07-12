Twitter kullanıcıları Trump’a dava açtı

Attığı tweetlerle Twitter’da adından sıkça söz ettiren ABD Başkanı Donald Trump, aralarında ünlü yazar Stephan King’in de bulunduğu pek çok kişiyi Twitter’da engellemiş durumda. Tabi bazı kişiler ABD Başkanı tarafından Twitter’da engellenmeyi oldukça havalı bulsa da Columbia Üniversitesi’nin Birinci Anayasa Değişikliği Enstitüsü ve Trump’ın engellediği 7 kişi Trump’a karşı dava açtı.

New York’taki bir federal mahkemede açılan davada davacılar Trump’ın, kendisini eleştiren hesapları engelleyerek anayasa karşıtı bir yolla muhalefeti bastırdığını ileri sürerken ABD Anayasasının 1. Değişiklik Maddesi’yle korunan ifade özgürlüğünün de çiğnendiğini düşünüyor. Ayrıca Trump’ın Twitter hesabında ABD’nin politikaları hakkında önemli açıklamalara yer vermesi olayı farklı bir noktaya taşımış durumda.

''Dijital Belediye Binası''

Birinci Anayasa Değişikliği Enstitüsü’ne göre Trump’ın Twitter hesabı adeta dijital bir belediye binası. Bu nedenle Trump’ın herhangi bir vatandaşı engellemesi, kişilerin parka ya da herhangi bir kamusal alana girmesinin yasaklanması gibi hukuka aykırı olarak değerlendirilmeli. Davada ayrıca Trump’ın twitter hesabını resmi açıklamalar için kullandığının ve Beyaz Saray sözcüsü Sean Spicer’ın Trump2ın twitter hesabı için "Birleşik Devletler Başkanı'nın resmi bildirileri" açıklamasını yaptığının da altı çizilmiş.

Birinci Anayasa Değişikliği Enstitüsü, Trump’ın FBI’ın başına Christopher Wray’in getirildiğini de Twitter duyurduğunu belirtti ve tüm bunların Trump’a ait Twitter hesabının resmi bir hesap haline geldiğinin ispatı niteliğinde olduğunu ifade etti. Davaya katılan yedi Twitter kullanıcısından Joseph Papp de Trump’ın twitter hesabının resmiliğine dikkat çekerek "Herkes başkanın tweetlerini görebiliyor, demokrasi için hayati önem taşıyor" dedi.

Donald Trump veya Beyaz Saray’ın henüz açıklama yapmadığı davada Beyaz Saray sözcüsü Sean Spicer ve Beyaz Saray Sosyal Medya Direktörü Dan Scavino Trump’ın yanında sanık sıfatıyla yer alacak.

https://www.reuters.com/article/us-usa-trump-twitter-idUSKBN19W1UZ