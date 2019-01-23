Twitter yeni site tasarımını yayınlamaya başladı

Twitter, web site tasarımını güncellemeye hazırlanıyor. Daha sade ve kullanışlı hale geldiği gözüken tasarım, bazı kullanıcılar için etkinleştirilmiş durumda. Önceden ortaya çıkan yeni tasarım sızıntıları bu sayede doğrulanmış oldu. Ayrıca tasarım ile birlikte yeni eklenen özellikler de bulunuyor.

Emoji butonu ve klavye kısayolları

Fare kullanmadan Twitter üzerinde rahat bir şekilde dolaşabilmeniz için yeni klavye kısayolları hazırlanmış. Ayrıca paylaşacağınız Tweet’e emoji ekleyebilmeniz için bulunan buton daha görünür hale geldi. Tasarımda fark edilen en büyük değişim ise üç sütunlu yapının terk edilip iki sütuna geçilmesi. Sol sütunda ana sayfa akışını, sağ sütunda ise takip önerilerini ve gündemi görebileceksiniz. Önceki tasarımda profilinizi içeren bir kutuyla birlikte gündem kısmı, üçüncü bir sütun olarak en sol tarafta bulunuyordu.

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Şu an için yeni tasarımın kaç kişide etkin olduğu bilinmiyor ancak yavaş yavaş tüm kullanıcılara açılacaktır. Twitter resmi hesabından dün akşam “Yeni twitter.com geliyor.” paylaşımı yapıldı. Bu da uzun süre beklemeyeceğimiz anlamına geliyor.

https://www.theverge.com/2019/1/22/18193322/twitter-desktop-update-emoji-trending-search