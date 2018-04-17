Binlerce Android uygulamasının çocukları takip ettiği ortaya çıktı

Son zamanlarda ortaya çıkan veri paylaşım skandallarından sonra Android uygulamaları da mercek altına alınmaya başladı. Yakın zamanda YouTube hakkında çocukların telefon numaraları ve lokasyonlarını kayıt altına alıyor iddiasından sonra, şimdi de Android uygulamalarının çocukların gizliliğini ihlal ettiği ortaya çıktı.

ABD’de yürürlükte olan Çocukların Çevrimiçi Gizliliğini Koruma Yasası (COPPA)'na istinaden, Gizliliği Artırma Teknolojileri Sempozyumu - PETS, 5.855 aile dostu olarak pazarlanan uygulamanın 3.337 tanesinin, çocuklara ait bir takım verileri topladığını çıkardı. PETS'in raporuna göre;

281 uygulama ebeveyn onayı almadan cihaz içerisindeki rehber ve konum bilgilerini kayıt altına alıyor.

1.100 uygulama çocuklara ait hassas bilgileri reklam şirketlerine paylaşıyor.



2.281 uygulama Google’ın çocuk verilerinin reklamlar için kullanılmasını yasaklayan kullanım şartını ihlal ediyor.

Facebook üzerinden giriş yapılan 1.280 uygulamanın %92'si, çocukların sosyal ağ verilerini, yasaklanmasına rağmen topluyor.

Yaşanan gelişmelerin Google tarafından nasıl bir reaksiyonla karşılanacağı bilinmiyor. Google'dan konuyla ilgili bir açıklama veya yaptırım gelip gelmeyeceğini bekleyip göreceğiz.