Twitter'ın satış görüşmeleri çıkmaza girdi: Masada sadece bir isim kaldı

Twitter, görüşmeler sonrasında istediği talibini henüz bulabilmiş değil. New York Times gazetesinin haberine göre son birkaç aydır teknoloji devleri tarafından satın alınacağı iddia edilen ve hatta satış sürecinin yönetimi için Goldman Sachs’la anlaşmaya varan , görüşmeler sonrasında istediği talibini henüz bulabilmiş değil.

Google, Apple, Salesforce ve Disney’in mikro blog ile pazarlık ettiği ancak Salesforce haricindeki tüm isimlerin masadan kalktıkları belirtiliyor. İsmi açıklanmayan iki farklı kaynağa dayandırılan habere göre -San Francisco merkezli kurumsal bulut bilişim firması- Salesforce satın alma fikrine sıcak bakıyor ancak yatırımcılar henüz tam olarak ne yapmak istediklerine karar verebilmiş değiller.

Sosyal ağ ile görüştüğü haberleri çıktığında hisselerde toplamda yüzde 5 oranında bir düşüş yaşayan Salesforce’un son kararı ise şimdiden büyük merak konusu haline geldi. Twitter’ın en önemli rakipleri Facebook, Instagram ve Snapchat gibi uzun süreli büyüme sergileyememesi yatırımcıların kararsız kalmalarındaki en önemli gerekçe olarak gösteriliyor. Kulislerde konuşulanlara göre 27 Ekim’e kadar oturumları sonlandırmak istediği belirtilen mikro blogun akıbeti bakalım nasıl olacak…

http://mobile.nytimes.com/2016/10/11/technology/twitter-is-said-to-be-in-continued-talks-with-salesforce.html