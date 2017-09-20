Twitter’a popüler makaleler sayfası eklendi

Twitter’ın iOS ve Android uygulaması bugün güncellendi. Güncelleme ile popüler makaleler sekmesi eklendi. Takip ettiğiniz kullanıcıların etkileşimde bulunduğu makaleler bu sekmede listeleniyor.
Popüler makaleler bölümüne ulaşmak için anasayfadaki arama sekmesine basıp çıkan sonuçları aşağıya doğru kaydırmak yeterli. Popüler twitlerin altında popüler makaleler sekmesini göreceksiniz.
Popüler makaleler özelliğini görüntülemek için iOS ve Android uygulamanızı son sürüme güncellemelisiniz.
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Memesiz Lara Croft mu ölür? :(