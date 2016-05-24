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Edward Snowden: Google'ın Allo uygulamasından uzak durun!

Kimilerine göre özgürlük savaşçısı, ABD'ye göreyse bir vatan haini olan NSA ihbarcısı Edward Snowden, Google'ın geçen hafta tanıttığı yeni mesajlaşma uygulaması Allo'dan uzak durulmasını istiyor.
2 yıl
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38
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Ünlü NSA muhbiri Edward Snowden, kullanıcıların geçen haftaki Google I/O konferansında tanıtılan Allo isimli anlık mesajlaşma uygulamasından uzak durmalarını tavsiye etti. Google zaten Hangouts uygulaması ile piyasada sağlam bir pozisyonda olsa bile uygulamayı yayınladı. Allo, uçtan uca şifreleme ve kendini imha eden mesajları kullanan Gizli Mod (Incognito Mode) gibi bazı hoş özelliklerle geliyor.
Ayrıca Bkz. "Sonunda LG G5 de rootlandı!"
Ne yazık ki bu özelliklerin hiçbiri varsayılan olarak açık değil. Yani kullanıcılar bu gizlilik odaklı özellikleri duyup uygulamayı yüklerse, etkinleştirmediği sürece bunların hiçbirinden yararlanamıyor. Uygulama ayarlarına girilerek bunların açılması gerekiyor ve çoğu kişi bunu yapmak zorunda olduklarını bilmiyorlar.

Google mühendisinden U dönüşü

Bu olay geçtiğimiz hafta bir Google araştırmacısı tarafından vurgulanmıştı. Ancak Google mühendisi Thai Duong, 24 saat geçmeden yayınladığı blog yazısındaki bazı bölümleri sildi. Kendisi Allo'nun aslında Gizli Mod'da gönderilen iletileri silmediğini ifşa etmiş ve bu modun tüm kullanıcılar için varsayılan olarak açık kalması için mücadele edeceklerini yazmıştı.
Edward Snowden tarafından da belirtildiği gibi bundan çıkarılacak ders patronların her zaman için blog yazılarını okuyabileceği ve Allo'nun WhatsApp gibi uçtan uca şifrelemeyi tüm kullanıcılar için varsayılan olarak açmak gibi bir acil planının olmadığı. Snowden kullanıcıların gizlilik için başka uygulamalara yönelmelerini tavsiye ediyor.

https://twitter.com/Snowden/status/733253324301053952?ref_src=twsrc%5Etfw Yorum Yaz
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Usbehci 2 yıl
Ben bu sözde güvenlik önlemlerinin hiçbirine inanmıyorum, hepsi güvenlik illüzyonu tıpkı alışveriş merkezlerindeki metal detektörler gibi. Bu yüzden hiç uğraşmayın adamlar sizi ailenizden iyi tanıyor.
Ben bu sözde güvenlik önlemlerinin hiçbirine inanmıyorum, hepsi güvenlik illüzyonu tıpkı alışveriş merkezlerindeki metal detektörler gibi. Bu yüzden hiç uğraşma...
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brshr 2 yıl
Teknolojide güvenlik aramayı bırakın. Donanımdan yazılıma kadar her yerde bilmediğiniz bir dünya açık kapı var. mahkeme kapısı gibi girenin çıkanın hesabı yok. Ne güvenliğinden bahsediyorsunuz Allah aşkına. Güvenlik taş devrinde kaldı.
Teknolojide güvenlik aramayı bırakın. Donanımdan yazılıma kadar her yerde bilmediğiniz bir dünya açık kapı var. mahkeme kapısı gibi girenin çıkanın hesabı yok. ...
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PaTRaiN1 2 yıl
WhatsApp çok mu güvenli yani şimdi. Bu muhabbetleri bıraksınlar artık.
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Akbaba89 2 yıl
Sosyal medya siteleri,mesajlaşma uygulamaları hepsi kişisel bilgi toplayıp satıyor.Müşteri değiliz,ürün biziz.

Ha önemli biri miyim,şirket bilgileri,devlet sırları mı taşıyorum hayır sorun yok o zaman.

