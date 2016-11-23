Twitter, kurucusu Jack Dorsey'in hesabını askıya aldı

Twitter'ın kurucusu ve mevcut CEO'su olan Jack Dorsey, dün akşam hiç beklemediği bir tablo ile karşılaştı. Dorsey'in @jack kullanıcı adını taşıyan kişisel Twitter hesabı, dün akşam kendi şirketi tarafından askıya alındı. Dorsey'in hesabı kısa bir süre sonra yeniden kullanıma dönmüş olsa da, yaşanan bu ilginç hadise sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

Dorsey'in hesabının kısa bir süreliğine de olsa neden askıya alındığı şimdilik bilinmiyor. Twitter da bu konu hakkında yöneltilen soruları şimdilik cevapsız bırakıyor. Öte yandan Dorsey ise hesabına yeniden kavuşmasının ardından attığı tweet ile bu durumun dahili bir hatadan kaynaklandığını belirtti. Dorsey tweet'inde: "Twitter hesabımı kuruyorum... yeniden (hesabın askıya alınması dahili bir hataydı." dedi.





Twitter normal şartlar altında hesapları; hakaret içeren veya spam mesajların diğer kullanıcılar tarafından şikayet edilmesi ya da hesabın hacklendiğinin düşünülmesi halinde askıya alıyor. Bu yüzden Dorsey'in hesabının da hacklenmiş olabileceği düşünülüyor. Twitter CEO'su daha önce de hackerların hedefi olmuş ve hem Twitter hem de Vine hesabı hackerlar tarafından ele geçirilmişti.

http://www.theverge.com/2016/11/22/13721766/twitter-ceo-jack-dorsey-suspended