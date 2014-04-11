Twitter web uygulaması ekran üzeri bildirim sunmaya başladı





Twitter'ın hali hazırda mobil ve masaüstü uygulamalarında mevcut olan aktivite bildirimi artık web uygulamasında da sunulmaya başladı.





Uzun süredir test aşamasında olan ekran üzeri bildirimler, web tarayıcıdan uygulamaya girdiğiniz andan itibaren gerçek zamanlı olarak uyarı penceresi ile size gösterilecek.





Gönderiniz favorilere eklendiyse, yeniden tweet edildiyse veya cevaplandıysa ayrıca doğrudan mesaj geldiyse pencere ortaya çıkacak ve bu pencereden hızlı cevap vermek de mümkün olacak. Ayrıca uyarı penceresi iptal de edilebiliyor.

https://blog.twitter.com/2014/stay-connected-with-notifications-on-twittercom