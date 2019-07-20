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Twitter kullanım dışı Tweet’lere açıklama ekleyecek

Son zamanlarda Twitter’da sıkça karşılaşmaya başladığımız “Bu Tweet kullanım dışıdır.” uyarısı birçok kullanıcının kafasını karıştırıyor. Şirket, gözükmeyen Tweet’ler için açıklamalar ekleyecek.
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sosyal medya
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Twitter kullanım dışı Tweet’lere açıklama ekleyecek
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Twitter kullanıcıları son zamanlarda “Bu Tweet kullanım dışıdır.” yazısıyla sıkça karşılaşıyorlar. Şirketin belirttiğine göre genellikle silinen veya korumalı Tweet’ler ile kullanıcı tarafından engellenen kelimeler dolayısıyla bu uyarıyla karşılaşıyorsunuz. Yine de bazı kullanıcıların kafası karışmış durumda. Twitter yakında bu problemi çözeceğini açıkladı.

Gözükmeyen Tweet’e açıklama

“Bu Tweet kullanım dışıdır.” yazısıyla karşılaştığınızda, yakın zamanda gelecek güncelleme sayesinde sebebini de görebileceksiniz. Yani o Tweet’i neden göremediğinizi öğrenerek daha iyi bir deneyim elde edebileceksiniz. Özellikle bazı paylaşımlar altında çok fazla görülen kullanım dışıdır yazısı daha anlaşılır hale gelecek.

Sosyal medya devinin belirttiğine göre, kullanım dışı Tweet’lerin açıklanacağı yeni özellik önümüzdeki haftalarda devreye girecek. Firmanın resmi Twitter Support hesabı da yaptığı paylaşımla durumu doğruladı.

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Yapılacak değişimler, kullanıcıların kafasındaki soru işaretlerini giderecek mi hep birlikte göreceğiz. Eğer yeni yöntemler de gerekli açıklığı sağlayamazsa, Twitter’dan geri adım görebiliriz. Çünkü son dönemde “Bu Tweet kullanım dışıdır.” uygulaması hakkında birçok olumsuz mesaj paylaşılıyor.


https://www.engadget.com/2019/07/19/twitter-to-explain-missing-tweets/ Yorum Yaz
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