Uber denetimleri sıklaştı, hem sürücülere hem yolculara ceza yağdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Uber ile ilgili sözlerinin ardından Uber araçlarının tespitine yönelik denetimler sıklaştırıldı. Denetim noktalarından biri olan Kadıköy Bağdat Cadddesi’nde bulunan Sivil Trafik ekipleri, caddeye giren Uber araçlarını ve Scotty motosikletlerini tek tek durdurdu. Uygulama üzerinden çalıştığı tespit edilen araçlara ceza kesilirken, hizmetten faydalanan yolcular da bu cezadan nasibini aldı.
Yolculara da ceza kesildi
Sadece bu noktada yapılan denetim sırasında 26 araç ve 3 motosiklet sürücüsüne “ilgili belediyeden izin veya ruhsat almaksızın, belediye sınırları dahilinde ticari amaçlı yolcu taşımak” gerekçesiyle toplam 87 bin 174 lira ceza kesildi. Bu araçlarda bulunan 29 yolcuya da “ruhsat almadan faaliyet gösteren araçlardan taşımacılık hizmeti almak” gerekçesiyle yaklaşık 10 bin lira para cezası yazıldı.
Plaka fiyatları 100 bin lira yükseldi
Taşıma Yönetmeliği’ndeki değişiklik ve Erdoğan’ın açıklaması sonrası artan denetimler nedeniyle Uber araçları iyice köşeye sıkıştı. İlerleyen zamanlarda kesilen cezaların daha da artması bekleniyor. Zira İstanbul’da binlerce Uber aracı hizmet veriyor. Öte yandan, bu olayların taksicilere yansıması ise plaka fiyatlarının 100 bin lira civarında yükselmesi oldu.
https://www.dha.com.tr/istanbul/istanbulda-uber-ve-scotty-denetimi/haber-1583032 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
15 gün önce taksideyken yaşadığım bir olayı anlatayım:
Ben = "Kardeşim neden kırmızıda geçiyorsun???"
Taksici = "Ben 17 senelik taksiciyim sana mı sorucam?"
Ben = "Bana soracaksın tabi lan, arkanda hamile eşim var, ben varım. Şu arabayı düzgün kullan lan. Telefonunla da mesajlaşıyorsun bir daha eline alma o telefonu"
münferit değil, büyük çoğunluğu böyle. ÜZÜLÜYORUM AMA MAALESEF BÖYLE. O yüzden, tekele karşı olmak için UBER veya LYFT şart. Şimdi yeni yeni iTAKSİ, TURKUAZ TAKSİ, SİYAH TAKSİ gibi yenilikle duyuruluyor. Allah razı olsun UBER.
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seçimlerden sonrada uber kabul ettirilecek
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heryerde aynı oldu burada da aynısı olacak...