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Taksici, içerisinde müşteri olan UBER aracına bıçakla saldırdı

İstanbul'daki taksiciler bir günde iki UBER şoförüne saldırdı. Olayların şiddeti gün geçtikçe artarken dün gece bir UBER şoförü, taksi sürücüsü tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.
1 yıl
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Mobil Uygulamalar
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Geçtiğimiz günlerde kendilerini müşteri olarak tanıtan birkaç taksi şoförü, UBER çağırıp aracın içerisindeki şoföre hakaretler savurup, darp etmişlerdi. Henüz olayın sıcaklığı geçmemişken skandallara bir yenisi daha eklendi. Habertürk gazetesinin haberine göre, dün sabaha doğru 06:00 saatlerinde UBER için VIP hizmet veren lüks bir araç 15 Temmuz Şehitler Otogarı’na giriş yaptığı sırada 10 kadar taksicinin saldırısına uğradı. İddialara göre, UBER sürücüsünü otogara çağıran taksiciler, müşteri valizini almak için turizm firmasının ofisine gitmek üzere aracından inen sürücü Bahtiyar Toslu'yu darp etti. Saldırı esnasında UBER sürücüsünü tehdit eden taksiciler, “Buraya hizmet veremezsin, buraya gelemezsin. Kim olursan ol buranın taksicisi biziz.” diyerek Toslu'yu darp etti.
UBER sürücüsü, araya giren sağduyulu taksicilerin çabasıyla diğer taksicilerin elinden kurtulmayı başardı. Saldırı sonrası en yakın karakola giden Toslu, kendisine saldırıda bulunan taksicilerden şikayetçi oldu.

UBER sürücüsü bu sefer bıçaklı saldırıya uğradı

Taksici, içerisinde müşteri olan UBER aracına bıçakla saldırdı
 
Şişli'de bir taksi sürücüsü, içerisinde yolcu olan UBER şoförüne saldırdı. Dün gece 01.30 saatlerinde Harbiye açıklarında yaşanan olayda taksi şoförü, UBER aracının lastikleri kesti bununla da yetinmeyen gözü dönmüş taksici, bıçağıyla aracı çizmeye ve tekmelemeye başladı. UBER sürücüsü, yolcuların ve kendisinin korku dolu anlar yaşamasına neden olan olaydan aracı taksi şoförünün üzerine sürerek kurtulmayı başardı. 
Olayın detayları ise şöyle: gece arkadaşları ile eğlenen kadınlar, UBER uygulamasıyla araç çağırarak evlerine gitmek istedi. Araç ilerlerken bir anda önlerini bir taksi sürücüsü kesti. Aracından bıçakla inen taksi sürücüsü, UBER şoförünün üzerine yürüdü. Şoförün kapıyı açmaması üzerine daha da sinirlenen taksi sürücüsü, önce lastikleri kesti ardından aracı tekmeleyerek çizmeye başladı. Bu sırada araçta bulunan kadınlar ise büyük panik yaşadı. Çığlıklar atarak telefonla yardım isteyen kadınların korku dolu anları kameraya an ve an yansıdı. Taksicinin üzerine sürerek saldırıdan kurtulan UBER sürücüsü, hızla olay yerinden uzaklaştı. 

Bir hafta içerinde gerçekleşen üçüncü saldırı

Uber sürücüleri bu olayları sıklıkla yaşadıklarını ve taksicilerden şiddet, hakaret, tehdit aldıklarını belirtiyorlar. Daha önce 30 kişinin bu şekilde taksiciler tarafından darp edildiğini öne süren UBER şoförlerinin iddiaları ise İstanbul Taksiciler Esnaf Odası tarafından algı operasyonu olarak değerlendirildi. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, “Darp iddiaları yalan, UBER haksız kazanç elde ediyor” diyerek geçmişteki darp iddialarını yalanlamıştı. 
İstanbul'daki 3 bin UBER sürücüsü bu durumdan oldukça tedirginken kameralara da yansıyan son bıçaklı saldırı sonrasında iki taraftan da nasıl bir açıklama yapılacağı oldukça merak konusu. 

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Batumatu 1 yıl en beğenilen
Er yada geç bu savaşı uber kazanacak. Teknoloji çağında yaşıyoruz, Amerika'da uzun süre bulundum ve Amerika'da New York, Seattle, Washington DC ve San Francisco dışında bir yerde yaşayıp, arabanız da yoksa resmen bok böceği gibisinizdir. Mesafeler arası çok uzak şehiriçi ulaşım yürüyerek imkansıza yakındır. Şimdiye kadar 300 kere uber kullanmışım, hepsinden memnun kaldım. Bir kere arabanın içi ot kokuyordu ilk kez negatif puan verdim ve uber paramı iade ederek free ride verdi. Los Angeles havalimanında uber ve lyft araçları yolcuları alabilsin diye özel alan var. İnip binerken kapıyı açıp içerde su ve şeker ikram eden arkaya şarj et diye kablo çeken, müziği sen çal diye aux uzatan bir sürü ubere bindim. Diyeceğim odur ki bu savaşın galibi bellidir, bu saldırılar sadece taksilere olan nefreti arttırır ve uber reklamı yapar, taksiciler kendi rabalarrını alıp ubere geçiş yapmaya başlasa iyi olur yoksa açlıktan ölmeye mahkumlar.
Er yada geç bu savaşı uber kazanacak. Teknoloji çağında yaşıyoruz, Amerika'da uzun süre bulundum ve Amerika'da New York, Seattle, Washington DC ve San Francisco...
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oly1786 1 yıl
* paypal yasak (yurt dışı ürünlere rekabeti durduralım, rahatımız bozulmasın, paramız dışarı gitmesin)
* booking.com yasak (acente ve otellerimiz huzur içinde bizi soyabilsinler)
* wikipedia yasak (İnsanlar istediği bilgilere ulaşamasınlar, ne gerek var di mi? )
* netflix atık sansüre tabii (diğer kanalların rahatı bozulmasın 3.sınıf programlar ,evlenme,cinayet, Surviver vs. çağdışı kalmış yayınlarla hayatlarına devam etsinler).
* uber saldırı altında. (Emniyet kemeri bile olmayan, leş, trafiğe, devletine ve müşterisine saygısız taksicilerin rahatı bozulmadan rantlarını korusunlar)
Bunlar bize neyi hatırlatıyor?:Bkz: Matbaa nın Osmanlı'ya 200 yıl gecikmeli gelmesi
Üretmeyen, yenilikçi olmayan, gelişime kapalı ve dolayısıyla rekabet edemeyen bir toplumun sancıları bunlar. Ya sınırlarımızı açıp gelişeceğiz, bilimle, eğitimle, demokrasi ile meydan okuyup biz de rekabet edeceğiz ya da bir bir bunlar kapanıp kendi kabuğumuza çekilip,
yavaş yavaş tarih sahnesinden silineceğiz.
* paypal yasak (yurt dışı ürünlere rekabeti durduralım, rahatımız bozulmasın, paramız dışarı gitmesin)* booking.com yasak (acente ve otellerimiz huzur için...
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SigSauer6 1 yıl
Böyle yaparak kendi topuklarına sıkıyorlar.
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DH Misafiri 1 yıl
Uber kimseyi zorlamıyor ki, müşteri çağırıyor. Gelir taksinin arkasına,önüne de parkeder istediğini yapar... (Geçen bir taksiye bindim, 20-25 yaşlarında sürücü. Bir kabadayılık tavrı,başkalarını beklemeden geçmeler... Taksici denince böyle bi algı var çünkü. Ama çok efendi birine de denk gelmiştim, hepsi kötü değil)
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DH Misafiri 1 yıl
Herkes bir şekilde eklendiğini kazanmaya çalışıyor.Birbirlerine saygılı olsunlar. Bu saldıranların araçlarına el konulmalı,taksicilikten men edilmeliler. Bunlar taksici görünümlü şehi eşkiyası, eşkıyanın yeri sokaklar değil darağacıdır.
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DH Misafiri 1 yıl
herkes kalite sorunundan dem vurarak uber yaliyor ama ortada bir gercek var.
uber yasal hizmet veriyor mu?
vergi veriyor mu?
sanmiyorum.
taksici olmak icin bir suur yasal sarti karsilamak lazim.
ya uber icin?
hicbir seyi.
taksi ile ilgili kalite veya baska bir sorun varsa ilgili meslek birligi, kopperatif veya resmi kuruma sikayet edin, duzelir.
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cabriyo 1 yıl
eşkiyalık yapmış.
dünya dijitalleşiyor bu engellenemez.
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JacobHughes 1 yıl
Araba alsan ayrı dert, toplu taşıma desen balık istifi, taksiye binsen kazık, anlamıyorum İstanbul gibi metropol bir şehrin toplu taşıması saat 23:30'dan sonra bitiyor? Tabi işlerine yarıyor geceleri. İçmeye gidiyorsun hop bakıyorsun kapıda üç taksi. Ulan geceler sizin oluyor bi uber geldi diye bu kadar niye ağlıyorsunuz? Sizde dürüst olun, ahlaklı olun millet uber yerine sizi seçsin. Ama o ahlak nerde sizde?
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ultraslan_34 1 yıl
Trafik ve müşteri terörü taksiler kaldırılsın!
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nebulabado 1 yıl
An itibari ile; TRT Haberde Taksicileri övüp UBER'gömüyorlar.
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ImRoyal 1 yıl
Taksiciler bir dönem gözde olmuş ve artık çıkarılmayan taksi plakasının avantasını yiyemeyecek olmanın acısını yaşıyorlar. Bu ülkede nefret ettiğim tipte insanlardır ve beni hiç haksız çıkarmadılar. Bir taksicinin insanlığa güvenip de aracına binmiyorum bile. Çünkü insan değiller. Erken dönem insanlar gibi davranıyorlar. İlkel kaba şiddete eğilimli sahtekar vicdansız ahlakı eksik. Bu ifadelerimde hiçbir abartı olduğunu da düşünmüyorum. Kimse de kusuruma bakmasın. Ben Newyork taksilerini eleştirmiyorum ki. Çünkü orada değil burada yaşıyorum ve buradaki taksicinin ne mal olduğunu çok iyi biliyorum.
İşlerini sürekli kavga gürültü tehditle yıllarca çözdükleri için bu durumda ne yapacaklarını bilmiyorlar. Eskiden mahalleyi mıntıkayı kontrol altında tuttuklarında işlerini kolayca görüyorlardı. Teknoloji ve sosyal medya karşısında ne yapacaklarını şaşırmış kuduz köpekler gibi davranıyorlar. Bu ifadelerimi sert bulabilirsiniz ama onların yıllardır Türkiye'yi yaşanmaz hale getirmesi karşısında bir şey değil. Kaba insanlardan bıktım. Konuşmasını bilmeyen iletişimi zayıf duygu ve düşünceleri kısıtlı alt insanlar olarak görüyorum hepsini. İstisnalar var. Ben mühendislik okumuş duygu ve düşünce dünyası geniş minibüs şoförleri de tanıdım. Ama tam tersi tanıdıklarım da çoktu. Bu zaten davranışlarına ve konuşmalarına yansıyor. Bunu anlamayacak adam aptaldır zaten. Herkes az çok anlıyor.
Uber gibi daha çok girişimler çıkacaktır gelecekte. Taksiciler de ağlamayı bırakıp bu işe girebilirler. Tabi bunu yapabilmeleri için taksi plakasının para etmesi gerekiyor. Sıfırdan girmek işlerine gelmiyor. Artık para etmiyor taksi plakası. Ağlamalarının saldırmalarının kuduz köpek gibi davranmalarının nedeni bu. Geçen gün de adliye önünde ortalığı yakıp yıkmak istemiyoruz diye çok acı bir açıklama yaptılar. Türkiye'de bu taksici illeti bitirilirse benim için politik bir çağ atlamış olur Türkiye.
Şimdi Uber'le rekabet etmek istediklerinde sahtekarlık bitecek. O çakal tipli adamları çalıştıramayacaklar. Çünkü vitrine çıkmak diye bir şey var uygar dünyanın rekabetinde. Tekel yaratırsan kimseye eyvallahın olmaz. Küfür de etsen adam yine taksiye binmek zorunda kalır. Artık o devir bitti diye çıldırıyorlar. İkincisi bu tekel yoluyla ellerinde tuttukları plaka dalgası bir işe yaramayacağı için kendine cesaretine güvenen herkes bu işi yapmaya başlayacak. Eskiden düzgün insanlar bu tür sektörlere giremezdi ve girseler bile sağlam çıkamayacaklarını düşünürlerdi. Bildiğiniz mafya gibi bir düzen hakim Türkiye'de bu tür sektörlerde. O işe girdiğinde çıkışın yok gibi düşünmeye başlıyorsun. Zaten çok düzgün nazik biriysen tutunamayıp bırakıyorsun. Çok iyi şeyler olacak. Teknoloji dünyayı değiştiriyor ama Türkiye gibi çakalların egemen olduğu ülkeler buna direnebileceğini düşünüyor. Güya serbest piyasa. Et piyasası mafyanın elinde. Ulaşım mafyanın elinde. Rekabet yok. Belli bir rekabetle o taksi plakalarını aldıklarını sanıyorsunuz. Yok öyle bir şey. Zamanında almışlar öyle kalmış. Çalışanlar şoför kaymağını yiyen plaka sahibi. Aslında en başta devlet bunu düzeltecekti ama Türkiye'de öyle bir devlet hiç olmadı. Türkiye hiç bir zaman dürüstlük ve nezaketin ödüllendirildiği bir ülke olmadı.
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Johan Elmander 1 yıl
Taksiler tez vakitte yok olur umarım. En son 2008 de bindim, adam sarıyerden taksime 150ytl fatura çekmişti.
Tabi bunu ayılınca fark ettim
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Doanc4n 1 yıl
İzmir'de yaşıyorum. Böyle haberleri gördükçe hem sinir oluyorum hem de üzülüyorum. Bundan böyle taksi kullanmayacağım. Geçen gün 4 km yürüdüm acil durumlar dışında uber gelene kadar böyle devam!
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