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Twitter'da milyonlarca bot hesap var

Yapılan son araştırmaya göre sosyal medya devi Twitter'da yaklaşık 48 milyon bot hesap bulunuyor. Peki özellikle son birkaç yılda sayısını katlayan bu bot hesaplar Twitter'da neler yapıyor?
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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14
sosyal medya
Furkan Babur
Yazar
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Twitter'da milyonlarca bot hesap var
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Sosyal medyada kullanıcıların en aktif şekilde kullandıkları platformların başında Twitter geliyor. Toplamda 319 milyon hesabın bulunduğu hesapta her gün yüzlerce milyon tweet atılıyor ancak yapılan son araştırmaya göre bu hesapların ciddi bir kısmı bot hesap olabilir. Güney Kaliforniya Üniversitesi ve Indiana Üniversitesi tarafından yapılan araştırma Twitter’daki hesapların yüzde 9 ila yüzde 15’lik kısmını bot hesaplar oluşturuyor.

Twitter 2014 yılında hesaplarla ilgili veriler paylaşmış ve platformdaki hesapların yüzde 5 ila yüzde 8,5’unun bot hesaplar olduğunu dile getirmişti. 3 Yıl içinde bu rakamın neredeyse 2 katına çıkarak yaklaşık 48 milyonluk dev bir hesap sayısına ulaşmış olması ise bot hesapların sayısının hızla arttığını ve bu artış birkaç yıl sürdüğü takdirde gerçek kullanıcıların sayısını bile geride bırakabileceğini gösteriyor.

Aslında bu araştırma Twitter’daki bot hesaplara dikkat çeken ilk çalışma değil. Geçtiğimiz yıl yine Güney Kaliforniya Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre ABD’deki başkanlık seçimiyle ilgili atılan tweetlerin yüzde 19’unun bot hesaplar tarafından atıldığı ortaya çıkmıştı. Üniversite ayrıca bazı botların normal kullanıcılardan bile ayırt edilemeyecek karmaşık bir yapıya sahip olduklarını bu yüzden bot hesapların sayısının tahminlerinden daha fazla olabileceğini dile getirdi.

Hepsi Zararlı Değil

Araştırma yayınlandıktan sonra konuşan Twitter sözcüsü ise bot hesapların hepsinin zararlı olmadığını; doğal afetler hakkında önceden uyarılar yapan ve müşteri hizmeti görevi gören bot hesapların oldukça yararlı olduğunu dile getirdi. Bununla birlikte şirket sözcüsünün açıklamalarına göre botların büyük çoğunluğu haberlerin hızlıca yayılmasına katkıda da bulunuyorlar ancak Twitter yine de botları teşvik etmiyor zira platformdaki akışı gereksiz yere işgal eden ve dezenformasyonlara önayak olan hesaplar yine genellikle botlar oluyor. 


https://www.cnet.com/news/new-study-says-almost-15-percent-of-twitter-accounts-are-bots/ Yorum Yaz
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cangunner 2 yıl en beğenilen
Türkiye de yandaş hashtaglere girip bakınca durumu görebilirsiniz.
Örneğin #z diye bir tag açılıyor,gerçek insanlar cümle kurup tweet yollarken botlar;
Ütü
Bot
Arı
#z diye tweet yolluyor. Ee sonucunda ne oluyor,hashtag en üstlerde al sana manipülasyon
Türkiye de yandaş hashtaglere girip bakınca durumu görebilirsiniz.Örneğin #z diye bir tag açılıyor,gerçek insanlar cümle kurup tweet yollarken botlar;Ü...
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loneliny 2 yıl
Kitleleri manipüle etmek için kullanılması kaçınılmaz bir şey bu.
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TheNewAtilla 2 yıl
Aktroller..
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kadirirdem 2 yıl
Daha çok siyaset yandaşlığı için kullanılıyor.
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axaxa 2 yıl
Botlar her yerde.
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Uçlu Kalem 2 yıl
Özellikle reklam ajansları yapıyor bu bot hesapları.
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cosica 2 yıl
gerçek mail, twitter, face gibi hesaplarını her yerde kullanmayan bunun yerine sahte hesap kullanan bir sürü normal kullanıcı da var.
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shadowtr 2 yıl
Çinde bu işi yapan işçiler var binlerce.
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Xloud 2 yıl
Gündem manüplasyonu için kullanılıyor daha çok...
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efyavas 2 yıl
Twitter'ı bot gibi kullanan milyonlarca hesap da var.
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BekirTemel 2 yıl
Bot değil yumurta hesap
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