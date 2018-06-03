Uber denetimleri sıklaştı, hem sürücülere hem yolculara ceza yağdı

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Geçtiğimiz günlerde Taşıma Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle birlikte Uber ve Scotty benzeri platformlara büyük yaptırımlar getirilmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan da ”artık Uber muber diye bir şey yok” açıklamasıyla tartışmalara son noktayı koymuştu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından sıklaştırılan denetimler sonrası hem Uber araçlarına hem de yolcularına ceza yağmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Uber ile ilgili sözlerinin ardından Uber araçlarının tespitine yönelik denetimler sıklaştırıldı. Denetim noktalarından biri olan Kadıköy Bağdat Cadddesi’nde bulunan Sivil Trafik ekipleri, caddeye giren Uber araçlarını ve Scotty motosikletlerini tek tek durdurdu. Uygulama üzerinden çalıştığı tespit edilen araçlara ceza kesilirken, hizmetten faydalanan yolcular da bu cezadan nasibini aldı.

Yolculara da ceza kesildi

Sadece bu noktada yapılan denetim sırasında 26 araç ve 3 motosiklet sürücüsüne “ilgili belediyeden izin veya ruhsat almaksızın, belediye sınırları dahilinde ticari amaçlı yolcu taşımak” gerekçesiyle toplam 87 bin 174 lira ceza kesildi. Bu araçlarda bulunan 29 yolcuya da “ruhsat almadan faaliyet gösteren araçlardan taşımacılık hizmeti almak” gerekçesiyle yaklaşık 10 bin lira para cezası yazıldı.

Plaka fiyatları 100 bin lira yükseldi

Taşıma Yönetmeliği’ndeki değişiklik ve Erdoğan’ın açıklaması sonrası artan denetimler nedeniyle Uber araçları iyice köşeye sıkıştı. İlerleyen zamanlarda kesilen cezaların daha da artması bekleniyor. Zira İstanbul’da binlerce Uber aracı hizmet veriyor. Öte yandan, bu olayların taksicilere yansıması ise plaka fiyatlarının 100 bin lira civarında yükselmesi oldu.

https://www.dha.com.tr/istanbul/istanbulda-uber-ve-scotty-denetimi/haber-1583032