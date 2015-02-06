Twitter'ın aktif kullanıcı sayısı 288 Milyona ulaşırken platform yeni kullanıcıları çekmekte zorlanıyor

2014 yılı son çeyreğine ilişki verilerini açıklayan Twitter 479 Milyon dolarlık kazanca rağmen 125 Milyon dolarlık zarar açıklarken kullanıcı sayısındaki artış oranı da %1.4'e kadar geriledi.

Video servisini yayına sokan mikro blog sitesinin ayrıca arama sonuçlarında yer almak için Google ile anlaştığını da bu bağlantıda sizlerle paylaşmıştık. Daha önce Instagram platformunun gerisinde kalan fakat daha sonra Facebook'un ardından yeniden 2. olan platform kullanıcılarından Instagram bağlantılarını Tweerlerinde paylaşmamasını rica etmişti. Şirketin bu adımlarının kullanıcı sayısına nasıl yansıyacağını ise önümüzdeki dönemlerde göreceğiz.

Twitter Gelir/zarar grafiği

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2014 yılının son çeyreğinde en yüksek gelirine ulaşan şirketin zarar ettiği miktar ise son 1 yıla göre en düşük miktar oldu. Kullanıcı sayılarını da paylaşan Twitter aylık aktif kullanıcı sayısını 288 Milyona taşısa da son çeyrekte yükselişin %1.4'e kadar düşmesi dikkat çekiyor. Büyüme oranının sıfıra yaklaşması sosyal medya devi için tehlike çanlarının çaldığının bir göstergesi. Twitter'da bunun farkında olarak son dönemde bir çok yeniliğe ve geliştirmeye imza atıyor.