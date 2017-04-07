Twitter’ın kurucularından Ev Williams hisselerini satıyor

Twitter hisselerinin son 3 ay içinde yüzde 15 değer kaybetmiş olması ve Twitter’ın uzun bir süredir karlılığını sürdürebilmek için yeni gelir kapıları arıyor oluşu akla bu hisse satışının zarar etmemek adına atılan bir hamle olduğu düşüncesini getiriyor ancak Ev Williams yaptığı açıklamayla satışın kişisel sebeplerden kaynaklandığını söyledi.
Diğer İşleri İçin Kaynak Olacak
Bir zamanlar en büyük bireysel hissedarı olduğu Twitter’da kalmaya ve yönetim kurulunda bulunmaya devam edeceğini ifade eden Williams, geçen sene kurduğu girişim fonu olan Obvious Ventures ve hayır kuruluşları ile politika kampanyaları için çok fazla para harcadığını ve satışın asıl nedeninin yaptığı diğer işlere finansman sağlamak olduğunun altını çizdi. Bu şirketlerle birlikte Williams, mikro blog platformu Medium’un da kurucusu ve CEO’su Williams’ın elde edeceği paraları Medium’u geliştirmek için de harcayabileceği söyleniyor.
Williams’ın açıklamasının ardından Twitter hisseleri yüzde 1 değer kaybederken Williams’ın bu satışın gerçekleşmesiyle birlikte sosyal medya platformu üzerindeki söz hakkı oldukça azalacak. Tabi bu satış şirketi de ciddi bir tehlikenin içine sokuyor. Uzun bir süredir hisseleri bazı şirketler tarafından hedef alınmış olan Twitter, büyük meblağlara sahip bir oluşumun hisseleri toplayarak şirket üzerinde söz sahibi olmasından endişe ediyor.
https://www.recode.net/2017/4/6/15208314/twitter-ev-williams-founder-board-selling-stock Yorum Yaz Paylaş Tweetle