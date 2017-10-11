Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Twitter spor gönderilerini daha fazla öne çıkarmaya başladı

Kullanıcı kazanma konusunda sıkıntılar yaşayan Twitter yeni bir özelliği daha hayata geçiriyor. Spor karşılaşmaları ile ilgili gönderiler daha fazla öne çıkmaya başladı.
1 yıl
795
1
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

En çok etkileşim kurulan sosyal ağ olmasına rağmen kullanıcı artışında çok yavaş kalan Twitter farklı çözümler denemeye devam ediyor. Platform bu kez spor karşılaşmaları ile ilgili olan gönderileri öne çıkarmaya başladı.

Daha çok spor

Happening Now adındaki yeni özellik hali hazırda ABD’de ve mobil uygulamalarda test ediliyor. Ana haber akışının hemen üzerine yerleşen özellik devam eden spor karşılaşmalarıyla ilgili gönderileri küçük ön izleme resimleri eşliğinde kullanıcıya sunuyor. Kullanıcı resme tıkladığında maçla ilgili anlık bilgi veren ve gönderileri sıralayan bir arayüz geliyor.

Son dönemde spor karşılaşmalarına yönelik artan bir ilgi mevcut. Örneğin ABD’deki Super Bowl finali dünyanın en çok izlenen spor karşılaşmalarından birisi haline geldi. Twitter de bunun farkında ve belirli karşılaşmalar için özel canlı yayınlar yaparak kullanıcı çekmeye çalışıyor.

Ayrıca Bkz. "1Password eklentisi Microsoft Edge tarayıcısı için yayınlandı"

Happening Now özelliği ne kadar ilgi çekecek bilinmiyor ancak uzmanlar artan özellik sayısının kullanıcıyı karmaşaya ittiğini düşünüyor. Zira sosyal ağın kullandığı alan çok kısıtlı ve tüm özellikler bu alana yığılmış durumda.

Platformun geçmişte kullanıma sunduğu Anılar özelliği, daha kişiselleştirilmiş Özet özelliği, popüler makaleler özelliği ve şimdi Happening Now özelliği platformun sade gezinti konseptinden uzaklaşmasına neden oluyor. Bu kullanıcı çekmek yerine aksine kullanıcıları uzaklaştırabilir. 

 

https://www.theverge.com/2017/10/10/16454430/twitter-sports-whats-happening-best-tweets-surfacing Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Tayvan'dan Qualcomm'a 774 milyon dolarlık ceza 1 yıl Google Home Mini hata nedeniyle sürekli ortam dinlemesi yapıyor 1 yıl Huawei Mate 10'un Android 8.0 Oreo sürümüyle geleceği onaylandı 1 yıl ATAK helikopteri ve yerli İHA’lar için milli radar 1 yıl Razer, 1 Kasım'da oyuncular için bir akıllı telefon tanıtacak! 1 yıl Bitcoin'den yeni rekor: 5000$'ı aştı 1 yıl Mesut Çevik ile Canlı | Konuk: TeknoSeyir 1 yıl Intel’de önemli kuantum bilgisayar atağı 1 yıl DHL sürücüsüz araçları Nvidia’dan güç alacak 1 yıl Linux tabanlı akıllı telefon projesi gerçeğe dönüştü 1 yıl Yüksekten düşen işçileri koruyacak hava yastıklı ceket geliştirildi 1 yıl Cadillac'ın LIDAR haritaları otonom taksilerin temelini oluşturabilir 1 yıl iOS 11.0.3 yayınlandı: Sahte ekranların tepkisizlik sorunu giderildi 1 yıl The X-Files'ın yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı 1 yıl Apple ve LG'nin katlanabilir iPhone üzerinde çalıştığı öne sürüldü 1 yıl Dikkat! iOS işletim sisteminde şifreniz kolayca çalınabilir 1 yıl Çerçevesiz telefonlar için Samsung’dan küçük kamera sensörleri 1 yıl Hyundai, otomobil alım sürecini internete taşıyor 1 yıl Tesla, Autopilot 2.5 araçlarına güncelleme ile acil fren sistemini getirdi 1 yıl Borsa endüstri endeksinde teknik hata: Google, Apple'ı 9 milyar dolara satın aldı(!) 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Twitter spor gönderilerini daha fazla öne çıkarmaya başladı Sonraki Toshiba TR200 SSD incelemesi "Toshiba'dan uygun fiyatlı BiCS NAND SSD" 1 yıl Amazon, müşteri evde olmasa bile kargoyu teslim edebilecek 1 yıl Kuzey Koreli hackerlar Güney Kore'nin askeri planlarını ele geçirdi 1 yıl Alibaba küresel Ar-Ge çalışmalarına 15 milyar dolar yatırım yapacak 1 yıl Tim Cook akıllı gözlük söylentilerine açıklık getirdi 1 yıl Hollanda, 2030 yılında benzinli ve dizel araçları yasaklayacağını onayladı 1 yıl General Mobile ve Qualcomm arasında patent kullanım anlaşması yapıldı 1 yıl Sony Xperia XZ1 ülkemizde satışa sunuldu 1 yıl Wi-Fi'ın efendisi | ASUS Lyra inceleme "Çekim derdine son" 1 yıl Tesla sahipleri henüz kullanılamayan bir özelliğe 100 milyon dolar ödedi 1 yıl Huawei Honor 7X tanıtıldı: Çift arka kamera ve 18:9 ekran 1 yıl Avustralya'ya ait çok gizli savunma verileri çalındı 1 yıl Volkswagen Polo’nun sedan modeli geliyor: Virtus 1 yıl LG mobil bölümü yine zararda 1 yıl Microsoft 15 yıllık yenilenebilir enerji satın aldı 1 yıl LG akıllı ev platformunu geliştiricilere açıyor 1 yıl AMD Navi mimarisi Ağustos 2018’de gelebilir 1 yıl Toyota 2019 yılında Çin'de hacimli elektrikli araç üretimine başlıyor 1 yıl Depolama sektöründe rekabet ısındı, Seagate 12TB kapasiteli disklerini sahneye çıkardı 1 yıl Microsoft dijital asistanı Cortana'yı Skype'a entegre etti Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
SAMSUNG A8 PLUS 2018 ANA KONU
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim