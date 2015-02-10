Twitter şeffaflık raporunu yayınladı, Türkiye toplamda en çok istek gönderen 2. ülke oldu

Twitter geçtiğimiz günlerde yeni şeffaflık raporunu yayınladı. Hükümetlerin farklı sebeplerle kullanıcı bilgilerine ulaşmak istemesinin detaylarına yer verilen raporda kullanıcı bilgilerine ulaşma, içerik kaldırma ve telif hakkı konularında toplamda en çok istek gönderen ABD oldu, Türkiye ikinci sırada yer aldı.

Genel olarak hükümet talepleri %40'lık bir artış gösterirken artışların en çok yaşandığı ülkeler Türkiye, ABD ve Rusya oldu. Hesap bilgilerine ulaşma konusunda Rusya ilk defa bu dönemde talepte bulunurken Türkiye'den gelen taleplerin %150 arttığı belirtildi. Rusya ve Türkiye ile hiç bir bilgi paylaşılmadığı açıklanırken ABD'den gelen taleplerin %29 arttığı ve uyumluluğun da %8 arttığı açıklandı. ABD kullanıcı bilgilerini en çok talep eden ülke olurken Türkiye 356, Japonya 288 talep isteği gönderdi.