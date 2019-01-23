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Twitter yeni site tasarımını yayınlamaya başladı

Twitter’ın yeni web arayüzü bugün itibariyle bazı kullanıcılara açıldı. Daha basit ve kullanışlı olması amaçlanan tasarım ile birlikte klavye kısayolları gibi yeni özellikler de bulunuyor.
4 ay (Son Güncelleme: 4 ay)
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sosyal medya
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Twitter yeni site tasarımını yayınlamaya başladı
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Twitter, web site tasarımını güncellemeye hazırlanıyor. Daha sade ve kullanışlı hale geldiği gözüken tasarım, bazı kullanıcılar için etkinleştirilmiş durumda. Önceden ortaya çıkan yeni tasarım sızıntıları bu sayede doğrulanmış oldu. Ayrıca tasarım ile birlikte yeni eklenen özellikler de bulunuyor.

Emoji butonu ve klavye kısayolları

Fare kullanmadan Twitter üzerinde rahat bir şekilde dolaşabilmeniz için yeni klavye kısayolları hazırlanmış. Ayrıca paylaşacağınız Tweet’e emoji ekleyebilmeniz için bulunan buton daha görünür hale geldi. Tasarımda fark edilen en büyük değişim ise üç sütunlu yapının terk edilip iki sütuna geçilmesi. Sol sütunda ana sayfa akışını, sağ sütunda ise takip önerilerini ve gündemi görebileceksiniz. Önceki tasarımda profilinizi içeren bir kutuyla birlikte gündem kısmı, üçüncü bir sütun olarak en sol tarafta bulunuyordu.

Ayrıca Bkz. "SwiftKey artık otomatik olarak "Gizli Mod"a geçecek"

Şu an için yeni tasarımın kaç kişide etkin olduğu bilinmiyor ancak yavaş yavaş tüm kullanıcılara açılacaktır. Twitter resmi hesabından dün akşam “Yeni twitter.com geliyor.” paylaşımı yapıldı. Bu da uzun süre beklemeyeceğimiz anlamına geliyor.


https://www.theverge.com/2019/1/22/18193322/twitter-desktop-update-emoji-trending-search Yorum Yaz
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Guest-E767019CA 4 ay
Masumane uyarı: "Yayınlamak" değil, "yayımlamak" olacak.
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The Hollow 4 ay Guest-E767019CA
İkisi de doğru. Yayınlamak daha çok kullanılıyor.
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BiqBrav3 4 ay
2 haftadır bu tasarımla kullanıyorum şunu söyleyeyim çok iyi olmuş daha yumuşak geçişler felan var sitede topluluğu dinleyince adam gibi iş yapılanabiliniyormuş demekki
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BlueDay_86 4 ay
Klavye kısa yolları modu olursa gayet kullanışlı bir yenilik olur
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