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Twitter, spam ve tacizi engellemek için teknoloji şirketi Smyte'i satın aldı

Sosyal paylaşım platformu Twitter, çevrimiçi spam, taciz ve kötüye kullanımları engellemek için, bu konuda uzmanlaşmış olan teknoloji şirketi Smyte'i satın aldığını duyurdu.
11 ay
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sosyal medya
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Dünyanın en popüler sosyal paylaşım platformlarından Twitter, bot ve trol hesaplardan şikayetçi. Şirket spam, taciz, sahte haber ve kötüye kullanımları engellemek için bu konuda uzmanlaşmış olan teknoloji şirketi Smyte'i satın aldığını açıkladı.

Satın almanın ne kadara gerçekleştiği açıklanmadı

2014 yılında Google ve Instagram'da çalışan mühendisler tarafından kurulan Smyte, çevrimiçi kötüye kullanım, taciz, spam ve güvenlikle ilgili çeşitli araçlar sunuyor. Twitter'ın bu satın alma için ne kadar ödediği henüz açıklanmazken, şirketin özellikle internetteki nefret söylemlerini ortadan kaldırmaya kararlı olduğu belirtiliyor.
Twitter, spam ve tacizi engellemek için teknoloji şirketi Smyte'i satın aldı
Smyte'in güvenlik teknolojileri Twitter'a entegre edilecek ve çevrimiçi tüm hareketler izlenerek, olası tehlikelerin önüne geçilmiş olacak. Son zamanlarda politikalarında değişiklik yapan Twitter'ın başkalarının adıyla oluşturulan sahte hesaplara karşı da katı önlemler aldığı ifade ediliyor.

https://www.smyte.com Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ÇatlakMerlin 11 ay
Twitter'da gelen spam mesajları gerçekten çok yoğun. Bu kadar bot kullanıcı olan bir sosyal platform olur mu? E bu kadar botun olduğu yerde spam da olur taciz de, kötüye kullanım da. Bakalım engellerler umarım...
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sosisvesalam 11 ay
iyi olmuş yakışıklı olduğum için bağyanlar tarafından sürekli taciz ediliyorum
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