Edward Snowden: Google'ın Allo uygulamasından uzak durun!

Ünlü NSA muhbiri Edward Snowden, kullanıcıların geçen haftaki Google I/O konferansında tanıtılan Allo isimli anlık mesajlaşma uygulamasından uzak durmalarını tavsiye etti. Google zaten Hangouts uygulaması ile piyasada sağlam bir pozisyonda olsa bile uygulamayı yayınladı. Allo, uçtan uca şifreleme ve kendini imha eden mesajları kullanan Gizli Mod (Incognito Mode) gibi bazı hoş özelliklerle geliyor.

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Ne yazık ki bu özelliklerin hiçbiri varsayılan olarak açık değil. Yani kullanıcılar bu gizlilik odaklı özellikleri duyup uygulamayı yüklerse, etkinleştirmediği sürece bunların hiçbirinden yararlanamıyor. Uygulama ayarlarına girilerek bunların açılması gerekiyor ve çoğu kişi bunu yapmak zorunda olduklarını bilmiyorlar.

Google mühendisinden U dönüşü

Thai Duong, 24 saat geçmeden yayınladığı silmediğini ifşa etmiş ve bu modun tüm kullanıcılar için varsayılan olarak açık kalması için mücadele edeceklerini yazmıştı. Bu olay geçtiğimiz hafta bir Google araştırmacısı tarafından vurgulanmıştı. Ancak Google mühendisi, 24 saat geçmeden yayınladığı blog yazısındaki bazı bölümleri sildi. Kendisi Allo'nun aslında Gizli Mod'da gönderilen iletileriifşa etmiş ve bu modun tüm kullanıcılar için varsayılan olarak açık kalması içinyazmıştı.

Edward Snowden tarafından da belirtildiği gibi bundan çıkarılacak ders patronların her zaman için blog yazılarını okuyabileceği ve Allo'nun WhatsApp gibi uçtan uca şifrelemeyi tüm kullanıcılar için varsayılan olarak açmak gibi bir acil planının olmadığı. Snowden kullanıcıların gizlilik için başka uygulamalara yönelmelerini tavsiye ediyor.

Google's decision to disable end-to-end encryption by default in its new #Allo chat app is dangerous, and makes it unsafe. Avoid it for now. — Edward Snowden (@Snowden) 19 Mayıs 2016 #Google's security expert blogged, discussing how #Allo is unsafe by default.

Hours later, he erased that part.



Lesson: Bosses read blogs — Edward Snowden (@Snowden) 20 Mayıs 2016

https://twitter.com/Snowden/status/733253324301053952?ref_src=twsrc%5Etfw