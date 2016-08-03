Uber, yolları haritalamaya başlıyor

Sektörün en hızlı değer kazanan girişimi ünvanına sahip Uber, yıllardır önemli yatırımlar yaptı ve pek çok farklı girişime de ilham kaynağı oldu. Altyapısında Google harita hizmetini kullanan Uber, artık kendi ayakları üzerinde durmak istiyor.

Gelen bilgilere göre, Uber kendi harita sistemini geliştirmek için yaklaşık 500 milyon dolarlık bir yatırım yapmaya hazırlanıyor. Daha güncel olacağı düşünülen haritalar, platformun altyapısına büyük katkı sağlayacak. Ayrıca firmanın sürücüsüz araç departmanının da, elde edilen verilerden büyük oranda faydalanacağı tahmin ediliyor.

Uber sık sık, kullandıkları harita platformunun detaylar konusunda yetersiz kaldığını dile getiriyordu ve çeşitli işbirliklerinde yönelmişti. Bu bakımdan firmanın yaptığı yatırım hamlesi sürpriz olmadı. Firma, DigitalGlobe ve TomTom ile işbirliğine giderken, bazı şirket satın alımları yaptı ve Google’ın önemli harita mühendislerini bünyesine kattı.

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Uber, hali hazırda ABD’de başladığı pilot haritalama işlemine Meksika’yı da dahil ettiği belirtiliyor. Bu bakımdan, firmanın ilk adımı attığını söyleyebiliriz. Plan kapsamında kaç ülke haritalanacak ve kapsama alanı ne kadar olacak bilinmiyor.

Detaylı ve doğruluk oranı yüksek haritalar, taksi çağırma gibi hizmetlerin yanında asıl olarak sürücüsüz araç projelerinde büyük önem arz ediyor. Google, kendi harita platformunun da desteğiyle önemli bir mesafe kat etmiş durumda. Uber de, sürücüsüz araç çalışmalarında geride kalmak istemiyor.