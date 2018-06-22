Twitter, spam ve tacizi engellemek için teknoloji şirketi Smyte'i satın aldı

Dünyanın en popüler sosyal paylaşım platformlarından Twitter, bot ve trol hesaplardan şikayetçi. Şirket spam, taciz, sahte haber ve kötüye kullanımları engellemek için bu konuda uzmanlaşmış olan teknoloji şirketi Smyte'i satın aldığını açıkladı.

Satın almanın ne kadara gerçekleştiği açıklanmadı

2014 yılında Google ve Instagram'da çalışan mühendisler tarafından kurulan Smyte, çevrimiçi kötüye kullanım, taciz, spam ve güvenlikle ilgili çeşitli araçlar sunuyor. Twitter'ın bu satın alma için ne kadar ödediği henüz açıklanmazken, şirketin özellikle internetteki nefret söylemlerini ortadan kaldırmaya kararlı olduğu belirtiliyor.

Smyte'in güvenlik teknolojileri Twitter'a entegre edilecek ve çevrimiçi tüm hareketler izlenerek, olası tehlikelerin önüne geçilmiş olacak. Son zamanlarda politikalarında değişiklik yapan Twitter'ın başkalarının adıyla oluşturulan sahte hesaplara karşı da katı önlemler aldığı ifade ediliyor.

https://www.smyte.com