Facebook'tan yeni etkinlik ve takvim uygulaması

Resmi blog üzerinden yayınlanan açıklamaya göre "Etkinlikler" sayfasını her gün 100 milyondan fazla kişinin kullandığını belirten Facebook, insanların ilgilerini çekebilecek organizasyonları daha kolay keşfetmelerini sağlamak için yepyeni bir uygulama yayınladığını duyurdu.

"Facebook’tan Etkinlikler" adını taşıyan mobil uygulama zaman, bölge ve ilgi alanlarınıza göre seçim yaparak çevrenizde gerçekleştirilecek etkinliklere oldukça kolay şekilde ulaşmanızı sağlıyor. Filtreleme özelliğinin yanı sıra şehir bazında listeleme özelliğine de sahip yazılımda tüm etkinlikleri detaylı şekilde harita üzerinde görebilmeniz mümkün.

Mobil cihazınız için takvim görevi de üstleniyor

Diğer taraftan ana sayfada arkadaşlarınızın bağlantılı olduğu etkinliklere, beğendiğiniz sayfalar tarafından düzenlenen organizasyonlara yer veren "Facebook’tan Etkinlikler", böylelikle çevrenizdeki tüm gelişmelerden haberdar olmanızı sağlıyor.

takvim-ajanda uygulaması olarak da kullanabileceğiniz yazılıma Google Takvim ve iCloud’ta kayıtlı etkinliklerinizi taşıyabiliyorsunuz. Şimdilik sadece Amerika’daki iOS kullanıcıları için Üstelik mobil cihazınızda varsayılanolarak da kullanabileceğiniz yazılıma Google Takvim ve iCloud’ta kayıtlı etkinliklerinizi taşıyabiliyorsunuz. Şimdilik sadece Amerika’daki iOS kullanıcıları için yayınlanan uygulamanın kısa süre içerinde ülkemizde de hayata geçirilmesi bekleniyor.

http://newsroom.fb.com/news/2016/10/introducing-the-events-from-facebook-app/