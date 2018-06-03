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Uber denetimleri sıklaştı, hem sürücülere hem yolculara ceza yağdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından sonra Uber araçlarına yönelik denetimler arttı. Sadece Bağdat Caddesi'nde durdurulan araçlara ve yolculara toplamda yaklaşık 100 bin lira ceza kesildi.
11 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Uber denetimleri sıklaştı, hem sürücülere hem yolculara ceza yağdı
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Geçtiğimiz günlerde Taşıma Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle birlikte Uber ve Scotty benzeri platformlara büyük yaptırımlar getirilmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan da ”artık Uber muber diye bir şey yok” açıklamasıyla tartışmalara son noktayı koymuştu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından sıklaştırılan denetimler sonrası hem Uber araçlarına hem de yolcularına ceza yağmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Uber ile ilgili sözlerinin ardından Uber araçlarının tespitine yönelik denetimler sıklaştırıldı. Denetim noktalarından biri olan Kadıköy Bağdat Cadddesi’nde bulunan Sivil Trafik ekipleri, caddeye giren Uber araçlarını ve Scotty motosikletlerini tek tek durdurdu. Uygulama üzerinden çalıştığı tespit edilen araçlara ceza kesilirken, hizmetten faydalanan yolcular da bu cezadan nasibini aldı.

Yolculara da ceza kesildi 

Sadece bu noktada yapılan denetim sırasında 26 araç ve 3 motosiklet sürücüsüne “ilgili belediyeden izin veya ruhsat almaksızın, belediye sınırları dahilinde ticari amaçlı yolcu taşımak” gerekçesiyle toplam 87 bin 174 lira ceza kesildi. Bu araçlarda bulunan 29 yolcuya da “ruhsat almadan faaliyet gösteren araçlardan taşımacılık hizmeti almak” gerekçesiyle yaklaşık 10 bin lira para cezası yazıldı.

Plaka fiyatları 100 bin lira yükseldi

Taşıma Yönetmeliği’ndeki değişiklik ve Erdoğan’ın açıklaması sonrası artan denetimler nedeniyle Uber araçları iyice köşeye sıkıştı. İlerleyen zamanlarda kesilen cezaların daha da artması bekleniyor. Zira İstanbul’da binlerce Uber aracı hizmet veriyor. Öte yandan, bu olayların taksicilere yansıması ise plaka fiyatlarının 100 bin lira civarında yükselmesi oldu.


