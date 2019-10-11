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    OnePlus 7T Pro McLaren Edition duyuruldu

    McLaren markasının hayranı olanlar için OnePlus 7T Pro modelinin özel bir versiyonu da vardı. OnePlus 7T Pro McLaren Edition tasarım ve donanım tarafında bazı farklar içeriyor.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    OnePlus 7T Pro McLaren Edition duyuruldu

    Son dönemde otomobil veya otomobil tasarım firmaları ile akıllı telefon devlerinin sıkça ortaklık yaptığına şahit oluyoruz. OnePlus firması da 7T Pro amiral gemisi için McLaren markasıyla iş birliğine gitti.

    OnePlus 7T Pro McLaren Edition özellikleri ve fiyatı

    OnePlus 7T Pro McLaren Edition adındaki model orijinal modelin tasarım anlamında farklı bir versiyonu. Ayrıca bellek tarafında da önemli bir rötuş yapılmış. Bunun haricinde donanım aynı kalmış.

    Ayrıca Bkz. "OnePlus 7T Pro duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı"

    OnePlus 7T Pro McLaren Edition modelinde arka camın çerçeve kısmında papaya turuncusu detaylar görüyoruz. Bu detaylar kamera yuvası çevresinde ve yan tuşlarda da kendisini gösteriyor. Ayrıca kamera yuvasının etrafında ve OnePlus logosunda McLaren Speedtail içerisinde bulunan karbon TPT maddesinden ilham almış desenler yer alıyor.

    Yazılım tarafında McLaren ikonları, duvar kağıtları ve bildirimler için de yine papaya turuncusu renk ayrıntıları var. Donanım tarafında ise 12GB RAM seçeneğinin yer aldığını görüyoruz. Yine karbon fiber ve McLaren araçlarında yer alan yumuşak Alacantara kumaştan imal edilmiş özel bir koruma kapağı da kutuda yer alacak.

    Bunun dışında 6.67 inçlik kavisli AMOLED ekran, Snapdragon 855+ yonga seti, 4085mAh kapasiteli batarya, 3 arka kamera, mekanizmalı ön kamera aynı. OnePlus 7T Pro McLaren Edition için 799 Pound fiyat etiketi mevcut.

     


    https://www.gizmochina.com/2019/10/10/oneplus-7t-pro-and-oneplus-7t-mclaren-edition-launches-in-europe/ Yorum Yaz
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    ensei 8 sa. en beğenilen
    Türkiye için doğan slx edition bekliyoruz.
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    The MasteR 7 sa.
    6t'nin mclaren editionını kullanmıştım fakat çaldırdım. Ondan sonra 7'ye geçtim.
    6t Mclarendaki pil ve şarj performansı 7'de yok.
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    AribyAriana 7 sa.
    McLaren'i olanlara şimdiden hayırlı olsun.
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    teknokaptan 58 dk. AribyAriana
    Tesekkurler
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    ensei 8 sa. en beğenilen
    Türkiye için doğan slx edition bekliyoruz.
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