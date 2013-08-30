Twitter'ın iOS ve Android uygulamaları yeni sohbet görünümü ile güncellendi





Masaüstü sürümü yanında mobil platformlarda yer alan uygulamalarını da geliştirilmeye devam eden sosyal medyanın popüler isimlerinden Twitter, bu doğrultuda iOS sürümünü 5.10, Android sürümünü ise 4.1.6 sürümüne güncelledi.

Yapılan güncellemeler ile ortak olarak yeni sohbet görünümüne kavuşan Twitter uygulaması, ana sayfa zaman akışında takip edilen kişiler arasında yapılan sohbeti mavi bir çizgi ile göstermeye başlamış durumda. Ayrıca artık sohbetteki ilk Tweet en son atılan yanıtın üzerinde duruyor ve takip edilmeyen kişiler dahil yanıtların tümünü görmek için ilgili bölüme dokunmak yeterli oluyor. Kullanıcıları rahatsız eden twettleri şikayet etme ya da spam olarak işaretleme özelliği de eklenen uygulama, giriş doğrulama işlemiyle ilgili olarak yaşanan sorunlardan kurtuluyor ve yeni bildirim ayarlarına kavuşuyor.

Güncellenen Twitter uygulamasına iOS için buradan , Android içinse buradan ulaşabilir, güncelleme hakkında hazırlanmış kısa tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.