Twitter'ın çöküşüne BTK'dan açıklama geldi

Twitter'da gün içerisinde farklı aralıklarla çöküntüler yaşandı. Twitter'ın ilk kapanışı 16:50'de meydana geldi, 16:58 sıralarında tekrar açılan twitter, 17:00 - 17:35 arası tekrar ulaşılamaz hale geldi. Üstelik bu durum web sitesi, Android ve iOS uygulamalarını da etkiledi. Twitter kapalı olduğu sıralarda web sayfasını ziyaret etmek isteyen kullanıcılar karşılarında “Teknik bir hata var. Fark ettiğin için teşekkürler, bunu yakında düzelteceğiz ve her şeyi eski haline getireceğiz” yazısıyla karşılaştı.

Durum bu olunca ülkemiz kullanıcıları da Twitter'ın BTK tarafından kapatıldığını sanması üzerine, BTK iletişim merkezlerini kilitledi. Twitter'ın normale dönmesinin hemen sonrası Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, Twitter adresinde 17:40'da bir açıklama paylaştı. "USOM Twitter'ın global sunucularındaki teknik aksaklığın giderildiğini ve hizmetin ülkemizde de normale döndüğünü raporladı." BTK'nın duruma bu kadar hızlı reaksiyon göstermesi kullanıcılar tarafından taktirle karşılandı.

Twitter tarafından konu hakkında bir açıklama gelmezken, sorunun neyden kaynaklandığı şuan için bilinmiyor Ancak tüm platformlarının aynı anda çökmesi, sunucularıyla alakalı bir durum olduğu düşünülmekte.