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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Facebook'tan yeni etkinlik ve takvim uygulaması

Facebook, sosyal ağın en çok takip edilen bölümlerinden olan etkinlik sayfası için "Events from Facebook" isminde, takvim olarak da kullanılabilen yeni bir uygulama yayınladı.
2 yıl
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1
1
Mobil Uygulamalar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Resmi blog üzerinden yayınlanan açıklamaya göre "Etkinlikler" sayfasını her gün 100 milyondan fazla kişinin kullandığını belirten Facebook, insanların ilgilerini çekebilecek organizasyonları daha kolay keşfetmelerini sağlamak için yepyeni bir uygulama yayınladığını duyurdu.
"Facebook’tan Etkinlikler" adını taşıyan mobil uygulama zaman, bölge ve ilgi alanlarınıza göre seçim yaparak çevrenizde gerçekleştirilecek etkinliklere oldukça kolay şekilde ulaşmanızı sağlıyor. Filtreleme özelliğinin yanı sıra şehir bazında listeleme özelliğine de sahip yazılımda tüm etkinlikleri detaylı şekilde harita üzerinde görebilmeniz mümkün.

Mobil cihazınız için takvim görevi de üstleniyor 

Diğer taraftan ana sayfada arkadaşlarınızın bağlantılı olduğu etkinliklere, beğendiğiniz sayfalar tarafından düzenlenen organizasyonlara yer veren "Facebook’tan Etkinlikler", böylelikle çevrenizdeki tüm gelişmelerden haberdar olmanızı sağlıyor.
Üstelik mobil cihazınızda varsayılan takvim-ajanda uygulaması olarak da kullanabileceğiniz yazılıma Google Takvim ve iCloud’ta kayıtlı etkinliklerinizi taşıyabiliyorsunuz. Şimdilik sadece Amerika’daki iOS kullanıcıları için yayınlanan uygulamanın kısa süre içerinde ülkemizde de hayata geçirilmesi bekleniyor.

http://newsroom.fb.com/news/2016/10/introducing-the-events-from-facebook-app/ Yorum Yaz
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SEO-Uzmanı 2 yıl
hiç bir şey 1 A4 e alınan bir not gibi kolay ve alaşılır değildir !
şarj istemez !
ve menülerde kaybolmanız bile gerek yoktur !
nereye neyi koyduğunuz hatırlamaktan bile daha kolaydır, bir kağıda not almak !
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