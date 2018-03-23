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Twitter’in güvenlik şefi görevinden ayrıldı

Son dönemde kişisel verilerin suistimal edildiği yönünde yoğun eleştiriler gündeme gelirken, sosyal ağ devlerinden de güvenlik şefleri birer ikişer görevinden ayrılıyor.
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Haber Editörü
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Uzun süredir boğuştuğu mali zorluklardan sonra ilk kez geçen yılın son çeyreğinde kar etmeyi başaran Twitter bu kez de üst düzey yöneticilerin ayrılışı ile sarsılıyor. Son olarak firmanın güvenlik şefi ayrıldığını duyurdu.

Kritik ayrılık

Twitter Bilgi Güvenliği Şefi Michael Coates, yine sosyal ağ üzerinden yaptığı açıklamada görevinden ayrıldığını bildirdi. Coates tecrübelerini yeni güvenlik girişimine aktaracağını ve Twitter’ı da çok başarılı güvenlik ekibine emanet ettiğini ifade etti.

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Coates’in yerine firmada bilgi güvenliği bölümünde kıdemli yöneticilik yapan Joseph Camileri getirilecek. Son dönemde gündemi sıkça meşgul eden kullanıcı verilerinin usulsüz kullanımını engelleme konusunda bu değişikliğin nasıl bir etkisi olacak merak konusu.

Geçtiğimiz hafta da Google’ın bilgi güvenliğinden sorumlu yöneticisi Michael Zelewski görevinden ayrıldığını duyurmuştu. Yine Facebook güvenlik şefi Alex Stamos’un yakın zamanda bir ayrılık planladığı iddia edilmişti.

 

https://techcrunch.com/2018/03/21/twitters-chief-information-security-officer-is-quitting/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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