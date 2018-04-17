Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Binlerce Android uygulamasının çocukları takip ettiği ortaya çıktı

Teknoloji gündemindeki veri paylaşım skandallarına bir yenisi daha eklendi. Google Play Store'da bulunan 3.000'den fazla uygulama, Çocukların Çevrimiçi Gizliliğini Koruma Yasası'nı ihlal ediyor.
1 yıl
1,5b
1
6
Mobil Uygulamalar
Burç Coşkunkan
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Son zamanlarda ortaya çıkan veri paylaşım skandallarından sonra Android uygulamaları da mercek altına alınmaya başladı. Yakın zamanda YouTube hakkında çocukların telefon numaraları ve lokasyonlarını kayıt altına alıyor iddiasından sonra, şimdi de Android uygulamalarının çocukların gizliliğini ihlal ettiği ortaya çıktı.
ABD’de yürürlükte olan Çocukların Çevrimiçi Gizliliğini Koruma Yasası (COPPA)'na istinaden, Gizliliği Artırma Teknolojileri Sempozyumu - PETS, 5.855 aile dostu olarak pazarlanan uygulamanın 3.337 tanesinin, çocuklara ait bir takım verileri topladığını çıkardı. PETS'in raporuna göre;
  • 281 uygulama ebeveyn onayı almadan cihaz içerisindeki rehber ve konum bilgilerini kayıt altına alıyor.
  • 1.100 uygulama çocuklara ait hassas bilgileri reklam şirketlerine paylaşıyor.
  • 2.281 uygulama Google’ın çocuk verilerinin reklamlar için kullanılmasını yasaklayan kullanım şartını ihlal ediyor.
  • Facebook üzerinden giriş yapılan 1.280 uygulamanın %92'si, çocukların sosyal ağ verilerini, yasaklanmasına rağmen topluyor.
Yaşanan gelişmelerin Google tarafından nasıl bir reaksiyonla karşılanacağı bilinmiyor. Google'dan konuyla ilgili bir açıklama veya yaptırım gelip gelmeyeceğini bekleyip göreceğiz.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
sosisvesalam 1 yıl en beğenilen
oha diyorum ve enes baturun kullanıcılarını mı takip etmişler
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sniper23 1 yıl
Teknoloji = İstihbarat.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
interwap 1 yıl
Android bu sıkandalların önüne geçemiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esmerbuyucu 1 yıl
Boşuna mı bu kadar ucuz sandınız. Her şeyin bir bedeli olmalı ki her salisesine kadar takip ediyorlar.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fenomenon 1 yıl esmerbuyucu
esmerbuyucu
Boşuna mı bu kadar ucuz sandınız. Her şeyin bir bedeli olmalı ki her salisesine kadar takip ediyorlar.

Ne alakası var? Hiçbir mantık kuramadım.
Xiomai ucuza telefon satıyorsa bunun nedeni android uygulamaların bilgi sızdırması mı?
Sırf yorum yapmak için boş yorum yapmayın
Ayrıca Apple tarafında uygulamaların paylaşmasına gerek yok Apple direk bilgileri kendi veriyor.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
intel7mix 1 yıl
Daha neler çıkacak bir bilseniz
Data toplamak tatlı geliyor
Nereye kadar toplayacak hadi hayırlısı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sosisvesalam 1 yıl en beğenilen
oha diyorum ve enes baturun kullanıcılarını mı takip etmişler
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Kingston UV500 SSD serisi satışa çıkıyor 1 yıl Nubia Red Magic oyuncu telefonun görüntüsü sızdı 1 yıl New York savcısı kripto borsalardan bilgi istedi, Bitcoin düşüşe geçti 1 yıl Asus Arez resmen duyuruldu 1 yıl LG G7 ThinQ'ya bir de böyle bakın 1 yıl Microsoft Xbox One X için kaçırılmayacak fırsat: 700 TL indirim! 1 yıl Xiaomi'nin çılgın oyun telefonu mercek altında: Black Shark 1 yıl Twitter'ın çöküşüne BTK'dan açıklama geldi 1 yıl Toyota'nın araçları 2021'den itibaren birbiriyle iletişim kurabilecek 1 yıl Windows 10 Spring Creators Update "mavi ekran" hatası nedeniyle ertelenmiş 1 yıl Teşvik Sistemi kapsamında hangi teknolojik yatırımlar desteklenecek? 1 yıl İyi bir oyuncunun olmazsa olmaz 5 ekipmanı 1 yıl Avrupa'nın ilk hyperloop test tüneli Fransa'da inşa ediliyor 1 yıl Amazon çalışanlarının korkudan tuvalete gidemedikleri ortaya çıktı 1 yıl İETT, sürücüsüz ve elektrikli aracını görücüye çıkardı 1 yıl Crossover işe alım turnuvasında katılımcılarla konuştuk 1 yıl Casper VIA M4'ün kutusunu açtık "Her yeri kavisli ve Android 8.0'lı" 1 yıl Kim Kardashian 200 bin dolar maaşla, fotoğraflarını Photoshop'layacak uzman arıyor 1 yıl ABD'nin ürettiği yapay zekalı SİHA'lar kimi öldüreceğine karar verebilecek 1 yıl Apple'dan maliyet ve fiyatları düşürmenin yeni yolu: Yerinde üretim 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Binlerce Android uygulamasının çocukları takip ettiği ortaya çıktı Sonraki İnsanlığı Mars'a taşıyacak olan dev uzay gemisi, Los Angeles'ta üretilecek 1 yıl Zeytin Dalı operasyonunun oyunu: Afrin SİHA 1 yıl Intel'den önemli hamle: Virüslerle mücadele grafik birimlerine kaydırılacak 1 yıl T-Mobile'ın müşterilerini aldatan şeytani planına 40 milyon dolar ceza kesildi 1 yıl Huawei, 10 saniye içinde 15 milyon dolarlık P20 ve P20 Pro satışı yaptı 1 yıl ABD'den büyük ambargo: ZTE yedi yıl boyunca Snapdragon'lu cihaz çıkaramayacak 1 yıl 2019 Volkswagen Golf ilk kez göründü 1 yıl Apple, 23 Nisan'a özel 5 yeni reklam filmi yayınladı 1 yıl Google'dan kanser tespiti için AR özellikli akıllı mikroskop! 1 yıl Lenovo, akıllı ev sistemleri için yeni bir marka kurdu 1 yıl NAND bellek fiyatları düşmeye devam ediyor 1 yıl Ryzen 5 2600X ve Ryzen 7 2700X işlemcileri 5.8GHz hızına aşırtıldı 1 yıl Güç kaynağı (PSU) alırken nelere dikkat etmek gerekli? 1 yıl Samsung, yeni nesil iPhone'ların ekran üretimine başlıyor 1 yıl Bir oyuncu telefonu da ASUS'tan geliyor 1 yıl Galaxy S10 çentikli olursa böyle görünecek 1 yıl OnePlus 6 ile çekilmiş fotoğraflar ortaya çıktı [Galeri] 1 yıl Far Cry 5 korsana yenik düştü 1 yıl Elon Musk: "Oto pilot hiçbir zaman mükemmel olmayacak" 1 yıl HTC Touch Diamond 3, bu yılın en şık akıllı telefonu olabilir Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim