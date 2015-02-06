Twitter'ın aktif kullanıcı sayısı 288 Milyona ulaşırken platform yeni kullanıcıları çekmekte zorlanıyor

2014 yılı son çeyreğine ilişki verilerini açıklayan Twitter 479 Milyon dolarlık kazanca rağmen 125 Milyon dolarlık zarar açıklarken kullanıcı sayısındaki artış oranı da %1.4'e kadar geriledi.
2014 yılının son çeyreğinde en yüksek gelirine ulaşan şirketin zarar ettiği miktar ise son 1 yıla göre en düşük miktar oldu. Kullanıcı sayılarını da paylaşan Twitter aylık aktif kullanıcı sayısını 288 Milyona taşısa da son çeyrekte yükselişin %1.4'e kadar düşmesi dikkat çekiyor. Büyüme oranının sıfıra yaklaşması sosyal medya devi için tehlike çanlarının çaldığının bir göstergesi. Twitter'da bunun farkında olarak son dönemde bir çok yeniliğe ve geliştirmeye imza atıyor.
Video servisini yayına sokan mikro blog sitesinin ayrıca arama sonuçlarında yer almak için Google ile anlaştığını da bu bağlantıda sizlerle paylaşmıştık. Daha önce Instagram platformunun gerisinde kalan fakat daha sonra Facebook'un ardından yeniden 2. olan platform kullanıcılarından Instagram bağlantılarını Tweerlerinde paylaşmamasını rica etmişti. Şirketin bu adımlarının kullanıcı sayısına nasıl yansıyacağını ise önümüzdeki dönemlerde göreceğiz.
Twitter Gelir/zarar grafiği
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çekiyorum 2 günde 28 milyonu devirdik ve son gaz devam ediyoruz 24 saat full.:))
eğer dendiği gibi 288 milyonsa ana user sanırım onu 15 güne toplarız..:)
listeler arşivimize atarız ...
Şirketin zarar etme sebebi eylülde yeni program devreye soktular o işte botları ve bazıları programkullanıyor adam tweet yazmıyor programa atıyor şu şu şu saatlerde tweetleri at diye diye twitter yeni programı bu tip hesapları hep askıya aldı.Ordan zarar eder reklam pastası daraldı.Doğruyalan 1 .milyar deniyor kayıtlı olan kullanıcı yani 288 bence oda yalan en fazla kullanan 100-150 milyon desen işte 800-900 milyon bot var..birde şuna dikkat edilirse bir adamın takipçilerini test eden siteler var onlarda ne kadar doğru test ediyor oda soru işareti.orda dikakt edin adamın takipçisi 10 milyon de.işte o adamın tweetine 1000 1 rt-fav gelmesi lazım mantıken yani 10 milyon takipiçisi olan 10bin rt-fav alıyorsa o adam takipçileri bir nebze sağlam ama almıyorsa yani fake bot takipçisi dolu demek.örnek kate perry
twitter.com/...
işte bunun 65.500.000 takipçisi var ama rt-fav oranlarına bak işte bot sayısını anla.:D
yani bunu 65.000 rt alması lazım her tweetin fav sayısı 65.000 olması lazım ama 5000-6000 aradaki farkdan bot sayısını anlaşılır.işte demim yukarıda dendi ya 800 milyon bot var bu kadındaki o 800 milyonun 60.000.000 kafadan onda.:)))
Twitter iyi yolda işte gelişmesi gerek özellik eklenmeli ama bozmamalılar 👍
Not: uygulamayı kaldırdım ben telefonumdan daha da yüklemem.
Edit: Twitter'a karşı ammada dolumuşum bee
Ha gerçekten yararlı işler için kullananlar var onlara üzülürüm
Insanlar orada birbirine surekli kufrediyor hakaretler diz boyu. Dinlere,insanlara dusuncelere. Reklamlar virusler.
Sosyal medya sacmaligini bulan adamlar ayni zamanda sunlari da kapatsinlar. Insanliga faydalari olsun
3 sene evvel 1000 takipçi 100tl idi, ne kadar ucuzladı şimdi.
Twitter'da para mı yok alsın bi kaç milyon takipçi arttırsın kullanıcı sayısını.
Ne işe yarayacaksa.