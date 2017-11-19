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Twitter onay programı durduruldu artık ağ dışı davranışlarınıza da bakılacak

Twitter platformunda nasıl mavi tik alınacağını araştırıyorsanız artık bırakın. Platform onay programını durdurdu ve yeni bir program geliştirmek için kolları sıvadı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
2b
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4
sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Twitter’ın belirli temel ilgi alanlarına mensup kullanıcılara verdiği mavi tik ya da onaylı hesaplar son günlerde tartışma konusu oldu. Onay programında hatalar olduğu eleştirilerinden sonra Twitter programı durdurdu.

Yeni onay programı geliyor

Geçtiğimiz aylarda Jason Kessler isimli aşırı ırkçı ve önemli protestolarda imzası olan bir kullanıcının hesabının onaydan geçmesi tartışa yaratmıştı. Saldırgan ifadeler kullandığı önceki hesabını silen Kessler, açtığı yeni hesapla onay programına başvurdu ve mavi tik elde etti.

Gelişmeler sonrasında firmanın patronu Jack Dorsey bir açıklama yapmış ve editörlerin onay programı kurallarına göre hareket ettiğini ancak zaman zaman hataların olabileceğini ve programın yeniden gözden geçirildiğini dile getirmişti.

Ayrıca Bkz. "Sonic Forces: Speed Battles ile çoklu mücadeleler başlıyor"

Geçen hafta yapılan açıklamada ise onay programının durdurulduğu ve yeni bir program geliştirildiği ifade edildi. Bu süreçte sosyal ağ onaylı kullanıcıları gözden geçirerek mavi tiklerini iptal etmeye başladı.

Kullanıcıların attıkları gönderilere ve paylaştıkları içeriklere bakılarak onaylarının iptal edilmesi zaten vardı. Yeni olan ise Twitter artık ağ dışındaki davranışlarınızı da takip ederek mavi tikinizi iptal edebilecek.

Yeni özelliğin neleri kapsadığı bilinmiyor ancak akla ilk gelen örnek kullanıcının çektiği görsellerde aşırılık algılandığında iptal kararına etki etmesi. Twitter bunun gibi pek çok parametreyi göz önüne alabilir. Şimdiden yeni karar da önemli bir tartışma başlatmış gibi görünüyor. Bakalım Twitter onay programını nasıl şekillendirecek?

 

https://www.theverge.com/2017/11/16/16667668/twitter-verification-removal-judge-offline-behavior Yorum Yaz
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Exterminio 2 yıl en beğenilen Mianfei
Mianfei
damn2u
Twitter telefonuma onay kodu göndermeyip başka bir alternatif sunmadığı için hesabıma ulaşamamam nedeniyle bu platform ile işim bitti ne yazık ki. Hesabın bağlı olduğu mail ile kendilerine mail yoluyla yardım istememe rağmen de geri dönüş yapmamışlardı. Sanırım kendilerini bulunmaz hint kumaşı sanıyorlar.

Twitter çok üzüldü


Seninki de apayrı bir acayiplikmiş. Adam sıkıntısını dile getiriyor dalga geçiyorsun.
Sanki Twitter da gelip sana madalya takacak
Mianfeidamn2uTwitter telefonuma onay kodu göndermeyip başka bir alternatif sunmadığı için hesabıma ulaşamamam ...
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V4LKyR 2 yıl
MAVİ TİK OLMAZSA MAHVOLURUM, MAVİ TİK İSTİYORUM!
---- MAVİ TİK ----
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damn2u 2 yıl
Twitter telefonuma onay kodu göndermeyip başka bir alternatif sunmadığı için hesabıma ulaşamamam nedeniyle bu platform ile işim bitti ne yazık ki. Hesabın bağlı olduğu mail ile kendilerine mail yoluyla yardım istememe rağmen de geri dönüş yapmamışlardı. Sanırım kendilerini bulunmaz hint kumaşı sanıyorlar.
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Mianfei 2 yıl damn2u
damn2u
Twitter telefonuma onay kodu göndermeyip başka bir alternatif sunmadığı için hesabıma ulaşamamam nedeniyle bu platform ile işim bitti ne yazık ki. Hesabın bağlı olduğu mail ile kendilerine mail yoluyla yardım istememe rağmen de geri dönüş yapmamışlardı. Sanırım kendilerini bulunmaz hint kumaşı sanıyorlar.

Twitter çok üzüldü
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