Taksici, içerisinde müşteri olan UBER aracına bıçakla saldırdı

Geçtiğimiz günlerde kendilerini müşteri olarak tanıtan birkaç taksi şoförü, UBER çağırıp aracın içerisindeki şoföre hakaretler savurup, darp etmişlerdi. Henüz olayın sıcaklığı geçmemişken skandallara bir yenisi daha eklendi. Habertürk gazetesinin haberine göre, dün sabaha doğru 06:00 saatlerinde UBER için VIP hizmet veren lüks bir araç 15 Temmuz Şehitler Otogarı’na giriş yaptığı sırada 10 kadar taksicinin saldırısına uğradı. İddialara göre, UBER sürücüsünü otogara çağıran taksiciler, müşteri valizini almak için turizm firmasının ofisine gitmek üzere aracından inen sürücü Bahtiyar Toslu'yu darp etti. Saldırı esnasında UBER sürücüsünü tehdit eden taksiciler, “Buraya hizmet veremezsin, buraya gelemezsin. Kim olursan ol buranın taksicisi biziz.” diyerek Toslu'yu darp etti.

UBER sürücüsü, araya giren sağduyulu taksicilerin çabasıyla diğer taksicilerin elinden kurtulmayı başardı. Saldırı sonrası en yakın karakola giden Toslu, kendisine saldırıda bulunan taksicilerden şikayetçi oldu.

UBER sürücüsü bu sefer bıçaklı saldırıya uğradı

Şişli'de bir taksi sürücüsü, içerisinde yolcu olan UBER şoförüne saldırdı. Dün gece 01.30 saatlerinde Harbiye açıklarında yaşanan olayda taksi şoförü, UBER aracının lastikleri kesti bununla da yetinmeyen gözü dönmüş taksici, bıçağıyla aracı çizmeye ve tekmelemeye başladı. UBER sürücüsü, yolcuların ve kendisinin korku dolu anlar yaşamasına neden olan olaydan aracı taksi şoförünün üzerine sürerek kurtulmayı başardı.

Olayın detayları ise şöyle: gece arkadaşları ile eğlenen kadınlar, UBER uygulamasıyla araç çağırarak evlerine gitmek istedi. Araç ilerlerken bir anda önlerini bir taksi sürücüsü kesti. Aracından bıçakla inen taksi sürücüsü, UBER şoförünün üzerine yürüdü. Şoförün kapıyı açmaması üzerine daha da sinirlenen taksi sürücüsü, önce lastikleri kesti ardından aracı tekmeleyerek çizmeye başladı. Bu sırada araçta bulunan kadınlar ise büyük panik yaşadı. Çığlıklar atarak telefonla yardım isteyen kadınların korku dolu anları kameraya an ve an yansıdı. Taksicinin üzerine sürerek saldırıdan kurtulan UBER sürücüsü, hızla olay yerinden uzaklaştı.

Bir hafta içerinde gerçekleşen üçüncü saldırı

Uber sürücüleri bu olayları sıklıkla yaşadıklarını ve taksicilerden şiddet, hakaret, tehdit aldıklarını belirtiyorlar. Daha önce 30 kişinin bu şekilde taksiciler tarafından darp edildiğini öne süren UBER şoförlerinin iddiaları ise İstanbul Taksiciler Esnaf Odası tarafından algı operasyonu olarak değerlendirildi. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, “Darp iddiaları yalan, UBER haksız kazanç elde ediyor” diyerek geçmişteki darp iddialarını yalanlamıştı.

İstanbul'daki 3 bin UBER sürücüsü bu durumdan oldukça tedirginken kameralara da yansıyan son bıçaklı saldırı sonrasında iki taraftan da nasıl bir açıklama yapılacağı oldukça merak konusu.