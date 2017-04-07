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Twitter, ABD hükümetine dava açtı

Twitter, @ALT_uscis isimli Trump karşıtı paylaşımlar yapan kullanıcının kimliğini açıklaması için kendisine baskı uygulayan ABD hükümetine yasalara aykırı davrandığı gerekçesiyle dava açtı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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sosyal medya
Furkan Babur
Yazar
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Geçtiğimiz haftalarda Twitter, 2016’ya ait Şeffaflık Raporu’nu yayınlamış ve yetkili organların kendisinden istediği kullanıcı bilgileri ve içerik kaldırma talepleri karşısında nasıl cevaplar verdiğini göstermişti. Sosyal medya devi taleplerin bir kısmını reddetmiş olsa da görünen o ki bazen Twitter’dan hesap bilgilerini isteyen hükümetler çok fazla ısrarcı olabiliyor. Twitter artık baskıya dönüşen bu talepleri karşısında ABD hükümetine dava açtı.

Twitter, ABD hükümetine dava açtı
 

San Francisco’daki bir federal mahkemeye başvuruda bulunan Twitter, İç Güvenlik Bakanlığı bünyesinde çalışan bazı organların; @ALT_uscis isimli, Trump karşıtı tweetler atan hesabın arkasında kimlerin olduğunu öğrenmek için Twitter’la iletişime geçtiğini, Twitter hesap bilgilerini paylaşmayınca da hesabın arkasındaki kişi veya kişileri ortaya çıkarmak için "sınırlı amaçlı bir araştırma aracı" kullandığını açıkladı. Bununla birlikte yine İç Güvenlik Bakanlığı çatısı altında faaliyet yürüten Gümrük ve Sınır Koruma Ajansının (CBP) Twitter’dan @ALT_uscis’in bilgilerini talep eden bir yazı gönderdiği belirtildi.

Twitter, bu isteklerin ABD Anayasası’nın Birinci Ek Maddesi’ne aykırı olduğunu dile getirirken, @ALT_uscis’e ait bilgilerin paylaşılmasının hükümet politikalarına karşı tweetler atan diğer hesaplar için ciddi bir tehdit oluşturacağını dile getirdi. Davanın ardından Beyaz Saray ve İç Güvenlik Bakanlığı’ndan herhangi bir açıklama gelmezken @ALT_uscis, ifade özgürlüğünü garanti altına alan ABD Anayasası’nın Birinci Ek Maddesi’ni sabitlenmiş tweet olarak paylaştı.

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği Twitter’dan Yana

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliğ(ACLU) da dava haberinin ardından açıklama yaparak, Twitter’dan yana taraf olduğunu ve mahkemede @ALT_uscis lehine deliller sunacağını dile getirdi. ACLU'nun avukatı Nathan Freed Wessler ‘’Anonim bir hesabı ortaya çıkarmak için hükümetin güçlü gerekçelere sahip olması gerekir ancak bu davada hükümet hiçbir gerekçe göstermedi, sadece muhalefeti bastırmaya çalıştığı yönünde kaygılar uyandırıyor.’’ dedi.


https://www.cnet.com/news/twitter-sues-us-government-after-complaint-over-anti-trump-account/ Yorum Yaz
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redoracle 2 yıl en beğenilen
Burda olsa hemen fetocu ilan edilip başınada kayyım atanırdı.
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DH Misafiri 2 yıl
Tek adam Trump' a hayır ;).
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Mr. Jingles 2 yıl
"Kimi kime şikayet ediyorsun?" söz öbeğini söylememe sebep olan hadise.
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ardaq 2 yıl
akıllı tvlere bile sızan cia varken hükümet twitter kapısında yalvarıyor demek. hmmmps
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redoracle 2 yıl en beğenilen
Burda olsa hemen fetocu ilan edilip başınada kayyım atanırdı.
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CENS. 2 yıl
Özgürlükler Ülkesi.
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Alpha Centauri 2 yıl
iyi yapmış
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