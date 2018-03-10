Taksici, içerisinde müşteri olan UBER aracına bıçakla saldırdı

Teknoloji Editörü
Geçtiğimiz günlerde kendilerini müşteri olarak tanıtan birkaç taksi şoförü, UBER çağırıp aracın içerisindeki şoföre hakaretler savurup, darp etmişlerdi. Henüz olayın sıcaklığı geçmemişken skandallara bir yenisi daha eklendi. Habertürk gazetesinin haberine göre, dün sabaha doğru 06:00 saatlerinde UBER için VIP hizmet veren lüks bir araç 15 Temmuz Şehitler Otogarı’na giriş yaptığı sırada 10 kadar taksicinin saldırısına uğradı. İddialara göre, UBER sürücüsünü otogara çağıran taksiciler, müşteri valizini almak için turizm firmasının ofisine gitmek üzere aracından inen sürücü Bahtiyar Toslu'yu darp etti. Saldırı esnasında UBER sürücüsünü tehdit eden taksiciler, “Buraya hizmet veremezsin, buraya gelemezsin. Kim olursan ol buranın taksicisi biziz.” diyerek Toslu'yu darp etti.
UBER sürücüsü, araya giren sağduyulu taksicilerin çabasıyla diğer taksicilerin elinden kurtulmayı başardı. Saldırı sonrası en yakın karakola giden Toslu, kendisine saldırıda bulunan taksicilerden şikayetçi oldu.
UBER sürücüsü bu sefer bıçaklı saldırıya uğradı
Şişli'de bir taksi sürücüsü, içerisinde yolcu olan UBER şoförüne saldırdı. Dün gece 01.30 saatlerinde Harbiye açıklarında yaşanan olayda taksi şoförü, UBER aracının lastikleri kesti bununla da yetinmeyen gözü dönmüş taksici, bıçağıyla aracı çizmeye ve tekmelemeye başladı. UBER sürücüsü, yolcuların ve kendisinin korku dolu anlar yaşamasına neden olan olaydan aracı taksi şoförünün üzerine sürerek kurtulmayı başardı.
Olayın detayları ise şöyle: gece arkadaşları ile eğlenen kadınlar, UBER uygulamasıyla araç çağırarak evlerine gitmek istedi. Araç ilerlerken bir anda önlerini bir taksi sürücüsü kesti. Aracından bıçakla inen taksi sürücüsü, UBER şoförünün üzerine yürüdü. Şoförün kapıyı açmaması üzerine daha da sinirlenen taksi sürücüsü, önce lastikleri kesti ardından aracı tekmeleyerek çizmeye başladı. Bu sırada araçta bulunan kadınlar ise büyük panik yaşadı. Çığlıklar atarak telefonla yardım isteyen kadınların korku dolu anları kameraya an ve an yansıdı. Taksicinin üzerine sürerek saldırıdan kurtulan UBER sürücüsü, hızla olay yerinden uzaklaştı.
Bir hafta içerinde gerçekleşen üçüncü saldırı
Uber sürücüleri bu olayları sıklıkla yaşadıklarını ve taksicilerden şiddet, hakaret, tehdit aldıklarını belirtiyorlar. Daha önce 30 kişinin bu şekilde taksiciler tarafından darp edildiğini öne süren UBER şoförlerinin iddiaları ise İstanbul Taksiciler Esnaf Odası tarafından algı operasyonu olarak değerlendirildi. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, “Darp iddiaları yalan, UBER haksız kazanç elde ediyor” diyerek geçmişteki darp iddialarını yalanlamıştı.
İstanbul'daki 3 bin UBER sürücüsü bu durumdan oldukça tedirginken kameralara da yansıyan son bıçaklı saldırı sonrasında iki taraftan da nasıl bir açıklama yapılacağı oldukça merak konusu.
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* booking.com yasak (acente ve otellerimiz huzur içinde bizi soyabilsinler)
* wikipedia yasak (İnsanlar istediği bilgilere ulaşamasınlar, ne gerek var di mi? )
* netflix atık sansüre tabii (diğer kanalların rahatı bozulmasın 3.sınıf programlar ,evlenme,cinayet, Surviver vs. çağdışı kalmış yayınlarla hayatlarına devam etsinler).
* uber saldırı altında. (Emniyet kemeri bile olmayan, leş, trafiğe, devletine ve müşterisine saygısız taksicilerin rahatı bozulmadan rantlarını korusunlar)
Bunlar bize neyi hatırlatıyor?:Bkz: Matbaa nın Osmanlı'ya 200 yıl gecikmeli gelmesi
Üretmeyen, yenilikçi olmayan, gelişime kapalı ve dolayısıyla rekabet edemeyen bir toplumun sancıları bunlar. Ya sınırlarımızı açıp gelişeceğiz, bilimle, eğitimle, demokrasi ile meydan okuyup biz de rekabet edeceğiz ya da bir bir bunlar kapanıp kendi kabuğumuza çekilip,
yavaş yavaş tarih sahnesinden silineceğiz.