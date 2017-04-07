Twitter’ın kurucularından Ev Williams hisselerini satıyor

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Twitter kurucularından olan ve şirketin ilk yıllarında CEO’luk görevini üstlenen Ev Williams, bloğunda yaptığı açıklamayla kendisine ait Twitter hisselerinin bir kısmını satacağını duyurdu. Williams net bir miktar söylemeyip Twitter hisselerinin küçük bir kısmının satış konusu olduğunu dile getirirken Twitter sözcüsü ise Williams’ın hisselerinin yüzde 30’dan az bir kısmının satılacağını dile getirdi. Peki halen sosyal medya devinin yönetim kurulunda bulunan Ev Williams’ın satış kararının arkasında yatan sebepler neler?

Twitter hisselerinin son 3 ay içinde yüzde 15 değer kaybetmiş olması ve Twitter’ın uzun bir süredir karlılığını sürdürebilmek için yeni gelir kapıları arıyor oluşu akla bu hisse satışının zarar etmemek adına atılan bir hamle olduğu düşüncesini getiriyor ancak Ev Williams yaptığı açıklamayla satışın kişisel sebeplerden kaynaklandığını söyledi.

Diğer İşleri İçin Kaynak Olacak

Bir zamanlar en büyük bireysel hissedarı olduğu Twitter’da kalmaya ve yönetim kurulunda bulunmaya devam edeceğini ifade eden Williams, geçen sene kurduğu girişim fonu olan Obvious Ventures ve hayır kuruluşları ile politika kampanyaları için çok fazla para harcadığını ve satışın asıl nedeninin yaptığı diğer işlere finansman sağlamak olduğunun altını çizdi. Bu şirketlerle birlikte Williams, mikro blog platformu Medium’un da kurucusu ve CEO’su Williams’ın elde edeceği paraları Medium’u geliştirmek için de harcayabileceği söyleniyor.

Williams’ın açıklamasının ardından Twitter hisseleri yüzde 1 değer kaybederken Williams’ın bu satışın gerçekleşmesiyle birlikte sosyal medya platformu üzerindeki söz hakkı oldukça azalacak. Tabi bu satış şirketi de ciddi bir tehlikenin içine sokuyor. Uzun bir süredir hisseleri bazı şirketler tarafından hedef alınmış olan Twitter, büyük meblağlara sahip bir oluşumun hisseleri toplayarak şirket üzerinde söz sahibi olmasından endişe ediyor.

https://www.recode.net/2017/4/6/15208314/twitter-ev-williams-founder-board-selling-stock