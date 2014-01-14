Twitter, masaüstü sitesinin arayüzünü yeniledi

Dünyanın en popüler sosyal ağlarından Twitter, masaüstü sitesini iOS ve Android versiyonlarına benzer bir yapıyla güncelledi.





Yeni arayüz ile eskiye oranla çok daha sade görünüşlü bir yapıya bürünen Twitter'ın masaüstü sürümü, artık kişisel profil sayfaları için daha fazla kişiselleştirme sunuyor, ana akışta kişiler sol tarafa konumlandırılarak profil resimleriyle görüntüleniyor ve bazı yeni simgelere kavuşuyor. Sitenin üst navigasyon bölümü de beyaz renk ağırlıklı olarak karşımıza çıkıyor.





Arayüz yenilenmesi hakkında hazırlanan sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.





http://thenextweb.com/twitter/2014/01/13/twitter-rolling-refreshed-website-match-look-feel-ios-android-apps/?fromcat=all#!r7NU8