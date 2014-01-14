Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Twitter, masaüstü sitesinin arayüzünü yeniledi

5 yıl
2,7b
1
1
Web Siteleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Twitter, masaüstü sitesinin arayüzünü yeniledi
Dünyanın en popüler sosyal ağlarından Twitter, masaüstü sitesini iOS ve Android versiyonlarına benzer bir yapıyla güncelledi.

Yeni arayüz ile eskiye oranla çok daha sade görünüşlü bir yapıya bürünen Twitter'ın masaüstü sürümü, artık kişisel profil sayfaları için daha fazla kişiselleştirme sunuyor, ana akışta kişiler sol tarafa konumlandırılarak profil resimleriyle görüntüleniyor ve bazı yeni simgelere kavuşuyor. Sitenin üst navigasyon bölümü de beyaz renk ağırlıklı olarak karşımıza çıkıyor.

Arayüz yenilenmesi hakkında hazırlanan sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.


http://thenextweb.com/twitter/2014/01/13/twitter-rolling-refreshed-website-match-look-feel-ios-android-apps/?fromcat=all#!r7NU8 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
MrT4ngo 5 yıl
Arada bir fark göremeyen bir tek ben miyim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl 6.8-inç ekranlı dev telefon Hisense X1 video ön inceleme 5 yıl Xiaomi Mi3 "En iyi(?)" Android cep telefonu ön inceleme 5 yıl Toshiba'dan 4K "İş istasyonu" notebook ön inceleme 5 yıl Ezber bozan telefon: 2K ekranı, Snapdragon 800AB işlemcisi ve 3GB RAM'i ile Vivo Xplay 3S video ön inceleme 5 yıl In Win'den yeni nesil bilgisayar kasaları Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim