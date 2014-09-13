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U2 etkinliği Apple'a pahalıya patladı

4 yıl
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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U2 etkinliği Apple'a pahalıya patladı

Steve Jobs döneminden bu yana Apple ile sıkı ilişkileri olan U2 ilk kez bir etkinliğinde konser verdi ve yeni albümü de iTunes kullanıcılarına ücretsiz olarak sundu. Ancak bu elbette hayrına olmadı.

Eğer U2 albümü doğrudan satışa sunsaydı iTunes kullanıcılarından yaklaşık 500 milyon dolar gelir elde edecekti. Gelen bilgilere göre Apple promosyon kapsamında U2'nin 100 milyon dolarlık tanıtım masrafını üstlendi ve ayrıca gruba doğrudan bir ödeme de yaptı.

Apple'ın bu anlaşmadan sonraki dönemde de faydalanmaya devam edecek. Zira Songs of Innocence reklam gösterimlerinde iTunes ve Apple ürünleri öne çıkacak. Böylece daha fazla tüketici ve internet kullanıcısı Apple ürünlerine ilgi duyabilecek. 

http://www.billboard.com/articles/business/6251220/guy-oseary-interview-u2-apple-deal-songs-of-innocence Yorum Yaz
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lordlombak 4 yıl
apple da u2 da bu işten karlı çıkıyor. 500 milyon dolar kar elde etmeleri saçma bir albümden yok öyle bir şey. apple hem reklamını u2 sayesinde yaptı u2 apple sayesinde finansman sağladı,ciddi bir tanıtım yaptı ve milyonlarca kişiye albümünü ulaştırdı.Ortada win win durumu var ancak kullanıcılar rahatsız oldu ben mesela u2 grubunu pek sevmem bedava olsa almam albümlerini.Tepki de bundan geldi isteyen kullanıcıya bir ticket - key tarzı bir şey gönderilir, yüklemek dinlemek isteyenler bu vasıta ile yüklerler. Hop giriyorum albümlerimde çıkıyor silmek için uğraşıyorum saçma.
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clopin 4 yıl
Apple in 1 gunde yaptigi kar cerez parasi resmen bu kadar reklama az bile
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Guest-F8946C419 4 yıl
Reklam büyük bütçe gerektirir ve getirisi zamanla olur. O bahsedilen parayı adamlar 1 dakikada kazanıyor. Haberdeki mantıkla yapılsa kısa vadede kar getirir ve o rakam kasaya girerdi ama böyle olunca kişilerin aidiyet duygusu arttı ve başka bir cihaz alacağı zaman yine o markayı tercih eder. Akıllıca hareket olmuş.
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OnLiNe MaNaGeR 4 yıl
Tüh be o paraya Sony'yi satın alsalarmış keşke.
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DH Misafiri 4 yıl
kasasında 150 milyar dolar nakit olan bir firma için bu rakamlar çok önem arz etmese gerek.
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fthkn 4 yıl
Her türlü dijital içeriği ücretsiz kullanıyorum. Tek kuruş para vermiyorum. O kadar huzurlu hissediyorum ki kendimi anlatamam. Sahip olmuyorum hiçbir hak iddia etmiyorum. Rüzgar gibi saçlarımda savruluyorlar. Sonra dağılıp gidiyor bu içerikler. Hiçbirini cebime koyup saklamıyorum. Satın alsan da saklayamazsın. Dürüst vatandaşı oynamıyorum. Dürüstlüğün tek taraflı işlemeyeceğini anlamış biriyim. Yaşasın Korsancılık.
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RoadSing3r 4 yıl fthkn
Kullandığın ürünlerin üreticileri açısından tek taraflı olmama durumunu nasıl izah edersin ?
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khytr89 4 yıl
10 sarki varsa 10 dolar iste.. telefon 300 dolara mal ediliyorsa 310 dan satiyorlar sorun kalmiyor bosuna apple icin uzulmeyin ;)
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hksdejavu 4 yıl
Gidecekse para bu adamlara gitsin. Bono denen adam bu RED productlarin ortaya cikip dehset bir yardim kampanyasi olusmasini sagladi. Adam hayirseverlik konusunda baya emel harcamis biri. Hakkidir onlarin :)
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caglet 4 yıl
O kadar paraya degdi mi ben anlamadim. Alt tarafi cikip sarki soylediler. Jony ive'a vermiyonuz la o kadar
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dejavu 4 yıl caglet
caglet

O kadar paraya degdi mi ben anlamadim. Alt tarafi cikip sarki soylediler. Jony ive'a vermiyonuz la o kadar

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travers 4 yıl
Xperia z2'de Michael JACKSON XSPACE albümünü verdi. Apple eksik kalır mı. Yenilik yaptılar ya ;)
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BARIŞ55 4 yıl travers
travers

Xperia z2'de Michael JACKSON XSPACE albümünü verdi. Apple eksik kalır mı. Yenilik yaptılar ya ;)

+1 Sony candır.
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