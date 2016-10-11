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Twitter'ın satış görüşmeleri çıkmaza girdi: Masada sadece bir isim kaldı

Son dönemde satılacağı yönünde haberler çıkan Twitter’ın bir süredir görüştüğü Google, Apple ve Disney ile anlaşamadığı, şu an için masada sadece Salesforce’un kaldığı belirtiliyor.
2 yıl
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sosyal medya
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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New York Times gazetesinin haberine göre son birkaç aydır teknoloji devleri tarafından satın alınacağı iddia edilen ve hatta satış sürecinin yönetimi için Goldman Sachs’la anlaşmaya varan Twitter, görüşmeler sonrasında istediği talibini henüz bulabilmiş değil.
Google, Apple, Salesforce ve Disney’in mikro blog ile pazarlık ettiği ancak Salesforce haricindeki tüm isimlerin masadan kalktıkları belirtiliyor. İsmi açıklanmayan iki farklı kaynağa dayandırılan habere göre -San Francisco merkezli kurumsal bulut bilişim firması- Salesforce satın alma fikrine sıcak bakıyor ancak yatırımcılar henüz tam olarak ne yapmak istediklerine karar verebilmiş değiller.
Sosyal ağ ile görüştüğü haberleri çıktığında hisselerde toplamda yüzde 5 oranında bir düşüş yaşayan Salesforce’un son kararı ise şimdiden büyük merak konusu haline geldi. Twitter’ın en önemli rakipleri Facebook, Instagram ve Snapchat gibi uzun süreli büyüme sergileyememesi yatırımcıların kararsız kalmalarındaki en önemli gerekçe olarak gösteriliyor. Kulislerde konuşulanlara göre 27 Ekim’e kadar oturumları sonlandırmak istediği belirtilen mikro blogun akıbeti bakalım nasıl olacak…

http://mobile.nytimes.com/2016/10/11/technology/twitter-is-said-to-be-in-continued-talks-with-salesforce.html Yorum Yaz
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kadirirdem 2 yıl
Hayırlısı bakalım umarım alacak olan firma daha iyi hale getirir.
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mcrew 2 yıl
Twitter in tadi tuzu yok ya
Facebookta da dayilar teyzeler var. Allah ini seven 1.000.000.000.000 genc araniyor. okuyan paylasti bile. Oyleysen begen boyleysen yorum at.

Su an instagram guzel. Zuckerberg de cok ugrasmaya basladi instagramla. Umarim anasini aglatmaz oranin.
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mementopolis 2 yıl
En aktif kullandigim Twitter'dir. Türkiye'de internet ve Tv'lerde bile 2'cisi ise Instegram . 3'cü olarak ise FaceBook ( face book bana camur gibi gelmeye basladi zaten kullanmiyordum da. )
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