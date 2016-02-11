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Twitter'da yanıtlama ve etiketleme gibi karışık işlemler kolaylaştırılacak

Mikro blog sitesi Twitter son dönemlerde önemli bir değişimin içine girmiş durumda. Sayfa akışını düzenleyecek sosyal medya devi, sonrasında da sitedeki karmaşık yapıyı kolaylaştırmak için çalışacak.
3 yıl
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Web Siteleri
Oğuz Avcı
Editör
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Twitter'da yanıtlama ve etiketleme gibi karışık işlemler kolaylaştırılacak
 
Twitter CEO'su Jack Dorsey geçtiğimiz hafta "Twitter'ın sayfa akışında değişiklik yapmayacağız" açıklamasında bulunmuştu, ancak bu açıklamadan kısa bir süre sonra ilginç bir şekilde Twitter'ın yenileneceği resmi olarak onaylandı. 

Kullanıcı kazanmakta zorlanan platform, hem yeni kullanıcılar kazanmak hem de mevcut kullanıcıları korumak için farklı alternatifleri değerlendirmeye başladı. Özellikle Twitter'ı kullanmaya yeni başlayan kişilerin sosyal medya ağını çözmesi oldukça uzun sürüyor. Bu süre uzun olunca platforma ikinci kez uğramadan bir köşeye atan kişi sayısı da hayli fazla.
Yeni haber akışının yanı sıra bir diğer önemli değişiklik cevaplama ve etiketleme gibi konularda yapılacak. Şu anki kullanımda bir tweet'e yanıt vermek için veya etiketleme için @kullanıcıadı şeklinde bir ekleme yapmak gerekiyor. Bu durum hem yeni kullanıcılar için zorluk yaratıyor hem de maksimum 140 karakter içeren tweetlerin kısıtlanmasına sebep oluyor. 
Değişim rüzgarının Twitter'ı hangi yöne savuracağı henüz belirsiz. Bakalım platform istediği gibi yeniden yükselişe geçebilecek mi? 

http://techcrunch.com/2016/02/10/twitter-plans-changes-to-the-replies-and-other-confusing-rules/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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kadirirdem 3 yıl
evet daha basit olması lazım gençler çabuk adapte oluyor ama belli yaşların üstü biraz zor geliyor
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atilasat 3 yıl
ben hiç kullanmadım ve kullanmayı da düşünmüyordum açıkçası. gerçekten bana çok itici bir kullanım şekli var Twitterin .
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mahsur kalan adam 3 yıl
Çok iyi olur DHdaki basitlik ve kullanışlılığa alıştıktan sonra twitterda kayboluyorum resmen fazla kullanmamama rağmen
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