https://www.dha.com.tr/istanbul/istanbulda-uber-ve-scotty-denetimi/haber-1583032 Yorum Yaz
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alemburda34 11 ay en beğenilen
Seçimde görüşürüz Erdoğan bey.
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Xagdas 11 ay
19 Nisanda TEM'de arabam pert olduktan sonra yoğun şekilde taksi-uber kullanmaya başladım.
15 gün önce taksideyken yaşadığım bir olayı anlatayım:
Ben = "Kardeşim neden kırmızıda geçiyorsun???"
Taksici = "Ben 17 senelik taksiciyim sana mı sorucam?"
Ben = "Bana soracaksın tabi lan, arkanda hamile eşim var, ben varım. Şu arabayı düzgün kullan lan. Telefonunla da mesajlaşıyorsun bir daha eline alma o telefonu"
münferit değil, büyük çoğunluğu böyle. ÜZÜLÜYORUM AMA MAALESEF BÖYLE. O yüzden, tekele karşı olmak için UBER veya LYFT şart. Şimdi yeni yeni iTAKSİ, TURKUAZ TAKSİ, SİYAH TAKSİ gibi yenilikle duyuruluyor. Allah razı olsun UBER.
19 Nisanda TEM'de arabam pert olduktan sonra yoğun şekilde taksi-uber kullanmaya başladım.15 gün önce taksideyken yaşadığım bir olayı anlatayım:Be...
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1 Yanıt Yanıtla +116
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dere.beyi 11 ay
avrupa ülkeleri dahil heryerde böyle oldu sonra uber kazandırıldı hepsi aynı anda hizmet vermeye başladı
*****************
seçimlerden sonrada uber kabul ettirilecek
*****************
heryerde aynı oldu burada da aynısı olacak...
avrupa ülkeleri dahil heryerde böyle oldu sonra uber kazandırıldı hepsi aynı anda hizmet vermeye başladı*****************seçimlerden sonrada uber ...
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eyoruk 10 ay
Son durum ne arkadaşlar ? Kullamaya devam edenler illa ki vardır
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tempraclube 11 ay
Konunun vergiyle alakası yok olsaydı devlet daha gecenlerde taksı mınıbus dolmus vs plaka devırlerınde elde edilen %20 gelir vergısınden vazgectiğini ve sadece noterde 0.0030 damga vergisine razı geldiğine dair bi düzenleme yapmazdı.Zaten taksi plakasının kiraya verilmesi kanunen yasak ayrıca ibb rayiç bedeli 350-400 bin tl lik plakanın 2 milyon tlye yakın el değiştirdiğini ve noterlerde düşük fiyat gösterildiğini devletin tüm kurumlarıda bilmekte.Aynı şartlarda gayrimenkul kira geliri olan bir kişi yılda 22 bin tl vergi öderken plaka sahibi 2500 tl ödüyor.Sadece istanbulda 18 bin taksi var kaba hesapla bilinçli vergi kaybı 18,000*20,000:360,000,000 tl ayrıca otomobillerde %45 seviyesinde olan ötvden de muaf olduklarını hesaba katarsak devletin kaybı milyarlara tekabül etmekte.Uber tarafından bakıldığındaysa öncelikle vergı kanunları turkiyede yerleşik bayı yada satıs aği olmayan somut bir iş içermeyen hiçbirşeyi mukellef kabul etmıyor ikili anlaşmalardada geçerli öncelikle birşeyi isterken yasal düzenlemeyi yapmak lazım.Kanun demişken 2011 yılında ibb vip taksi ruhsatı verdiği firmaları taksi yandaşları yüzüne ruhsatlarını iptal edip sahıbınden.comda bedavaya satılan chevrolet cruze larıda unutmus değiliz kanuna uysanızda ranta uyamazsınız.Uber araçlarının ötvsi minibüs statusunden dolayı %15 kısa hesapla peşin ötv 22 bin tl civarlarında uberde kayıtlı 10 bin araç var 10,000*22,000:220,000,000 tl vergi eder peşin dizayncılarda ve galerilerde hazır bekleyen araçlar hesaba dahil edildiğinde çok büyük bir vergi geliri oluşmakta.Konu vergi olsa hesap ortada ama yandaşlarda blokla plaka var vergiden muaf saf kazancın düşmesini kimse istemez.Taksicilerde de beyin yok eylemlerde plaka sahipleri geri planda kiracılar maşa gibi ön safta ondan sonra gunde 400 tl kira ödersiniz.
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zingfth 11 ay
Ahlaksızlık, terbiyesizlik,saygısızlık,kabalık ve kuralları çiğnemek.. Ne ararsan çoğu taksicide var.
Km'de 2.5 tl kazanıyor,25-30 krş yakıyor. Vergi vermiyor, kısa mesafe almıyor, indi bindi 10 tl alıyor.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Ukome bunlara öyle sahip çıkıyor ki 2019 belediye seçimlerinde kendi topuklarına sıkıyorlar. Bırakın milleti nerden güzel, iyi, kaliteli hizmet bir alıyorsa faydalansın. 2Milyonluk taksi bir asgari ücretliden kadar vergi veriyor mu acaba ?
ADamlar İDO Yenikapı ve BUDO EMİNönü'nde akşamları minübüs gibi yolcu alıyorlar be. kişi başı 20tl para alıp 80 tl alıyorlar ŞİŞLİ'ye.
153'e şikayet ediyoruz uyarmaktan başka bir yaptırım yok. EE heralde bu düzen değişmez yaptırıcı bi ceza yok. BİZİ SALLAYAAN YOK !
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mcrew 11 ay
Uber in tekrar yeşil sahalara döneceği ile ilgili bir çok şey dolaşıyor ortalıkta. Zaten şu an aktif olarak çalışıyor.
Ulaştırma bakanlığı karar alıyor, üstüne belediye ukome karari alıyor. Aldıkları karar turizm işi yapanları çalışamaz hale getiriyor. Yani uber gidecek diye ülkedeki turizm firması da patlayacak.
Ama ne gariptir ki ne binlerce aracı olan bir sürü avukatı olan uber, ne is yapamaz hale gelen turizmcileri temsil eden tursab ne de filo araç kiralayan sirketler bu işin peşinde değil. Sadece başın açıklamasi yaparak mağdur olduklarını söylüyorlar ve mağduriyetin düzelmesi için görüşmeler yapıyorlar.
Tursab in sitesine girerseniz daha önce ukome nin aldığı kararlara karşı dava açıp iptal ettirmişligi olmuş.
Ama o kadar şirket o kadar dernek hiç birinin aklına gelmiyor mu bu karara itiraz etmek dava açmak. Dava açmak için neyi bekliyorlar. Seçimlerin bitmesini mi acaba
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EĞİNLİ 11 ay
Kardeşler anlamadığınız buradan belli taksiciler güçlü falan değil sadece APTAL'lar plaka mafyasının en baş kurbanları onlar sonra o taksileri kullanan vatandaşlar plaka mafyasının ne olduğunu devlet,devleti yönetenler gayet iyi biliyor,ama para onlardan daha güçlü....
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HumWE 11 ay
Bide Hökömet çalışmıyor deiyorlar , görmüyorlar ...
Keşke ülkemde kanunlar doğru ve bu kadar hızlı işlese sadece oy kanunu değil...
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gurkanse 11 ay
seçimde görüşürüz
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alp0007 11 ay
İnşallah sandık cevabı verecek
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sdbz 11 ay
Yolda gidiyorum, mekan basık ekspres yolu kavşağı...
Taksi şöförü suyu içmiş, elinde boş peti sallıyor, gözüm takıldı, takip ettim, az sonra şişeyi havaya fırlattı, şişe yola düşünce ben;
-Kardeşim neden yola atıyorsun şişey?
Taksici;
-Sana ne lan, sana mı sorcam...
Ben;
-Allah belanızı versin, sizden de kurtulacağız bir gün...
O gün yaklaştı derken...
Yine magandalara mahkum olduk...
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T@M@Y 11 ay
Şu ülkede taksiciler kadar güçlü bir oluşum yok kardeşim.
İstanbul'da yıllardır 1 taksi plakası dahi çıkmıyor, yetersiz olmasına rağmen.
Rakip çıkıyor kendilerine 7-8 ayda dediklerini yaptırıp rakipleri ortadan kaldırtıyorlar.
Taksi plakalarına milyon TL ler fiyat biçiliyor. Kaldırın şu rantı ortadan. İnsanlar iyi hizmet alsınlar.
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