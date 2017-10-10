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1Password eklentisi Microsoft Edge tarayıcısı için yayınlandı

Şifrelerinizi ve form bilgilerinizi tek elden yönetebildiğiniz popüler 1Password uygulaması, Microsoft Edge için geliştirdiği eklentisini nihayet kullanıma sundu.
1 yıl
1,1b
1
7
Tarayıcılar
Ekrem71
Haber Editörü
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Şifre depolama uygulamalarının en önemlilerinden 1Password, uzun bir aradan sonra Microsoft Edge tarayıcısı ile uyumlu eklentisini yayınladı. Eklenti yaklaşık bir yıldır ön izleme sürecindeydi.

Tek şifre

Geçen yıl sonbahar döneminde Insider kullanıcıları için ön izleme sürecine başlayan 1 Password, hazırlıklarını tamamladıktan sonra geçtiğimiz hafta Microsoft Store onay sürecine girdi ve kısa süre sonra da yayına alındı.

Ayrıca Bkz. "Be My Eyes ile görme engellilere yardımcı olun"

Tüm kullanıcı adı ve şifre bilgilerinizi saklayabilen 1 Password ayrıca benzersiz şifreler üretebiliyor. Bu şifreleri dilediğiniz yerde kullanabiliyorsunuz. Bunun yanında otomatik form doldurma aracı olarak da işlev yapan eklenti kredi kartı bilgileri gibi pek çok veriyi site yüklendiği anda gerekli yerlere giriyor.

Eklenti kurulduktan sonra tarayıcının sağ üst kısmında ikon olarak yerini alıyor. Eklentiyi kullanabilmek için ise 1Password for Windows 6.7+ uygulamasını cihazınıza kurmanız gerekiyor.

1Password: Microsoft Store


 

https://www.engadget.com/2017/10/08/1password-extension-microsoft-edge-windows-10/ Yorum Yaz
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Father Torque 1 yıl
En iyisi KeePass, hem açık kaynaklı hem de şifre dosyanız sadece sizin bilgisayarınızda saklanıyor, üstelik en güncel şifreleme algoritmalarıyla. Bu tür online şifre veritabanı programları bir saldırıya uğrasın, geçmiş olsun.
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forgot 1 yıl
Notepad yazarak saklarım daha güvenli
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fakirama 1 yıl
Her sitede aynı şifreyi kullanmaktan katbekat iyi. Şu anda 250 tane benzersiz şifrem uygulamada yüklü. Bunun dışında önemli hesaplarınız için iki aşamalı doğrulama da yapabilirsiniz. Bu uygulamaya laf edenlerin güvenliklerini nasıl sağladıklarını merak etmekteyim.
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ByAdmin 1 yıl fakirama
fakirama
Her sitede aynı şifreyi kullanmaktan katbekat iyi. Şu anda 250 tane benzersiz şifrem uygulamada yüklü. Bunun dışında önemli hesaplarınız için iki aşamalı doğrulama da yapabilirsiniz. Bu uygulamaya laf edenlerin güvenliklerini nasıl sağladıklarını merak etmekteyim.

Ne kullanıyorsunuz program olarak.
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GkhnKaanYrtc 1 yıl
sen vermesende zaten alıyorlar
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mansurmarsak 1 yıl
Bütün şifreleri ve kredi kartı bilgilerini tek platformda toplamak ne kadar güvenli acaba?
1 Yanıt Yanıtla +2
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Piêr Dé Sans 1 yıl mansurmarsak
Güvensiz. herşeyi tek uygulamada toplamak oldukça güvensiz bir sistem. her uygulama için tek şifre kullanmak gibi. bir tanesini kaptırınca her şeyini vermiş oluyorsun.
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