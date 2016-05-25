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Twitter medya içeriklerini 140 karakter sınırına dahil etmeyecek

San Francisco merkezli popüler mikroblog sitesi Twitter, tweetlerdeki 140 karakter sınırı konusunda bazı değişiklikler yaptı. Artık medya içerikleri ve kullanıcı isimleri hesaba katılmayacak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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sosyal medya
Onur Seven
Haber Editörü
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Bundan tam bir hafta önce Twitter'ın maksimum 140 karakter sınırlamasında bazı düzenlemeler yapacağı ortaya çıkmıştı. Şirketin tweetlere eklenen bağlantıları ve görüntüleri bu karakter sınırlamasından düşebileceği söyleniyordu. Twitter nihayet kısa bir süre önce bu duruma resmiyet kazandırdı.
Ayrıca Bkz. "Edward Snowden: Google'ın Allo uygulamasından uzak durun!"
Yayınlanan blog yazısında Twitter ürün yöneticisi bu değişikliklerin kullanıcı tweetlerini nasıl yansıyacağını açıkladı. Şirketin belirttiğine göre, fotoğraflar, GIF'ler, videolar, anketler ya da alıntılar artık tweetlerdeki karakter sayısını eksiltmeyecek. Ayrıca yanıt olarak verilen tweetlerde geçen @kullanıcı_adı da bundan böyle hesaba katılmayacak. Ancak sadece yanıt tweetlerinde bu durum söz konusu olacak normal tweetlerde değil.

Artık kendinizi retweet edebilirsiniz

Değişiklikler sadece bunlarla sınırlı değil. Kullanıcılar artık kendi tweetlerini "retweet" edebilmelerini sağlayacak bir butona da sahip olacaklar. Bu da kullanıcıların mesajı yeniden yazmak zorunda kalmadan eski tweetlerini yeniden yayınlayabilmelerine izin verecek.
Ayrıca şirket aynı zamanda tweetlerin işleyiş biçimini de değiştirmeye karar verdi. Şimdiye kadar @kullancı_adı ile başlayan tweet sadece o kullanıcıya gösterilirdi. Eğer tweeti herkesin görmesini istiyorsanız  ".@kullancı_adı" kuralına uymanız gerekiyordu. Twitter bunu da değiştirdi ve şirket @kullancı_adı ile başlayan tüm tweet'lerin varsayılan olarak tüm kullanıcılara gösterileceğini söylüyor.

https://blog.twitter.com/express-even-more-in-140-characters Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Ömürcan 3 yıl
Milletin mentionlarını görmek zorunda mıyım? O kısım hariç diğer düzenlemeler güzel olmuş.
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kadirirdem 3 yıl
bu haber verildi 2. kez neden verildi ?...
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V4LKyR 3 yıl
Bu haber verilmişti.
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Rubisco 3 yıl
Artık diplerden kazınamaz hale gelince daha radikal yaklaşımları düşünürler...
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