OnePlus 7T Pro McLaren Edition duyuruldu

Son dönemde otomobil veya otomobil tasarım firmaları ile akıllı telefon devlerinin sıkça ortaklık yaptığına şahit oluyoruz. OnePlus firması da 7T Pro amiral gemisi için McLaren markasıyla iş birliğine gitti.

OnePlus 7T Pro McLaren Edition özellikleri ve fiyatı

OnePlus 7T Pro McLaren Edition adındaki model orijinal modelin tasarım anlamında farklı bir versiyonu. Ayrıca bellek tarafında da önemli bir rötuş yapılmış. Bunun haricinde donanım aynı kalmış.

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OnePlus 7T Pro McLaren Edition modelinde arka camın çerçeve kısmında papaya turuncusu detaylar görüyoruz. Bu detaylar kamera yuvası çevresinde ve yan tuşlarda da kendisini gösteriyor. Ayrıca kamera yuvasının etrafında ve OnePlus logosunda McLaren Speedtail içerisinde bulunan karbon TPT maddesinden ilham almış desenler yer alıyor.

Yazılım tarafında McLaren ikonları, duvar kağıtları ve bildirimler için de yine papaya turuncusu renk ayrıntıları var. Donanım tarafında ise 12GB RAM seçeneğinin yer aldığını görüyoruz. Yine karbon fiber ve McLaren araçlarında yer alan yumuşak Alacantara kumaştan imal edilmiş özel bir koruma kapağı da kutuda yer alacak.

Bunun dışında 6.67 inçlik kavisli AMOLED ekran, Snapdragon 855+ yonga seti, 4085mAh kapasiteli batarya, 3 arka kamera, mekanizmalı ön kamera aynı. OnePlus 7T Pro McLaren Edition için 799 Pound fiyat etiketi mevcut.