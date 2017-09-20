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Twitter’a popüler makaleler sayfası eklendi

Twitter'ın mobil uygulamasına popüler makaleler özelliği eklendi. Takip ettikleriniz arasında popüler ve seveceğiniz düşünülen makaleler bu sekme altında toplanıyor.
1 yıl
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2
sosyal medya
Yusuf Akbaş
Yazar
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Twitter’a popüler makaleler sayfası eklendi
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Twitter’ın iOS ve Android uygulaması bugün güncellendi. Güncelleme ile popüler makaleler sekmesi eklendi. Takip ettiğiniz kullanıcıların etkileşimde bulunduğu makaleler bu sekmede listeleniyor.
Popüler makaleler bölümüne ulaşmak için anasayfadaki arama sekmesine basıp çıkan sonuçları aşağıya doğru kaydırmak yeterli. Popüler twitlerin altında popüler makaleler sekmesini göreceksiniz.

Popüler makaleler özelliğini görüntülemek için iOS ve Android uygulamanızı son sürüme güncellemelisiniz.


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Erasmus78 1 yıl
Memeleri göremedim. Memeler nerde?
Memesiz Lara Croft mu ölür? :(
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ergenius 1 yıl
Yazsam olmuyor, yazmasam vicdan kabul etmiyor . Burda bile iPhone virali var. Marka önemli değil ama yeni bir ürün çıkınca üründen soğumak için günde 100 haber görmekten bıktım
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