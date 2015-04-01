Twitter yeni Curator özelliğini devreye sokuyor

Çeşitli yeniliklerle sürekli olarak platformu güncel tutmaya ve daha fazla kullanıcı çekmeye çalışan Twitter, bu kez haber yayıncılarına yönelik olarak Curator adında yeni bir özelliği devreye sokuyor.





Şubat ayından beri deneme sürecinde olan Curator, belirli başlıklar altında kullanıcıların gönderileri ve Vine içeriklerini toplamalarını ayrıca daha kapsamlı arama yapmalarını sağlayacak.





Aslında Curator özelliği arama özelliğinin geliştirilmiş hali olarak karşımıza çıkıyor. Kullanıcılar belirli bir konum, kelime sayısı veya kullanılan akıllı telefon gibi çok spesifik filtreler ile arama yapabiliyor.





Yeni özelliğin temel amacı trend başlıklara gerçek zamanlı olarak göz atabilmek ve dialogları takip edebilmek. Bu sayede haber yayıncıları hayati önem taşıyan trendleri veya önemli başlıkları çok daha erken tespit edip sayfalarına taşıyabilecek.





Özelliğin dolaylı amacı ise haber sitelerinin sayfalarında Twitter trendlerini gören ziyaretçilerin sosyal ağa yönelmesi ve ilgi duyarak siteye üye olması. Böylece sosyal ağa trafik de artmış olacak.

http://mashable.com/2015/03/31/twitters-curator-launch/?utm_cid=mash-com-Tw-main-link