Google çok karanlık bir organizasyon.Arama motoru iken teknoloji devi oldular,üretmeden,ücretli hizmet vermeden.
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DH Misafiri 2 yıl
Kısacası Linux ta Linux. Bütün sosyal siteler, windows ve apple işletim sistemleri doğrudan Amerikan istihbaratına bağlı. Microsoft W10 da bunu artık açıkça ilan etti.
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Erasmus78 2 yıl
Ben bu kişisel bilgi güvenliği paranoyasina bir anlama veremiyorum. Bu çığırtkanlığı yapanların özel hayati instagram, facebook, Twitter vs gibi platformlarda saniye saniye ifşa halinde zaten. Hem de kendi elleri ve istekleri ile.
O zaman bu neyin paranoyası aklım almıyor bir turlu.
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dranas 2 yıl
Beni arayan soran yok. takibe alsalar acırlar bana hediye falan gönderirler teselli etmek için. o kadar yalnızım.
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LORDTEK 2 yıl
Doğru söylüyor!
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Guest-1E7109D3E 2 yıl
Tamamen güvenli diye birşey yok tüm teknolojik aletler abd tekelinde birinden kaçsan diğerine tosluyorsun.Kendi pc mizi telefonumuzu uygulamalarımızı yapsak o zaman bu tekelden kurtulmuş oluruz.
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serafon 2 yıl
abd bir şirket gibi çalışır Google ından apple ına Microsoft undan ibm ine hepsi bir firmanın farklı fiyat ve özelliklerde ürün sunması gibi hizmet ve ürünlerle ve teknolojilerle piyasayı tamamen elde tutmaya çalışır. Tabi bu piyasa tüm dünyadır; devletler de dahil. Bunun için abd nin tüm kurumları istihbaratları corporate leri tek vücut çalışır. Bizdeki gibi hepsi ayrı baş çekip kendi kendine çelme takmaz. Bunun için gördüğünüz özgürlük, açıklık, pahalı fiyat, ucuz fiyat, ücretsiz, ücretli, şifreli, şifresiz, elagant, çöp kötü polis, iyi polis, süper firma, bencil firma, kullanıcı dostu firma vb lerin hepsi pazarlama taktikleridir. Birinden kaçan diğerinin kucağına oturur ve hepsi de aslında aynı holdingin şirketleridir. Bu kadar basit ve açık.
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Master_Evil 2 yıl
bizim hakkımızda bilmedikleri bişey kalmamıştır zaten
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dobrasam 2 yıl
bir avm ye giriyorum telefonumda konum GPS sürekli kapalı olur bir kaç saniye sonra reklam mesajları gelmeye başlıyor ne tesadüf reklamlar avm de bulunan mağazalar ile ilgili kampanya kimse bana güvenilirlik den bahsetmesin arkadaş
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_Shinku_ 2 yıl dobrasam
dobrasam
bir avm ye giriyorum telefonumda konum GPS sürekli kapalı olur bir kaç saniye sonra reklam mesajları gelmeye başlıyor ne tesadüf reklamlar avm de bulunan mağazalar ile ilgili kampanya kimse bana güvenilirlik den bahsetmesin arkadaş

Konum kapalı olsa bile GSM şirketleri konumu tespit edip bu tarz şeyler yapabiliyor. Bağlı olduğu baz istasyonu ile ilgili.
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Like a Sir 2 yıl
Jack Rabbit Slims
Şimdi bu Whatsapp mesajlarımızın güvenliğini sağlıyorsa, reklam da satmıyor. Üyelik ücreti veren kaç kişi vardır onu da bilmiyorum. E nasıl para kazanıyorlar madem?

hisse değerleri
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KUM23 2 yıl
Boş adam hikaye bunlar
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Jack Rabbit Slims 2 yıl
Şimdi bu Whatsapp mesajlarımızın güvenliğini sağlıyorsa, reklam da satmıyor. Üyelik ücreti veren kaç kişi vardır onu da bilmiyorum. E nasıl para kazanıyorlar madem?
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