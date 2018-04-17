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Twitter'ın çöküşüne BTK'dan açıklama geldi

Milyonlarca kullanıcısı olan sosyal medya devi Twitter'a gün içerisinde birkaç kere ulaşılamadı. Kesintinin sadece ülkemize has olduğunu düşünen kullanıcıları aydınlatmak için BTK'dan açıklama geldi.
1 yıl
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3
Mobil Uygulamalar
Burç Coşkunkan
Teknoloji Editörü
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Twitter'ın çöküşüne BTK'dan açıklama geldi
Twitter'da gün içerisinde farklı aralıklarla  çöküntüler yaşandı. Twitter'ın ilk kapanışı 16:50'de meydana geldi, 16:58 sıralarında tekrar  açılan twitter, 17:00 - 17:35 arası tekrar ulaşılamaz hale geldi. Üstelik bu durum web sitesi, Android ve iOS uygulamalarını da etkiledi. Twitter kapalı olduğu sıralarda web sayfasını ziyaret etmek isteyen kullanıcılar karşılarında “Teknik bir hata var. Fark ettiğin için teşekkürler, bunu yakında düzelteceğiz ve her şeyi eski haline getireceğiz” yazısıyla karşılaştı.
Durum bu olunca ülkemiz kullanıcıları da Twitter'ın BTK tarafından kapatıldığını sanması üzerine, BTK iletişim merkezlerini kilitledi. Twitter'ın normale dönmesinin hemen sonrası Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, Twitter adresinde 17:40'da bir açıklama paylaştı. "USOM Twitter'ın global sunucularındaki teknik aksaklığın giderildiğini ve hizmetin ülkemizde de normale döndüğünü raporladı." BTK'nın duruma bu kadar hızlı reaksiyon göstermesi kullanıcılar tarafından taktirle karşılandı.
 
Twitter tarafından konu hakkında bir açıklama gelmezken, sorunun neyden kaynaklandığı şuan için bilinmiyor Ancak tüm platformlarının aynı anda çökmesi, sunucularıyla alakalı bir durum olduğu düşünülmekte.

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NimbleSoul 1 yıl en beğenilen
BTK temsili:
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veleciraptor 1 yıl
O kadar çok erişime yasakladılar ki, Twitter'ın merkezine atom bombası duşse artık Türk insanı BTK'nın yasakladığını düşünür.
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Virinom 1 yıl
Normal ülkelerde zaten yasaklama olmaz ama olsa bile yasaklama olduğunda açıklama yapılır bizim ülkemizde yasaklama olmadığında açıklama yapılıyor.
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Virinom 1 yıl
Normal ülkelerde zaten yasaklama olmaz ama olsa bile yasaklama olduğunda açıklama yapılır bizim ülkemizde yasaklama olmadığında açıklama yapılıyor.
Yanıtla +6
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NimbleSoul 1 yıl en beğenilen
BTK temsili:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
veleciraptor 1 yıl
O kadar çok erişime yasakladılar ki, Twitter'ın merkezine atom bombası duşse artık Türk insanı BTK'nın yasakladığını düşünür.
Yanıtla +18
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