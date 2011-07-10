Twitter'da spam yağmuru başladı

Dünyanın en popüler mikroblog sitesi olan Twitter'ın kullanıcı sayısı gitgide artıyor ve toplamda 250 milyon üye sayısı aşılmış durumda. Popülaritesi giderek artan herhangi bir hizmetin spam posta göndericilerinin dikkatinden kaçması imkansız. Twitter da artık spam mesajların hedefi haline gelmeye başladı.

Bugün Twitter hizmetini kullanan pek çok üye, arkadaşlarından gelen direkt mesajların içerisinde linkteki içeriğin kendilerine ait olup olmadığı sorusuyla karşılaştı.

Mesajda; " bu fotoğraftaki siz misiniz?" veya "bu videodaki siz misiniz?" şeklindeki sorunun devamında bir link bulunuyor ve linke tıklandığında tamamen Twitter ile aynı tasarıma sahip bir phishing yani oltalama sitesine yönlendiriliyor. Sitede tabi ki kullanıcı adı ve parola yeniden isteniyor.

Kesinlikle bu siteye kullanıcı adı ve parolanızı vermemeniz gerektiğini hatırlatmamıza gerek yok.

Twitter tehlikeyi kısa bir süre sonra farkedip gerekli önlemleri almaya başladı. Ancak sel gibi gelen spam mesajların önünü halen kesebilmiş değil. Gün içinde sık sık bu tür direkt mesajlar üyelere gönderilmeye devam ediyor.

Twitter Güvenlik Ekibi başkanı Del Harvey gerekli önlemleri almaya çalıştıklarını, bunun için spam postalardan etkilenmiş tüm üyelerin şifrelerini resetlemeye başladıklarını belirtti. Eğer bu tür bir saldırıya maruz kalıp hesabının hacklendiğinden şüphelenen kullanıcılar varsa Twitter Destek sayfalarından yardım alabilirler.