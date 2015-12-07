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Twitter'ın fotoğraf görüntüleme altyapısı değişti

Sosyal medyanın popüler platformlarından Twitter, sürekli olarak geliştirmeye devam ettiği altyapısına bu sefer fotoğraf odaklı bir yenilik getirdi. Yeni sürecinin detayları haberimizde.
3 yıl
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Web Siteleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Twitter'ın fotoğraf görüntüleme altyapısı değişti

Bugün 2015 gündem raporunu yayınlayan sosyal medyanın popüler ismi Twitter, aynı zamanda standart internet tarayıcıları üzerinden erişilebilen web sürümünde de önemli bir değişiklik gerçekleştirdi.
Metin tabanlı çıkış yapısını çağın ihtiyaçları doğrultusunda fotoğraf, video ve GIF gibi içeriklerle zengileştiren Twitter, yeni atılımını fotoğraf tarafında gerçekleştirdi. Bu açıdan Twitter'ın web sürümünde fotoğrafları "kesme (Crop)" süreci ortadan kaldırıldı ve böylece fotoğraflar gerçek boyutları ile haber akışı içerisinde yer almaya başladı. Eskiden fotoğrafları keserek tek bir standart oluşturan ve fotoğraflara tıklamadan gerçek en-boy oranını göstermeyen sosyal ağ, böylelikle sunduğu görsel deneyimi bir seviye daha arttırdı.
Twitter aynı zamanda tweetler içerisine yüklenen birden fazla fotoğraf altyapısı üzerine de elini attı ve artık çoklu görseller tweet altında daha dikkat çekici görünmeye başladı. Konu hakkında hazırlanan sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.
Twitter'ın fotoğraf görüntüleme altyapısı değişti
 

https://blog.twitter.com/2015/a-new-look-for-your-twittercom-photos Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Patren 3 yıl
gerçekten çok büyük yenelik :)
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gun 3 yıl
Vay büyük teknolojik yenilik !
:)))
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