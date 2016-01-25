Twitter'da dört üst düzey yönetici işten ayrıldı!

Twitter CEO'su Jack Dorsey, şirketin dört üst düzey yöneticisinin işten ayrıldıklarını doğruladı. Geçtiğimiz Pazar günü servis edilen haberlerde şirketin ürün yöneticisi Kevin Weil, medya başkanı Katie Jacobs Stanton, mühendislik kıdemli başkan yardımcısı Alex Roetter ve Vine yöneticisi Jason Toff Twitter'dan ayrıldıkları bildiriliyordu.





Şirkete yakın kaynaklar Roetter ve Weil'ın Twitter tarafından işten çıkarıldıklarını idda etse de bir başka kaynak bu iki önemli yöneticinin kendi istekleriyle görevi bıraktıklarını söylüyor. Santon'un ise daha önceden de ayrılma planlarının olduğu ancak bir süre daha kalmaya ikna edildiği ifade ediliyor.





Ayrılıkların perde arkasında şirketin bir türlü istenilen finansal hedeflere ulaşamadığının yattığı belirtilirken, boşalan pozisyonlar için kısa süre sonra iki yeni yönetim kurulu üyesinin atanacağı bildiriliyor. Zira Twitter hisseleri geçtiğimiz yıl yüzde 55 oranında bir düşüş yaşamıştı. Göreve başlamasından bu yana Twitter hisselerini ayakta tutmak için büyük çaba sarfeden Dorsey'in şirketin bu alandaki başarısızlığından büyük endişe duyduğu ve 300 milyon gibi büyük bir kullanıcı kitlesine rağmen hala istenilen seviyelere ulaşamamanın rahatsızlığını yaşadığı biliniyor.





Özellikle ABD basınında yer alan kovulma iddiaları her ne kadar Twitter patronu tarafından yalanlansa da, dünyanın en büyük sosyal ağlarından biri olan Twitter'ın son çeyrekte açıkladığı zarar, faturanın bazı önemli isimlere kesildiğini açıkça ortaya koyuyor. Önümüzdeki günlerde Dorsey önderliğindeki Twitter'ın radikal kararlar ve yeniliklere devam etmesi bekleniyor.





http://www.nytimes.com/2016/01/25/technology/twitter-to-appoint-new-board-members-and-chief-marketing-officer.html?partner=rss&emc=rss&_r=2