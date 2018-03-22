Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey: Bitcoin dünyanın en çok kullanılan para birimi olacak

Twitter'ın CEO'su ve dünyanın en önemli iş adamlarından Jack Dorsey, The Times gazetesine kripto para birimleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bitcoin'in önümüzdeki 10 yıl içinde dünyanın en çok kullanılan para birimi olacağına inandığını söyleyen Dorsey'in açıklamaları oldukça konuşulacağa benziyor.

Bitcoin dünyanın bir numaralı ödeme aracı olacak

Jack Dorsey'e göre şu aralar inişli çıkışlı bir grafik çizen Bitcoin, yakın bir gelecekte ABD dolarını da geçerek dünyanın en önde gelen para birimi olacak. Kendisinin de bir Bitcoin yatırımcısı olduğunu söyleyen Dorsey, Bitcoin'in henüz yeterli seviyelerde olmadığını ve yaygınlaşabilmesi için blok zincirinin gelişme kaydetmesi gerektiğini vurguluyor.

Geçtiğimiz günlerde Jack Dorsey'in 2.5 milyon dolarlık Lightning Labs girişimine de katkıda bulunduğu da konuşulmuştu. Dorsey'in aynı zamanda Square Inc. adında bir ödeme şirketinin kurucularından biri olması da bu açıklamaların önemini artırıyor. Başta Bitcoin olmak üzere kripto paralarla ilgili birçok olumlu olumsuz söylenti mevcut. Hangi öngörünün gerçekleşeceğini ise zaman bize gösterecek.

https://www.theinquirer.net/inquirer/news/3028986/jack-dorsey-says-well-all-be-using-nothing-but-bitcoin-within-10-years