Twitter, yeni projesiyle 140 karakter limitini ortadan kaldırabilir

140 karakter limiti üzerine kurularak insanların az ancak öz konuşmasına aracılık eden ve dünyanın en popüler sosyal ağlarından olmayı başaran Twitter, Re/Code sitesinin son haberine göre yeni geliştirdiği bir proje ile bu limitin üzerine geçmeye hazırlanıyor.

Kısa süre önce özel mesajlardaki 140 karakter limitini kaldıran Twitter, şirkete yakın kaynakların verdiği son bilgilere göreyse yeni bir proje üzerinde çalışma gösteriyor. Bu proje kapsamında kullanıcıların herhangi bir limit olmadan uzun yazılar hazırlayarak paylaşabileceği söylenirken, bu projenin servisin içerisinde yer alabileceği gibi Twitter hesabıyla giriş yapılan "Periscope" gibi ayrı bir uygulama olma ihtimali de bulunuyor.

Kişilerin günümüzde uzun yazılar paylaşmak için "fotoğraflar" kullandığı Twitter, bahsi geçen altyapı ile daha fazla kullanıcıyı kendine çekebilir.

http://recode.net/2015/09/29/twitter-plans-to-go-beyond-its-140-character-limit/