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Twitter, yeni projesiyle 140 karakter limitini ortadan kaldırabilir

3 yıl
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Web Siteleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Twitter, yeni projesiyle 140 karakter limitini ortadan kaldırabilir
140 karakter limiti üzerine kurularak insanların az ancak öz konuşmasına aracılık eden ve dünyanın en popüler sosyal ağlarından olmayı başaran Twitter, Re/Code sitesinin son haberine göre yeni geliştirdiği bir proje ile bu limitin üzerine geçmeye hazırlanıyor.
Kısa süre önce özel mesajlardaki 140 karakter limitini kaldıran Twitter, şirkete yakın kaynakların verdiği son bilgilere göreyse yeni bir proje üzerinde çalışma gösteriyor. Bu proje kapsamında kullanıcıların herhangi bir limit olmadan uzun yazılar hazırlayarak paylaşabileceği söylenirken, bu projenin servisin içerisinde yer alabileceği gibi Twitter hesabıyla giriş yapılan "Periscope" gibi ayrı bir uygulama olma ihtimali de bulunuyor.
Kişilerin günümüzde uzun yazılar paylaşmak için "fotoğraflar" kullandığı Twitter, bahsi geçen altyapı ile daha fazla kullanıcıyı kendine çekebilir.

http://recode.net/2015/09/29/twitter-plans-to-go-beyond-its-140-character-limit/ Yorum Yaz
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casperfriendly 3 yıl en beğenilen
Twitterde bir nevi Facebooklaşma seziyorum :)
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Guest-F8946C419 3 yıl
Marketing 3.0 döneminde şirketler, tüketicilerin beklentilerine göre değişkenlik gösterir. Dik başlılık yaparsa sonunda yok olup giderler.
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red01 3 yıl
Şuraya yazıyorum twitterin 140 karakter sınırını kaldırmak bütün büyüsünü bozacak.
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BurakYuvruk 3 yıl
160 ideal bence
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BekirTemel 3 yıl
Bence olumsuz bir adım bu.
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Mr. Jingles 3 yıl
SMS misali olsun 160 karakter daha iyi olur. 200 bile aşırı fazla kaçıyor. Neticede mikroblog gibi bir şey.
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lido 3 yıl
memetali daha uzun hikaye yazsın diye yaparlar heralde
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Infinitum 3 yıl
Yaparlasa çok kötü olur. Yanlış hatırlamıyorsam Twitter'ın kuruluşunda kararı alınan ilk şey 140 karakter sınırı. Twitter'ın kurucularının oluşturduğu Medium'u kullanırsın, Twitter'da link verirsin olur biter. Yoksa diğer sosyal mecralardan pek farkı kalmamış oluyor bu şekilde. Tabii bu sınırı aşmak isteyip uzun yazıların saçma programlarla fotoğraf olarak paylaşılması sorun tabii. Nedense bu şirketler, kurucu sahiplerini kaybedince böyle gereksiz kararlar verebiliyor.
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casperfriendly 3 yıl en beğenilen
Twitterde bir nevi Facebooklaşma seziyorum :)
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QuexSeeL 3 yıl
Sınırsız yapmasın 140 yetmiyorsa 250 karakter yapsın. 140 karakter bile bazen uzun geliyor twitleri okurken.
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