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Twitter şeffaflık raporunu yayınladı, Türkiye toplamda en çok istek gönderen 2. ülke oldu

Twitter geçtiğimiz günlerde yeni şeffaflık raporunu yayınladı. Hükümetlerin farklı sebeplerle kullanıcı bilgilerine ulaşmak istemesinin detaylarına yer verilen raporda kullanıcı bilgilerine ulaşma, iç
4 yıl
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Web Siteleri
Oğuz Avcı
Editör
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Twitter şeffaflık raporunu yayınladı, Türkiye toplamda en çok istek gönderen 2. ülke oldu
Twitter geçtiğimiz günlerde yeni şeffaflık raporunu yayınladı. Hükümetlerin farklı sebeplerle kullanıcı bilgilerine ulaşmak istemesinin detaylarına yer verilen raporda kullanıcı bilgilerine ulaşma, içerik kaldırma ve telif hakkı konularında toplamda en çok istek gönderen ABD oldu, Türkiye ikinci sırada yer aldı.
Genel olarak hükümet talepleri %40'lık bir artış gösterirken artışların en çok yaşandığı ülkeler Türkiye, ABD ve Rusya oldu. Hesap bilgilerine ulaşma konusunda Rusya ilk defa bu dönemde talepte bulunurken Türkiye'den gelen taleplerin %150 arttığı belirtildi. Rusya ve Türkiye ile hiç bir bilgi paylaşılmadığı açıklanırken ABD'den gelen taleplerin %29 arttığı ve uyumluluğun da %8 arttığı açıklandı. ABD kullanıcı bilgilerini en çok talep eden ülke olurken Türkiye 356, Japonya 288 talep isteği gönderdi.
Twitterdan en çok içerik kaldırılmasını isteyen ülke ise Türkiye oldu. İçerik kaldırma konusunda genel anlamda %84'lük bir artış görülürken Türkiye 477 adet içeriğin kaldırılmasını talep etti. Türkiye'yi 91 içerik kaldırma talebi ile Rusya izlerken Almanya bu konuda 43 talep gönderdi. Türkiye'den gönderilen içerik silme taleplerinin geneli hükümet yetkililerine hakaret edildiği iddiasıyla iletildiği bildirildi. Türkiye'den gönderilen taleplerle her içerik ile ilgili itirazda bulunulduğu açıklandı. İtirazların %80'i reddedilirken %5'i kabul edildi, %15'lik bölümün ise hala sonuç beklediği açıklandı. Mahkeme kararı tebliğ edilmeden hiç bir içeriğin kaldırılmadığı belirtildi.

Amerika'da NSA gibi kuruluşların taleplerine şeffaflık raporunda yer verilmediği ancak Twitter'ın bu konu ile ilgili bir dava açtığı da belirtildi. Dileyen kullanıcılar tüm ülkelerin verilerini https://transparency.twitter.com/ adresinden inceleyebilirler.

https://blog.twitter.com/2015/three-years-of-increased-transparency-and-counting Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mrsmrc 4 yıl
İçerik kaldırmada fark atmışız la oha
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doctor_bey 4 yıl
Sosyal medyayı bu yüzden kullanmıyorum.
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firari43 4 yıl
Bilgi talebi sıralaması
Talebe göre Nüfusa göre
Talep Nüfus Nüfus Talep
ABD 3299 318m Hindistan 1249m 1938
Hindistan 1938 1249m ABD 318m 3299
Türkiye 496 77m Brezilya 203m 158
İngiltere 371 63m Rusya 146m 108
Japonya 343 127m Japonya 127m 343
Brezilya 158 203m Türkiye 77m 496
Rusya 108 146m İngiltere 63m 371
İspanya 104 47m İspanya 47m 104
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fthkn 4 yıl
1,2 milyarlık Hindistan ve 1.3 milyarlık Çin, 200 milyonluk Brezilya. Bunlar dünya nüfusunun yarısını oluşturan 3 ülke. Dünyanın geri kalanını hiç saymıyorum bile. Buna rağmen tereddütsüz Türkiye doğrudan 75 milyon ile Twitter'dan içerik engellemesi isteyen 2. ülke olmuş. Bunun ne kadar ciddi bir baskı ve faşizm başlangıcı olduğunu söylemeye gerek yok. Gazeteci hapse atan tehdit edenler sıralamasında da zaten ilk 10'da. Eğer tüm bu söylediklerim size bir fikir vermiyorsa facebookta işssizler sayfasından geyik muhabbeti takip etmeye devam edebilirsiniz. Hükümet bir tek ona karışmıyormuş.
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Technotronic 4 yıl
Facebook ve twiter kullanmıyorum bi eksikliğinide hissetmiyorum .Bazen otobüsde insanlara bakıyorum çogu facebooka girip onun bunun prfiline bakıyo niye bakıyorsa.Çok meraklı bir milletiz sanırım.Kafamız boş işlere çalışıyor ,tembeliz,herşeyi dalgaya alıyoruz.
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Denek#1 4 yıl
Şaşırmadım
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swat882 4 yıl
Sosyal medyada boş beleş arkadaşlarınızı takip edip onların ne yediğini nereye gittiğini takip edip okuyorsanız o sizin vizyonsuzlugunuzdan, cahilliğinizden, takip edin işe yarayan adamları birşeyler öğrenin. Kullanan insanlara da karışmayın
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likeable1 4 yıl
güzel güzel
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bkaakco 4 yıl
Twitter, en gereksiz sitelerin başında gelir bana göre. Uğraşmaya gerek yok.
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bestofMd 4 yıl

şaşırmadım
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emontkral2 4 yıl
gerçekten boşuz :D
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JonnyCaqe 4 yıl
ne kadar bos oldugumuzun kaniti
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