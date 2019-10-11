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    iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Twitter uygulaması Mac cihazlara geri döndü

    Uzun zamandır Mac platformundan elini eteğini çeken Twitter uygulaması Apple'ın Mac Catalyst projesi sayesinde yerleşik bir uygulama olarak tekrar geri döndü.
    4 sa.
    397
    4
    iOS / OS X / tvOS / watchOS
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Twitter uygulaması Mac cihazlara geri döndü

    Apple’ın Mac Catalyst projesi bazı önemli isimlerin dikkatini çekmese de popüler uygulamalar yavaş yavaş Mac platformuna aktarılmaya başlandı. Uzun süredir elini eteğini Mac cihazlarından çeken Twitter bunlardan birisi.

    Geri döndü

    2017 sonlarına doğru macOS platformundan çekilen ve sadece iOS platformunda kullanımda kalan Twitter uygulaması Mac Catalyst yazılım çerçevesini kullanarak yeniden indirmeye sunuldu.

    Ayrıca Bkz. "OnePlus 7T Pro McLaren Edition duyuruldu"

    Twitter Mac uygulaması haliyle iPad uygulamasını temel alıyor. Bununla birlikte bir süredir gündemde olan ara yüz uyumsuzluk problemlerini aşmış görünüyor. Yerleşik bir Mac uygulaması gibi davranan Twitter’ın ara yüzü de ekrana uyum sağlıyor. Ayrıca güncelleme de alıyor.

    Uzun süredir Mac platformunda yerleşik olarak Twitter kullanamayan ve üçüncü taraf yazılımlara da erişim sağlayamayan kullanıcılar hayal kırıklığı yaşıyordu. Son güncelleme bu bakımdan teselli olacak.

     


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