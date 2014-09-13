U2 etkinliği Apple'a pahalıya patladı





Steve Jobs döneminden bu yana Apple ile sıkı ilişkileri olan U2 ilk kez bir etkinliğinde konser verdi ve yeni albümü de iTunes kullanıcılarına ücretsiz olarak sundu. Ancak bu elbette hayrına olmadı.





Eğer U2 albümü doğrudan satışa sunsaydı iTunes kullanıcılarından yaklaşık 500 milyon dolar gelir elde edecekti. Gelen bilgilere göre Apple promosyon kapsamında U2'nin 100 milyon dolarlık tanıtım masrafını üstlendi ve ayrıca gruba doğrudan bir ödeme de yaptı.





Apple'ın bu anlaşmadan sonraki dönemde de faydalanmaya devam edecek. Zira Songs of Innocence reklam gösterimlerinde iTunes ve Apple ürünleri öne çıkacak. Böylece daha fazla tüketici ve internet kullanıcısı Apple ürünlerine ilgi duyabilecek.

http://www.billboard.com/articles/business/6251220/guy-oseary-interview-u2-apple-deal-songs-of-innocence