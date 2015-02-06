Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Twitter'ın aktif kullanıcı sayısı 288 Milyona ulaşırken platform yeni kullanıcıları çekmekte zorlanıyor

2014 yılı son çeyreğine ilişki verilerini açıklayan Twitter 479 Milyon dolarlık kazanca rağmen 125 Milyon dolarlık zarar açıklarken kullanıcı sayısındaki artış oranı da %1.4'e kadar geriledi.
4 yıl
2,3b
1
29
Web Siteleri
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Twitter'ın aktif kullanıcı sayısı 288 Milyona ulaşırken platform yeni kullanıcıları çekmekte zorlanıyor
2014 yılı son çeyreğine ilişki verilerini açıklayan Twitter 479 Milyon dolarlık kazanca rağmen 125 Milyon dolarlık zarar açıklarken kullanıcı sayısındaki artış oranı da %1.4'e kadar geriledi. 

2014 yılının son çeyreğinde en yüksek gelirine ulaşan şirketin zarar ettiği miktar ise son 1 yıla göre en düşük miktar oldu. Kullanıcı sayılarını da paylaşan Twitter aylık aktif kullanıcı sayısını 288 Milyona taşısa da son çeyrekte yükselişin %1.4'e kadar düşmesi dikkat çekiyor. Büyüme oranının sıfıra yaklaşması sosyal medya devi için tehlike çanlarının çaldığının bir göstergesi. Twitter'da bunun farkında olarak son dönemde bir çok yeniliğe ve geliştirmeye imza atıyor.

Video servisini yayına sokan mikro blog sitesinin ayrıca arama sonuçlarında yer almak için Google ile anlaştığını da bu bağlantıda sizlerle paylaşmıştık. Daha önce Instagram platformunun gerisinde kalan fakat daha sonra Facebook'un ardından yeniden 2. olan platform kullanıcılarından Instagram bağlantılarını Tweerlerinde paylaşmamasını rica etmişti. Şirketin bu adımlarının kullanıcı sayısına nasıl yansıyacağını ise önümüzdeki dönemlerde göreceğiz.
 Twitter Gelir/zarar grafiği

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
31.fatih 4 yıl
Facebook varken twitter gereksiz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FoReVers. 4 yıl
ben günlük kullanıyorum ara sıra giriş yapıyorum biraz paylaşım okadar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
twitters 4 yıl
ruslar sağolsun rus birinden bir program aldım şimdi sadece twitter serverdan userlist
çekiyorum 2 günde 28 milyonu devirdik ve son gaz devam ediyoruz 24 saat full.:))
eğer dendiği gibi 288 milyonsa ana user sanırım onu 15 güne toplarız..:)

listeler arşivimize atarız
...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lümpen 4 yıl
Nefret ediyorum şu twitter dan
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
twitters 4 yıl
Bu çılgınlığa bende girdim girmez olaydım.:)
Şirketin zarar etme sebebi eylülde yeni program devreye soktular o işte botları ve bazıları programkullanıyor adam tweet yazmıyor programa atıyor şu şu şu saatlerde tweetleri at diye diye twitter yeni programı bu tip hesapları hep askıya aldı.Ordan zarar eder reklam pastası daraldı.Doğruyalan 1 .milyar deniyor kayıtlı olan kullanıcı yani 288 bence oda yalan en fazla kullanan 100-150 milyon desen işte 800-900 milyon bot var..birde şuna dikkat edilirse bir adamın takipçilerini test eden siteler var onlarda ne kadar doğru test ediyor oda soru işareti.orda dikakt edin adamın takipçisi 10 milyon de.işte o adamın tweetine 1000 1 rt-fav gelmesi lazım mantıken yani 10 milyon takipiçisi olan 10bin rt-fav alıyorsa o adam takipçileri bir nebze sağlam ama almıyorsa yani fake bot takipçisi dolu demek.örnek kate perry


twitter.com/...

işte bunun 65.500.000 takipçisi var ama rt-fav oranlarına bak işte bot sayısını anla.:D

yani bunu 65.000 rt alması lazım her tweetin fav sayısı 65.000 olması lazım ama 5000-6000 aradaki farkdan bot sayısını anlaşılır.işte demim yukarıda dendi ya 800 milyon bot var bu kadındaki o 800 milyonun 60.000.000 kafadan onda.:)))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
byJuck 4 yıl
Bence güzel bir platform kullanmasını bilene tabi. Facebookcular kıyaslama yapıyor böyle değerlendirmeyin.

Twitter iyi yolda işte gelişmesi gerek özellik eklenmeli ama bozmamalılar 👍
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Melbourne Bounce 4 yıl
Android uygulaması rezalet. Fotolar açılmıyor bildirimler gelmiyor arada donuyor öyle kalıyor arama yapamıyorsunuz vs vs. Ulan dünya devi olmuşsun şu uygulamaya önem verin be. Instagram bile sadece mobil platform da olan bi site o bile geçti sizi. Dünya şirketleri mobil uygulamalara yatırım yapıyor bunlar ise sorunları halletmekten aciz. Uygulamayı basite indirge ve sorunlari hallet bak noluyor o zaman.
Not: uygulamayı kaldırdım ben telefonumdan daha da yüklemem.

Edit: Twitter'a karşı ammada dolumuşum bee
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
doctor_bey 4 yıl
Hepsi aynı nane, kapansınlar da kurtulalım


Ha gerçekten yararlı işler için kullananlar var onlara üzülürüm
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gece772 4 yıl
Twitter toplam bot sayısı söyleseler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Peace16 4 yıl
Çok ciddi yenilikler yapılması gerekiyor. İnsanlar hep aynı şeyi görmekten ve takipçi sorunundan dolayı platformdan uzaklaştılar. Sadece haber okumak için kullanıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Das Boot 4 yıl
Son 2-3 yıldır esen sosyal medya furyası, nihayet inişe geçiyor demek. Geçmiş 15-16 yıl içerisine baktığımızda, ne platformların yok olup gittiği açıkça görülüyor. Bunların akibetide aynı olacaktır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The Balance 4 yıl
Twitter ve Facebook kadar sacma bir sey yok. Onca insanin depresyona,bosanmasina,kavga etmrsine,ayrilmasina ve hatta oldurmesine bile sebep oluyor. Bir ara da nereye gittiklerini takip ederek hirsizlik bile yapildigini duymustum.

Insanlar orada birbirine surekli kufrediyor hakaretler diz boyu. Dinlere,insanlara dusuncelere. Reklamlar virusler.

Sosyal medya sacmaligini bulan adamlar ayni zamanda sunlari da kapatsinlar. Insanliga faydalari olsun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Miasmus 4 yıl
KAPATIYORUZ!!! 5000 türk takipçi 40TL
3 sene evvel 1000 takipçi 100tl idi, ne kadar ucuzladı şimdi.
Twitter'da para mı yok alsın bi kaç milyon takipçi arttırsın kullanıcı sayısını.
Ne işe yarayacaksa.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +398 Redeemertr +326 V4LKyR +299 KoşanBalık +210 madmahmutd +201 MacGyver. +182 Informed +155 WB +145 serdar_k +132 Txrboz +129
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2262 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Web Siteleri, uygulama haber ve
2 etiket daha kullanıcı twitter
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl MSI GE62 2QF Apache Pro Oyuncu Bilgisayarı Video İnceleme 4 yıl Corsair Graphite Series 760T Test Masamızda 4 yıl 2si1 "Eşsiz(!)" Teknoloji ve Oyun Programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim