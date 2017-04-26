Twitter'ın birinci çeyrek sonuçları umut veriyor

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Son zamanlarda hem kullanıcı sayısını artıramamaktan hem de reklam gelirlerini istediği seviyeye çekememekten şikayetçi olan Twitter, bu yılın ilk 3 ayına ait finansal sonuçları ve diğer verileri paylaştı. Sosyal medya devinin son 3 ayda hisselerinin yüzde 15 değer kaybetmesi ve son olarak şirketin kurucularından Ev Williams'ın hisselerini satacağını açıklamasının ardından şirket için tehlike çanları çalmaya başlamıştı ancak 3 aya ait rapor yöneticilerin şirkete dair umutlarını korumasını sağladı.





Geçen yılın son çeyreğinde 167 milyon dolarlık kayıp yaşayan şirket yeni yılda kayıplarını azaltmayı başardı. Üç aylık süre içinde hisse başına 9 centlik kayıp yaşayan şirketin toplam kaybı 62 milyon dolar oldu. Bununla birlikte şirket adına bir diğer sevindirici nokta da gelirlerin şirket tahminlerinden de iyi bir seviyeye gelmiş olması. Daha önce 2017'nin ilk çeyreğine ilişkin tahminlerini açıklayan Twitter, bu süre zarfında 511,9 milyon dolar kazanmayı beklerken 548 milyon dolar kazandı.





Tasarruf Politikası İşe Yaradı

Şirketin özellikle çalışanları için uyguladığı tazminat sistemindeki değişikliklerin ve Vine platformunun kapatılmasının büyük bir tasarruf sağladığı tahmin ediliyor. Şirketin geçtiğimiz yıl 310-320 milyon civarında seyreden aylık kullanıcı sayısı da 328 milyona ulaştı. Bu da Twitter'ın rakipleri; Instagram, Facebook ve Snapchat kadar ön plana çıkacak yenilikler yapmasa da kullanıcı kitlesini halen artırabildiğini gösteriyor.





Son zamanlarda finansal olarak kendini geliştirmenin yollarını arayan şirkete bu sonuçlar adeta ilaç gibi geldi. Twitter her ne kadar henüz istediği gelir ve kullanıcı sayısına ulaşamamış olsa da reklamverenleri ve kullanıcıları kendisine çekecek yenilikler yaparak istediği noktalara ulaşabileceğini düşünüyor. Şirkete dair bu olumlu raporun ardından Twitter hisseleri de yüzde 10 civarında yükselme kaydetti.

http://files.shareholder.com/downloads/AMDA-2F526X/4359175454x0x939176/620C7F19-33EB-43E8-A5B0-198EFA7F312D/2017_Q1_Earnings_Slides.pdf