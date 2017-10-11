Twitter spor gönderilerini daha fazla öne çıkarmaya başladı

En çok etkileşim kurulan sosyal ağ olmasına rağmen kullanıcı artışında çok yavaş kalan Twitter farklı çözümler denemeye devam ediyor. Platform bu kez spor karşılaşmaları ile ilgili olan gönderileri öne çıkarmaya başladı.

Daha çok spor

Happening Now adındaki yeni özellik hali hazırda ABD’de ve mobil uygulamalarda test ediliyor. Ana haber akışının hemen üzerine yerleşen özellik devam eden spor karşılaşmalarıyla ilgili gönderileri küçük ön izleme resimleri eşliğinde kullanıcıya sunuyor. Kullanıcı resme tıkladığında maçla ilgili anlık bilgi veren ve gönderileri sıralayan bir arayüz geliyor.

Son dönemde spor karşılaşmalarına yönelik artan bir ilgi mevcut. Örneğin ABD’deki Super Bowl finali dünyanın en çok izlenen spor karşılaşmalarından birisi haline geldi. Twitter de bunun farkında ve belirli karşılaşmalar için özel canlı yayınlar yaparak kullanıcı çekmeye çalışıyor.

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Happening Now özelliği ne kadar ilgi çekecek bilinmiyor ancak uzmanlar artan özellik sayısının kullanıcıyı karmaşaya ittiğini düşünüyor. Zira sosyal ağın kullandığı alan çok kısıtlı ve tüm özellikler bu alana yığılmış durumda.

Platformun geçmişte kullanıma sunduğu Anılar özelliği, daha kişiselleştirilmiş Özet özelliği, popüler makaleler özelliği ve şimdi Happening Now özelliği platformun sade gezinti konseptinden uzaklaşmasına neden oluyor. Bu kullanıcı çekmek yerine aksine kullanıcıları uzaklaştırabilir.