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    X (Twitter) eski kullanıcı adlarını 50 bin dolara satmaya başladı

    X’in (Twitter) geçtiğimiz yıldan bu yana üzerinde çalıştığı söylenen kullanıcı adı satma girişimi, potansiyel alıcılara gönderilen e-posta talepleriyle birlikte yakın zamanda hayata geçirildi.

    X (Twitter) eski kullanıcı adlarını 50 bin dolara satmaya başladı Tam Boyutta Gör

    Eskiden Twitter olarak bilinen sosyal medya platformu X, milyarder sahibi Elon Musk'ın daha önce sinyalini verdiği bir programı başlatarak, kullanılmayan kullanıcı adlarını satma girişimlerini hızlandırmaya başlamış görünüyor. Eski kullanıcı adlarının on binlerce dolara satıldığı belirtiliyor.

    X’te kullanıcı adı satma dönemi başladı

    Forbes tarafından elde edilen e-postalar, şirket içinde @Handle Team olarak bilinen bir ekibin olduğunu ortaya koyuyor. Bu ekip, aktif olmayan hesapların kullanıcı adları için potansiyel alıcılar ile iletişim kuruyor. Bazı durumlarda, X/Twitter potansiyel alıcılara e-posta göndererek satın alma işlemini başlatmak için 50.000 dolar tutarında sabit bir ücret talep ediyor.

    Musk, geçtiğimiz mayıs ayında, eski adı Twitter olan X'in kullanılmayan hesapları tasfiye etmeye başlayacağını duyurmuş ve kullanılmayan hesapları geri dönüştürme planlarını ifade etmişti. Öte yandan “kullanılmayan hesaplar” biraz geniş bir tabir olarak ortaya çıkıyor. X, bu yıl politikasını değiştirerek kullanıcıların aktif kalmak için her 30 günde bir giriş yapmaları gerektiğini ve giriş yapmadan yeterince uzun süre kalırlarsa hesaplarının askıya alınması veya kalıcı olarak kaldırılması riskinin bulunduğunu belirtti.

    Şu an itibariyle, başka bir kullanıcının aktif olmayan kullanıcı adını elde etmek herkesin yapabileceği bir şey gibi görünmüyor. X'in web sitesi hala aktif olmayan kullanıcı adlarını yayınlayamayacağını söylüyor. Ancak Forbes raporu, şirketin kullanıcılarından para kazanmanın bir başka yolu olarak bir kullanıcı adı pazarı olasılığını değerlendirdiğini gösteriyor. Şirket kısa bir süre önce ücretli kullanıcılar için iki yeni abonelik katmanı tanıttı - aylık 16 dolarlık Premium+ katmanı ve daha sadeleştirilmiş aylık 3 dolarlık "temel" katman.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 5 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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