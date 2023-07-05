Tam Boyutta Gör Twitter'ın sahibi Elon Musk, Meta'nın Twitter'a cevabı olan ve Instagram ile entegre olacak Threads adlı yeni bir uygulamanın yakın zamanda tanıtılması hakkında yorum yaptı. Threads, çok kısa bir süre sonra kullanıcıların beğenisine açılacak ve tam olarak Twitter ile rekabet edecek.

Instagram'ın Twitter rakibi Threads'in çıkış tarihi belli oldu 1 gün önce eklendi

App Store ve Google Play Store'daki yeni bir listeye göre Meta, Twitter'a cevabını 6 Temmuz'da piyasaya sürmeye hazırlanıyor. İnsanların birbirleriyle nasıl etkileşimde bulundukları konusunda esasen Twitter gibi çalışacak olan Threads, bir Instagram uygulaması. Dolayısıyla kullanıcılar Instagram hesaplarıyla yeni uygulamaya giriş yapabilecekler ve takipçilerini taşıyabilecekler.

Threads, her şeyinizi görmek istiyor

Twitter'ın sahibi Elon Musk ve Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey, Threads'in pek çok kişinin sorun yaşayacağı bir yönünün altını çizdi; Threads'i indiren kullanıcılar, uygulama çok sayıda kişisel veri topladığı için pek çok gizlilik hakkından vazgeçmiş olacak. Threads, şu verilerin toplanabileceği ve kullanıcı kimliğiyle ilişkilendirilebileceği belirtiliyor: Sağlık ve fitness, finansal bilgiler, iletişim bilgileri, kullanıcı içeriği, tarama geçmişi, kullanım verileri, tanılamalar, satın almalar, konum, kişiler, arama geçmişi, tanımlayıcılar, hassas bilgiler ve diğer. Burada “diğer” kelimesinden ne kastediliyor bilinmiyor.

Twitter’ın kurucusu, eski sahibi ve CEO’su Jack Dorsey uygulama hakkında yorum yaparak "Tüm Threads’leriniz bize ait" dedi. Çok geçemeden Dorsey’ye “Evet” şeklinde yanıt veren Musk, başka bir tweetinde Meta CEO'su ve Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'e doğrudan bir gönderme gibi görünen "Şükürler olsun ki çok akıllıca yönetiliyorlar" dedi. Threads uygulamasının Musk ve Zuckerberg arasındaki “kafes dövüşü” olayını başlattığını unutmamak gerek.

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Elon Musk, Meta’nın Twitter rakibi Threads hakkında konuştu!