Twitter şeffaflık raporunu yayınladı, Türkiye toplamda en çok istek gönderen 2. ülke oldu

Twitter geçtiğimiz günlerde yeni şeffaflık raporunu yayınladı. Hükümetlerin farklı sebeplerle kullanıcı bilgilerine ulaşmak istemesinin detaylarına yer verilen raporda kullanıcı bilgilerine ulaşma, içerik kaldırma ve telif hakkı konularında toplamda en çok istek gönderen ABD oldu, Türkiye ikinci sırada yer aldı.
Genel olarak hükümet talepleri %40'lık bir artış gösterirken artışların en çok yaşandığı ülkeler Türkiye, ABD ve Rusya oldu. Hesap bilgilerine ulaşma konusunda Rusya ilk defa bu dönemde talepte bulunurken Türkiye'den gelen taleplerin %150 arttığı belirtildi. Rusya ve Türkiye ile hiç bir bilgi paylaşılmadığı açıklanırken ABD'den gelen taleplerin %29 arttığı ve uyumluluğun da %8 arttığı açıklandı. ABD kullanıcı bilgilerini en çok talep eden ülke olurken Türkiye 356, Japonya 288 talep isteği gönderdi.Twitterdan en çok içerik kaldırılmasını isteyen ülke ise Türkiye oldu. İçerik kaldırma konusunda genel anlamda %84'lük bir artış görülürken Türkiye 477 adet içeriğin kaldırılmasını talep etti. Türkiye'yi 91 içerik kaldırma talebi ile Rusya izlerken Almanya bu konuda 43 talep gönderdi. Türkiye'den gönderilen içerik silme taleplerinin geneli hükümet yetkililerine hakaret edildiği iddiasıyla iletildiği bildirildi. Türkiye'den gönderilen taleplerle her içerik ile ilgili itirazda bulunulduğu açıklandı. İtirazların %80'i reddedilirken %5'i kabul edildi, %15'lik bölümün ise hala sonuç beklediği açıklandı. Mahkeme kararı tebliğ edilmeden hiç bir içeriğin kaldırılmadığı belirtildi.
Amerika'da NSA gibi kuruluşların taleplerine şeffaflık raporunda yer verilmediği ancak Twitter'ın bu konu ile ilgili bir dava açtığı da belirtildi. Dileyen kullanıcılar tüm ülkelerin verilerini https://transparency.twitter.com/ adresinden inceleyebilirler.
https://blog.twitter.com/2015/three-years-of-increased-transparency-and-counting Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Talebe göre Nüfusa göre
Talep Nüfus Nüfus Talep
ABD 3299 318m Hindistan 1249m 1938
Hindistan 1938 1249m ABD 318m 3299
Türkiye 496 77m Brezilya 203m 158
İngiltere 371 63m Rusya 146m 108
Japonya 343 127m Japonya 127m 343
Brezilya 158 203m Türkiye 77m 496
Rusya 108 146m İngiltere 63m 371
İspanya 104 47m İspanya 47m 104