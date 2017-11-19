Twitter onay programı durduruldu artık ağ dışı davranışlarınıza da bakılacak

Twitter’ın belirli temel ilgi alanlarına mensup kullanıcılara verdiği mavi tik ya da onaylı hesaplar son günlerde tartışma konusu oldu. Onay programında hatalar olduğu eleştirilerinden sonra Twitter programı durdurdu.

Yeni onay programı geliyor

Geçtiğimiz aylarda Jason Kessler isimli aşırı ırkçı ve önemli protestolarda imzası olan bir kullanıcının hesabının onaydan geçmesi tartışa yaratmıştı. Saldırgan ifadeler kullandığı önceki hesabını silen Kessler, açtığı yeni hesapla onay programına başvurdu ve mavi tik elde etti.

Gelişmeler sonrasında firmanın patronu Jack Dorsey bir açıklama yapmış ve editörlerin onay programı kurallarına göre hareket ettiğini ancak zaman zaman hataların olabileceğini ve programın yeniden gözden geçirildiğini dile getirmişti.

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Geçen hafta yapılan açıklamada ise onay programının durdurulduğu ve yeni bir program geliştirildiği ifade edildi. Bu süreçte sosyal ağ onaylı kullanıcıları gözden geçirerek mavi tiklerini iptal etmeye başladı.

Kullanıcıların attıkları gönderilere ve paylaştıkları içeriklere bakılarak onaylarının iptal edilmesi zaten vardı. Yeni olan ise Twitter artık ağ dışındaki davranışlarınızı da takip ederek mavi tikinizi iptal edebilecek.

Yeni özelliğin neleri kapsadığı bilinmiyor ancak akla ilk gelen örnek kullanıcının çektiği görsellerde aşırılık algılandığında iptal kararına etki etmesi. Twitter bunun gibi pek çok parametreyi göz önüne alabilir. Şimdiden yeni karar da önemli bir tartışma başlatmış gibi görünüyor. Bakalım Twitter onay programını nasıl şekillendirecek?