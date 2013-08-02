Twitter'ın Windows 8 uygulaması çoklu hesap desteğiyle güncellendi

Popüler sosyal ağ Twitter'ın Windows 8 uygulaması çoklu hesap desteği ve diğer yeni özellikler güncellendi.

Yeni sürümüyle birçok hatadan kurtulan uygulama, yeni olarak kullanıcıların birden faza Twitter hesabı kullanmalarına imkan sağlayan çoklu hesap desteğine kavuştu. Ayrıca kişi profilleri içerisine liste desteği eklenen Twitter Windows 8 uygulaması, son olarak farklı kullanıcıların başlangıç ekranı üzerinde işaretlenmesini de yerine getirebiliyor.

Güncellenen Twitter Windows 8 uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.engadget.com/2013/08/02/twitter-windows-8-update-multiple-account-signin/?utm_medium=feed&utm_source=Feed_Classic&utm_campaign=Engadget