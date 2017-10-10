1Password eklentisi Microsoft Edge tarayıcısı için yayınlandı

Şifre depolama uygulamalarının en önemlilerinden 1Password, uzun bir aradan sonra Microsoft Edge tarayıcısı ile uyumlu eklentisini yayınladı. Eklenti yaklaşık bir yıldır ön izleme sürecindeydi.

Tek şifre

Geçen yıl sonbahar döneminde Insider kullanıcıları için ön izleme sürecine başlayan 1 Password, hazırlıklarını tamamladıktan sonra geçtiğimiz hafta Microsoft Store onay sürecine girdi ve kısa süre sonra da yayına alındı.

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Tüm kullanıcı adı ve şifre bilgilerinizi saklayabilen 1 Password ayrıca benzersiz şifreler üretebiliyor. Bu şifreleri dilediğiniz yerde kullanabiliyorsunuz. Bunun yanında otomatik form doldurma aracı olarak da işlev yapan eklenti kredi kartı bilgileri gibi pek çok veriyi site yüklendiği anda gerekli yerlere giriyor.

Eklenti kurulduktan sonra tarayıcının sağ üst kısmında ikon olarak yerini alıyor. Eklentiyi kullanabilmek için ise 1Password for Windows 6.7+ uygulamasını cihazınıza kurmanız gerekiyor.



