Edward Snowden: Google'ın Allo uygulamasından uzak durun!

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Ünlü NSA muhbiri Edward Snowden, kullanıcıların geçen haftaki Google I/O konferansında tanıtılan Allo isimli anlık mesajlaşma uygulamasından uzak durmalarını tavsiye etti. Google zaten Hangouts uygulaması ile piyasada sağlam bir pozisyonda olsa bile uygulamayı yayınladı. Allo, uçtan uca şifreleme ve kendini imha eden mesajları kullanan Gizli Mod (Incognito Mode) gibi bazı hoş özelliklerle geliyor.Ayrıca Bkz. "Sonunda LG G5 de rootlandı!"
Ne yazık ki bu özelliklerin hiçbiri varsayılan olarak açık değil. Yani kullanıcılar bu gizlilik odaklı özellikleri duyup uygulamayı yüklerse, etkinleştirmediği sürece bunların hiçbirinden yararlanamıyor. Uygulama ayarlarına girilerek bunların açılması gerekiyor ve çoğu kişi bunu yapmak zorunda olduklarını bilmiyorlar.
Google mühendisinden U dönüşü
Bu olay geçtiğimiz hafta bir Google araştırmacısı tarafından vurgulanmıştı. Ancak Google mühendisi Thai Duong, 24 saat geçmeden yayınladığı blog yazısındaki bazı bölümleri sildi. Kendisi Allo'nun aslında Gizli Mod'da gönderilen iletileri silmediğini ifşa etmiş ve bu modun tüm kullanıcılar için varsayılan olarak açık kalması için mücadele edeceklerini yazmıştı.
Edward Snowden tarafından da belirtildiği gibi bundan çıkarılacak ders patronların her zaman için blog yazılarını okuyabileceği ve Allo'nun WhatsApp gibi uçtan uca şifrelemeyi tüm kullanıcılar için varsayılan olarak açmak gibi bir acil planının olmadığı. Snowden kullanıcıların gizlilik için başka uygulamalara yönelmelerini tavsiye ediyor.
Google's decision to disable end-to-end encryption by default in its new #Allo chat app is dangerous, and makes it unsafe. Avoid it for now.— Edward Snowden (@Snowden) 19 Mayıs 2016
#Google's security expert blogged, discussing how #Allo is unsafe by default.— Edward Snowden (@Snowden) 20 Mayıs 2016
Hours later, he erased that part.
Lesson: Bosses read blogs
https://twitter.com/Snowden/status/733253324301053952?ref_src=twsrc%5Etfw Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ha önemli biri miyim,şirket bilgileri,devlet sırları mı taşıyorum hayır sorun yok o zaman.
Google çok karanlık bir organizasyon.Arama motoru iken teknoloji devi oldular,üretmeden,ücretli hizmet vermeden.
O zaman bu neyin paranoyası aklım almıyor bir turlu.
Konum kapalı olsa bile GSM şirketleri konumu tespit edip bu tarz şeyler yapabiliyor. Bağlı olduğu baz istasyonu ile ilgili.
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