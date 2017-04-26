Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sosyal Medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Twitter'ın birinci çeyrek sonuçları umut veriyor

Son 3 ay içinde hisseleri yüzde 15 değer kaybeden Twitter, 2017'nin birinci çeyreğine ait sonuçları yayınladı. Beklenenden daha iyi olan sonuçlar hisselerin tekrar canlanmasını sağladı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
1,7b
1
sosyal medya
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Twitter'ın birinci çeyrek sonuçları umut veriyor
Tam Boyutta Gör
 

Son zamanlarda hem kullanıcı sayısını artıramamaktan hem de reklam gelirlerini istediği seviyeye çekememekten şikayetçi olan Twitter, bu yılın ilk 3 ayına ait finansal sonuçları ve diğer verileri paylaştı. Sosyal medya devinin son 3 ayda hisselerinin yüzde 15 değer kaybetmesi ve son olarak şirketin kurucularından Ev Williams'ın hisselerini satacağını açıklamasının ardından şirket için tehlike çanları çalmaya başlamıştı ancak 3 aya ait rapor yöneticilerin şirkete dair umutlarını korumasını sağladı.


Geçen yılın son çeyreğinde 167 milyon dolarlık kayıp yaşayan şirket yeni yılda kayıplarını azaltmayı başardı. Üç aylık süre içinde hisse başına 9 centlik kayıp yaşayan şirketin toplam kaybı 62 milyon dolar oldu. Bununla birlikte şirket adına bir diğer sevindirici nokta da gelirlerin şirket tahminlerinden de iyi bir seviyeye gelmiş olması. Daha önce 2017'nin ilk çeyreğine ilişkin tahminlerini açıklayan Twitter, bu süre zarfında 511,9 milyon dolar kazanmayı beklerken 548 milyon dolar kazandı.


Tasarruf Politikası İşe Yaradı 

Şirketin özellikle çalışanları için uyguladığı tazminat sistemindeki değişikliklerin ve Vine platformunun kapatılmasının büyük bir tasarruf sağladığı tahmin ediliyor. Şirketin geçtiğimiz yıl 310-320 milyon civarında seyreden aylık kullanıcı sayısı da 328 milyona ulaştı. Bu da Twitter'ın rakipleri; Instagram, Facebook ve Snapchat kadar ön plana çıkacak yenilikler yapmasa da kullanıcı kitlesini halen artırabildiğini gösteriyor.


Son zamanlarda finansal olarak kendini geliştirmenin yollarını arayan şirkete bu sonuçlar adeta ilaç gibi geldi. Twitter her ne kadar henüz istediği gelir ve kullanıcı sayısına ulaşamamış olsa da reklamverenleri ve kullanıcıları kendisine çekecek yenilikler yaparak istediği noktalara ulaşabileceğini düşünüyor. Şirkete dair bu olumlu raporun ardından Twitter hisseleri de yüzde 10 civarında yükselme kaydetti. 

http://files.shareholder.com/downloads/AMDA-2F526X/4359175454x0x939176/620C7F19-33EB-43E8-A5B0-198EFA7F312D/2017_Q1_Earnings_Slides.pdf Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Turkcell'den tüm zamanların rekoru: 4 Milyarın üstünde çeyrek geliri ve dahası 2 yıl Sony’den kulaklık tasarımlı su geçirmez Walkman 2 yıl LG son yılların en iyi çeyrek sonucuna ulaştı 2 yıl Nvidia GeForce GT 1030 söylentileri 2 yıl Samsung, çeyrek gelirlerinde rekor kırdı 2 yıl Şampiyonlar Ligi finalinde yüz tanıma teknolojisi kullanılacak 2 yıl 2018 Polo GTI eski Golf GTI motoru ile gelecek 2 yıl AMD'nin en güçlü işlemcisi Ryzen 1800X'de fiyat indirimi! 2 yıl Guardians of the Galaxy Vol. 2 ile ilgili ilk eleştiriler gelmeye başladı 2 yıl Samsung, yeni otomatik yanıt uygulaması In-Traffic Reply’ı tanıttı 2 yıl Call of Duty: WWII oyunundan ilk tanıtım videosu geldi 2 yıl Samsung Kablosuz Hızlı Şarj standı incelemesi "Hızlı, pratik ve bataryaya zararsız" 2 yıl Uber yolcuları artık puanlarını kolayca öğrenebilecek 2 yıl Instagram artık 700 milyon kullanıcıya sahip 2 yıl Araçlarda cam filmi kullanımı yasal hale geldi 2 yıl Desteklenmeyen telefonlara da Windows 10 Creators Update yüklemek mümkün 2 yıl NASA, ISS’den ilk defa 4K canlı yayın gerçekleştiriyor 2 yıl Star Wars 9 ve Indiana Jones 5'in çıkış tarihi açıklandı 2 yıl E-Gameshow 2017 etkinliği başlıyor 2 yıl Araştırmacılar kendi kendini şarj eden telefon bataryası geliştirdi 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Twitter'ın birinci çeyrek sonuçları umut veriyor Sonraki Google'ın kurucusu Sergey Brin'den gizli zeplin projesi 2 yıl Çift kamera ve Snapdragon 835'li OnePlus 5 sızdırıldı 2 yıl İstanbul Gençlik Festivali başlıyor 2 yıl Google Play Awards 2017 adayları belli oldu, Türkiye’den de bir uygulama var 2 yıl Asya’da 9000 civarında sunucu, zararlı yazılım barındırıyor 2 yıl Samsung Galaxy Note 7R çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu 2 yıl Galaxy S8+ vs iPhone 7 Plus "Hangisinin ekranı daha büyük?" ilk izlenim videosu 2 yıl Samsung Türkiye başkan yardımcısı Twitter hesabını kapattı 2 yıl Uygunsuz çalışma şartlarından dolayı Uber’ın başı derde girebilir 2 yıl AMD: "Vega, en hızlı Nvidia modellerine göre çok iyi görünüyor" 2 yıl BitTorrent'in mimarı, bitcoine rakip para birimi oluşturacak 2 yıl NASA'nın artırılmış gerçeklik uzmanı artık Apple için çalışacak 2 yıl DDoS saldırıları yapan hacker hapis cezası aldı 2 yıl Yeni Audi A8, 3. seviye otonom sürüş özelliğine sahip olacak 2 yıl iPhone 8’e ait olduğu iddia edilen Geekbench sonucu paylaşıldı 2 yıl Fisker yeni elektrikli aracının lansman tarihini duyurdu 2 yıl Wikipedia'nın kurucusundan yalan haberlerle mücadele platformu: Wikitribune 2 yıl Windows 10 Mobile Creators Update güncellemesi resmen başladı 2 yıl Cep telefonu ile sinema filmi çekin "DJI Osmo Mobile" inceleme 2 yıl Larry Page'in uçan otomobili Kitty Hawk ortaya çıktı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim